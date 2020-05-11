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Что такое куколд в отношениях?

  • 11.05.2020, 21:27,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На консультациях мужчины и женщины рассказывают о сексуальных фантазиях на тему измены и своих опасениях. А некоторые женщины жалуются, что их мужья принуждают к такой форме сексуальной активности. Давайте разберемся, что такое cuckold: причины, скрытые мотивы участников, последствия для пары.


Cuckold (куколд) – форма отклоняющегося от нормы сексуального поведения, в котором сочетаются групповой секс и садомазохизм. Одна из сексуальных эпидемий XXI века. Порно пестрит сюжетами на эту тему. Раньше люди боялись измены партнера и всеми силами стремились ее избежать. А теперь обнаруживается новый девиантный тренд – человек испытывает сексуальное возбуждение, фантазируя о реальной или вымышленной измене постоянного партнера. И некоторые пары реализуют эти фантазии в куколдинге. В такой паре муж называется куколдом, жена – секс-вайф. Партнер, которого приглашают в пару – доминатор, или «бычок».


Разберемся с происхождением термина. Есть два толкования. Первое – рогоносец (в переводе с английского). Второе – cuckoo (кукушка) – птица, подбрасывающая свои яйца в чужие гнезда. И последнее – английское заимствование от двух слов: cock – член, old – старый или бездействующий пенис.


Варианты сценариев



  • 1. Муж сдает жену в «аренду» на несколько дней или часов одному или нескольким мужчинам. Условия «аренды» обговариваются заранее. После возвращения жена предоставляет мужу видеосъемку измены.

  • 2. Пара приглашает мужчину. Муж готовит жену, «разогревает» ее – фактически возбуждает, чтобы передать ее доминатору. Жена с доминатором проводят половой акт на глазах у мужа. При этом жена всячески демонстрирует свое возбуждение мужу. Муж в половой контакт не вступает, только наблюдает и мастурбирует. В этом сценарии инициатором секса является муж.

  • 3. Инициатор куколдинга – жена. Женщина и доминатор феминизируют мужа – «превращают его в девочку». Это выражается в том, что муж наравне с женой, «как женщина», участвует в половом акте с доминатором. Муж проводит ему оральные ласки, вылизывает сперму доминатора с гениталий своей жены. В завершение доминатор занимается с ним анальным сексом. Доминатор в активной позиции, муж в пассивной. По сути, это сценарий «кастрации мужа», где его унижают (с его согласия). И муж, и жена идут на реализацию такого сценария по собственному желанию. То есть речь не про изнасилование. Такой сценарий получил название «максимальный куколд».


Разновидности максимального куколда


Целомудрие – когда жена надевает «пояс верности» на половые органы мужа. Мужчина носит его постоянно. В поясе есть отверстие для мочеиспускания. Пояс верности – это специальное устройство из мягкого металла, дерева или сплава. Его можно закрыть на замок или запрограммировать. Ключ от «амбарного замка» хранится у жены. Все сексуальное поведение мужа регламентируется женой и доминатором. Оплодотворение – жена занимается сексом с мужем в презервативе, а с любовником – без, детей от любовника воспитывает муж. Любовник не имеет на них прав.


В объявлениях на тематических сайтах знакомств пары, практикующие куколдинг, описывают свои предпочтения следующим образом: «ищу любовника для своей жены с достойным размером от 18 см, внимательного и деликатного», «ищу сильного мужчину, мой муж – раб без табу, совместно воспитаем из него п*дора», «ищу статусного, щедрого мужчину, жду от него подарков, научила мужа снимать и надевать презерватив на любовника, готова завести детей от любовника», «ищем сильного мужчину с достойным размером от 19 см, муж любит переодеваться в девочку, готов к минету, любит страпон», «ищу друга и постоянного любовника, знакомого с темой куколд, который готов на совместный отдых на курорте с полной оплатой с вашей стороны» и так далее.


Причины куколдинга



  1. Реализация садомазохистских желаний. В паре разыгрывается сценарий «подчинение – доминирование» с четким распределением ролей. При этом роль мазохиста берет на себя муж, роли садистов распределяются между женой и любовником. Обоим партнерам, мужу и жене, выгоден этот сценарий. Чаще в таком браке встречаются люди с комплементарной психопатологией – одно психическое расстройство компенсирует другое.

  2. Сексуальное расстройство или слабая половая конституция мужчины. Муж не может удовлетворять «аппетиты» своей жены. Это приводит к тому, что в паре возникает недостаток сексуальной энергии. Чтобы восполнить ее, выбирается куколдинг – приглашают более «тестостеронового самца с достойным членом».

    Член – в глазах большинства – символ мужской мощи. (Хотя, как сексолог, могу утверждать, что длина члена не влияет на мужскую силу. И уж точно большой член не будет гарантировать мужчине защиту от сексуальных расстройств.) На какое-то время энергия в паре восполняется. Когда «самец» по какой-либо причине перестает участвовать в куколдинге, происходит откат. Паре становится неоткуда брать сексуальную энергию, а производить ее внутри пары они не могут и не хотят.

  3. В сексуальных сценариях, где муж вступает в гомосексуальный контакт, речь идет о латентном гомосексуальном влечении. Муж может не осознавать или не признавать это влечение из-за внутреннего морального конфликта. В реальной жизни воплощать свои гомосексуальные фантазии он боится. Реализация в групповом формате воспринимается мужчиной как безопасная. Он как бы передает ответственность своей жене. Жена выступает инициатором и легализует его гомосексуальность. С этим связано и переодевание мужчины в женскую одежду, и вылизывание спермы любовника с женских гениталий. Так муж хочет проидентифицироваться с мужской сексуальностью. Он не чувствует себя мужчиной, для этого ему нужен доминатор.


Женские мотивы



  1. Жажда мести мужчине. Это происходит в том сценарии, где она сама является инициатором. И совсем не обязательно мести своему мужу. В лице мужа она мстит всем мужчинам. Цель ее мести – кастрировать мужское начало. Потому и используется пояс верности, потому она так явно демонстрирует свое превосходство перед мужем. Посыл – «посмотри, что я делаю на твоих глазах», «мне наплевать на твои чувства» и так далее.

    В этом сценарии предусмотрена активно-агрессивная роль жены. Она унижает мужа не только половым актом с другим мужчиной, но и используя специальные слова, которые она говорит мужу во время секса с другим. Фактически в таком сценарии женщина состязается с мужчинами. Мужа унижает, любовника использует как средство. Да и ее сексуальность мужского типа.

  2. Передача ответственности мужу за удовольствие. Внутри – мазохистская установка. Женщина имеет запрет на удовольствие в сексе, сформировавшийся в результате воспитания. Синдром «хорошей девочки» не позволяет ей проявлять инициативу и открыто говорить о своих желаниях в сексе.

    Если же мужчина, игнорируя ее запрет, принуждает ее к сексу, то вся ответственность и «вина» ложится на него. А значит, удовольствие можно получать, только когда тебя принуждают. Так закладывается сексуальный сценарий женского мазохизма. Он может быть как в моногамных отношениях, так и тогда, когда мужчина буквально растлевает женщину – пускает ее «по кругу» в формате секса «генг-бенг».


Почему же пара не может создавать сексуальную энергию внутри отношений? Потому что они не умеют строить отношения как два взрослых человека, и это создает предпосылки к девиации. Сексуальность в такой паре незрелая. Зачем жене муж-куколд, маленький мальчик? Чтобы контролировать отношения. Почему? Из-за страха, что, если контроль ослабнет, муж станет для нее опасен. «Свободный муж – опасный муж». Он может заинтересоваться другой женщиной, а то и просто уйти. Жена не готова принимать зрелую сексуальность мужчины.


Зачем мужу-куколду жена – секс-вайф? Потому что она для него больше мать, чем жена. С мамой спокойно, она дает четкие инструкции, надевает «чудо-прибор» на пенис. То есть жена полностью контролирует жизнь мужа. Отношения становятся детско-родительскими, сексуальная энергия на нуле. Но отношения настолько ценны и жизненно необходимы, что отказаться от них немыслимо. Поэтому появляется третий персонаж – другой мужчина. Влечение в паре восстанавливается. Как будто бы баланс найден? Но нет, это иллюзия, как оазис в пустыне.


А зачем это доминатору? Он считает, что лучше спать с чужой женой, чем с проституткой. Он самоутверждается – «вот какой я альфа-самец, имею жену, а муж смотрит». Вот такой вариант победы в конкурентной борьбе.


Когда сценарий куколдинга закрепляется, пара уже не может получать удовольствие от «традиционного» секса. Постоянно нужен третий, чтобы заполнять эмоциональную дыру в отношениях. Со временем девиантный сценарий разворачивается.


Муж, переставая участвовать в вагинальном сексе, как бы выключает свою сексуальную функцию. Если вначале он только играет роль импотента, со временем он полностью в него превращается. У женщины прогрессируют психоэмоциональные и сексуальные проблемы. Расщепляя свою личность и сексуальность, она теряет связь со своей природой. А доминатор – как переходящее знамя, кочует от пары к паре. Он тоже не умеет строить близкие отношения, предпочитая промискуитет и игры в альфа-самца.


Что могут сделать два ребенка (муж и жена), чтобы разнообразить свою жизнь? Наполнить ее играми. Вот поэтому куколд – это «игра в песочнице», где муж, жена и любовник играют друг с другом и своими половыми органами, как маленькие дети строят замки из песка.


Если пару устраивают такие отношения – это одна ситуация. Но что делать тем, кто хочет избавиться от девиации?


Существует несколько точек зрения на терапию сексуальных девиаций



  1. Куколдинг – это не девиация, а потому лечить ничего не надо. Такие практики вносят разнообразие в отношения, сейчас XXI век, толерантность и все в таком духе. Я с этой точкой зрения не согласна. Такие советы вредны для сексуального и психического здоровья человека.

    Куколдинг искажает сексуальность человека и нарушает гармонию в паре. Он не решает проблемы в паре, а, наоборот, усугубляет их. А некоторые «чудо-специалисты» даже предлагают свои услуги, «как правильно начать и организовать куколдинг». То есть они пропагандируют сексуальные извращения. Так и приходят многие негативные тенденции в сексуальности через окна Овертона.

    Если человек только фантазирует, но не реализует сексуальное отклонение, помочь ему легче и сделать это можно быстрее, чем в ситуации, когда куколдинг – его привычное поведение. Все так же, как в случаях порнозависимости.

  2. Метод частичной реализации девиации с помощью сценарно-ориентированной терапии. Как и в любом методе, должны быть показания к его применению.

  3. Терапия сексуальных фантазий, замена одного сценария на другой. На мой взгляд, терапия девиации – процесс трудоемкий и длительный. Как для пациента, так и для специалиста. Пациенту проще пойти по пути наименьшего сопротивления, реализуя фантазии, чем меняя сексуальный сценарий. Если же человек готов работать длительно, а специалист имеет навыки ведения таких пациентов, результат будет положительный – снижение частоты проявлений девиации или полная замена девиантного сексуального сценария на здоровый.





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