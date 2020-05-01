В Грузии азербайджанцы вышли на митинг и говорят что это азербайджанские земли!

Очередную акцию протеста провели жители села Гачаган Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, сообщает АПА.

Азербайджанцы протестуют против продажи грузинам-частникам участков под пастбища. И заявляют, что не позволят, чтобы кто-то пользовался территорией принадлежащей азербайджанцам.

Жители Марнеули вышли сегодня с утра на митинг, и грозятся протестовать, пока их требования не будут выполнены и земли не будут возвращены азербайджанцам.

Меж тем, им самим за такое массовое нарушение карантина грозит штраф в $914 каждому.

Марнеульский муниципалитет объявлен зоной строгого карантина и закрыт с 22 марта. В целом в Грузии с 31 марта объявлен всеобщий карантин и введен комендантский час.

В настоящее время на место проведения акции стянуты сотрудники правоохранительных органов Грузии. Но жители села намерены продолжать акции, пока не будут выполнены их требования.

Марнеульский муниципалитет объявлен зоной строгого карантина и закрыт с 22 марта.

Напомним что азербайджанцы требуют возврата земель не только в Марнеульском регионе Грузии, но и присвоили святыню Грузии монастырский комплекс Давид Гареджи на территории в несколько километров, переименовали его на азербайджанский Кешидаг, а рядом построили военную базу быстрого реагирования.

Азербайджанские пограничные войска захватывают территории у Грузии. Тема имеет предысторию и вышла в довольно активную фазу весной 2019 года. Сегодня эти достижения превратились в конкретные цифры: около 200 гектаров грузинской территории оказались на азербайджанской стороне грузино-азербайджанской границы. И на самом деле это еще не все.



Азербайджанские военные установили контроль над новым пиком на грузинском участке горы Бабакьяр — это точка соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана. Об этом пишут журналисты британского издания bellingcat со ссылкой на имеющиеся спутниковые снимки.

Они утверждают, что военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии. При этом одна из азербайджанских баз находится всего в 380 метрах от пункта Грузинского Красного Креста на шоссе

Ранее, в августе этого года, начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов отмечал, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах».

Спорной территорией остаётся также село Эрисимеди. В конце 1970-х годов река Алазани в Сигнагском районе, которая разделяла Грузинскую и Азербайджанскую ССР, поменяла русло, и некоторая часть грузинской территории осталась по ту стороны реки. Грузия в конце 1980-х годов построила там деревню и расселила переселенцев из Аджарии и кистинцев из Ахметского района (жители Панкисского ущелья). Однако азербайджанская сторона настаивает на том, что часть территории комплекса «Давид Гареджи» и село Эрисимеди принадлежат Азербайджану. О вторжении Азербайджана на территорию Грузии так же написали британские СМИ.Азербайджанские военные установили контроль над новым пиком на грузинском участке горы Бабакьяр — это точка соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана. Об этом пишут журналисты британского издания bellingcat со ссылкой на имеющиеся спутниковые снимки.Они утверждают, что военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии. При этом одна из азербайджанских баз находится всего в 380 метрах от пункта Грузинского Красного Креста на шоссе Баку -Гянджа-Тбилиси.Ранее, в августе этого года, начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов отмечал, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах».Спорной территорией остаётся также село Эрисимеди. В конце 1970-х годов река Алазани в Сигнагском районе, которая разделяла Грузинскую и Азербайджанскую ССР, поменяла русло, и некоторая часть грузинской территории осталась по ту стороны реки. Грузия в конце 1980-х годов построила там деревню и расселила переселенцев из Аджарии и кистинцев из Ахметского района (жители Панкисского ущелья). Однако азербайджанская сторона настаивает на том, что часть территории комплекса «Давид Гареджи» и село Эрисимеди принадлежат Азербайджану.