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В Грузии азербайджанцы вышли на митинг и говорят что это азербайджанские земли!

 
Очередную акцию протеста провели жители села Гачаган Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, сообщает АПА.
Азербайджанцы протестуют против продажи грузинам-частникам участков под пастбища. И заявляют, что не позволят, чтобы кто-то пользовался  территорией принадлежащей азербайджанцам. 
Жители Марнеули вышли сегодня с утра на митинг, и грозятся протестовать, пока их требования не будут выполнены и земли не будут возвращены азербайджанцам.
Меж тем, им самим за такое массовое нарушение карантина грозит штраф в $914 каждому.
Марнеульский муниципалитет объявлен зоной строгого карантина и закрыт с 22 марта. В целом в Грузии с 31 марта объявлен всеобщий карантин и введен комендантский час.
В настоящее время на место проведения акции стянуты сотрудники правоохранительных органов Грузии. Но жители села намерены продолжать акции, пока не будут выполнены их требования.
Марнеульский муниципалитет объявлен зоной строгого карантина и закрыт с 22 марта.
Напомним что азербайджанцы требуют возврата земель не только в Марнеульском регионе Грузии, но и присвоили святыню Грузии монастырский комплекс Давид Гареджи на территории в несколько километров, переименовали его на азербайджанский Кешидаг, а рядом построили военную базу быстрого реагирования. 
 
Азербайджанские пограничные войска захватывают территории у Грузии. Тема имеет предысторию и вышла в довольно активную фазу весной 2019 года. Сегодня эти достижения превратились в конкретные цифры: около 200 гектаров грузинской территории оказались на азербайджанской стороне грузино-азербайджанской границы. И на самом деле это еще не все.
О вторжении Азербайджана на территорию Грузии так же написали британские СМИ.
Азербайджанские военные установили контроль над новым пиком на грузинском участке горы Бабакьяр — это точка соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана. Об этом пишут журналисты британского издания bellingcat со ссылкой на имеющиеся спутниковые снимки.
Они утверждают, что военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии. При этом одна из азербайджанских баз находится всего в 380 метрах от пункта Грузинского Красного Креста на шоссе Баку-Гянджа-Тбилиси.
Ранее, в августе этого года, начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов отмечал, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах».
Спорной территорией остаётся также село Эрисимеди. В конце 1970-х годов река Алазани в Сигнагском районе, которая разделяла Грузинскую и Азербайджанскую ССР, поменяла русло, и некоторая часть грузинской территории осталась по ту стороны реки. Грузия в конце 1980-х годов построила там деревню и расселила переселенцев из Аджарии и кистинцев из Ахметского района (жители Панкисского ущелья). Однако азербайджанская сторона настаивает на том, что часть территории комплекса «Давид Гареджи» и село Эрисимеди принадлежат Азербайджану.
Азербайджан претендует также на Борчалы́ или Квемо-Картли Грузии, считая их своей территорией. Азербайджанцы отказываются учить грузинский язык и подчинятся законам Грузии. 
 Азербайджан требует свои земли у Тбилиси
 


  Источник:FMG NEWS

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