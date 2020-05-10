Cтрасть на одну ночь. Почему девушки решаются на случайную связь

Она встала, оделась, и, кинув на ходу «Пока, детка!», скрылась за дверью. А ты остался лежать в постели, точно понимая, что вы уже никогда больше не увидитесь. И ты никогда не узнаешь: как она готовит? От каких цветов приходит в восторг? Какую музыку любит? А главное, ты никогда не знаешь, почему она это сделала – почему так легко согласилась на секс со случайным мужчиной?

То, что позволено мужчине, не позволено женщине. Как ни странно, несмотря на то, что на дворе XXI век и границы морали давно раздвинулись, в нашей стране все еще сильны некоторые стереотипы в отношении поведения слабого пола. По-прежнему мужчина, у которого много женщин, – это мачо, настоящий самец, а женщина, у которой было много мужчин, – для большинства, скажем мягко, слишком распущенна. Но сегодня мы не будем рассуждать о морали. Ведь именно слепое осуждение часто не дает разобраться в причинах некоторых форм поведения.

Я часто слышала, как знакомые мужчины высказывают удивление, услышав, что женщины любят секс. Поэтому для начала хотелось бы, чтобы мы приняли это за аксиому: женщины любят секс. У них много эрогенных зон. Они способны получать долгий, фантастически долгий оргазм. И даже серию оргазмов за раз! Мужчины, вдумайтесь – серию оргазмов за один раз. И перестаньте удивляться этому простому факту – женщины любят секс. Если его не любит конкретно ваша женщина – я думаю, это симптом (и возможно, симптом того, что вам пора совершенствовать свое мастерство любовника). Но сейчас не об этом.



ПЛЮС ИЛИ МИНУС?

По данным статистики, случайный секс положительно воспринимают 80% мужчин и только 54% женщин. Однако некоторые исследования последних лет показывают, что эти результаты следует принимать к вниманию только с поправкой. И весьма существенной. Есть мнение, что женщины даже в анонимных анкетах не говорят правду.



И еще – многие мужчины уверены, что абсолютное большинство женщин после случайного секса захочет «большой и чистой любви». Так вот – дорогие мужчины, не стоит думать, что женщина не способна разделять для себя постельные отношения и влюбленность. Прекратите бояться нас: если девушка согласилась провести с вами ночь (и она при этом не попросила с вас денег), это совсем не значит, что она теперь будет преследовать вас до гробовой доски (или до штампа о браке в паспорте). Безусловно, среди представительниц слабого пола очень много романтичных особ, для которых интимная близость возможна только при наличии высоких чувств, но, если вы не в состоянии определить, с каким типом женщины вы связались этой ночью, это ваши проблемы.

Однажды я встречалась вечером в кафе с одной старой знакомой. Едва мы выпили по бокалу белого вина за приятную встречу, как она с загадочным видом задала мне вопрос: как я отношусь к случайным сексуальным связям? От неожиданности я растерялась, а она тем временем заговорщически сообщила, что провела собственный соцопрос среди всех знакомых девушек (это примерно 30 особ женского пола от 20 до 45 лет) на предмет наличия в их опыте случайных сексуальных связей. Не все признавались сразу, но в конце концов выяснилось, что подобный опыт был у каждой.

Я начала перебирать в голове своих подруг, и оказалось, что и среди них практически все вступали в случайные сексуальные связи. Одна (назовем ее М.) почти до 35 лет вела довольно веселый образ жизни. К этому возрасту всего два или три раза отношения с мужчиной пересекали временной рубеж длиною в полгода. Впрочем, даже тогда М. четко отдавала себе отчет – это не мужчина ее мечты, и эти отношения – временные. Зато часто в ее постели оказывались случайные попутчики, коллеги по работе, мужчины с сайтов знакомств, кавалеры из ночных клубов. Она искренне мечтала встретить свою единственную «любовь до гроба», но при этом получала удовольствие от случайных связей. В конце концов она влюбилась. К счастью, взаимно. И теперь о своих сексуальных подвигах даже не вспоминает. Можно сказать, что М. – отличный пример понятного нам мужского поведения: сперва надо нагуляться, а потом влюбляться и рожать детей. А с другой стороны, увидев эту девушку лично, вы никогда не усомнитесь в ее женственности, ухоженности, элегантности. Язык не повернется назвать ее распущенной или легкодоступной. Просто она всегда знала, чего хочет. И следовала за своими желаниями.

Борис Новодержкин,

психолог, гештальттерапевт:

«Давайте перенесем эту ситуацию на выбор ресторана. Вот сегодня вы пришли в один и заказали мясо. А завтра – в другой и съели рыбу. Никто же не будет вас ругать: “Ай-ай, какой непоследовательный или какая непостоянная. Ты определись – мясо ты ешь или рыбу!?” Говорить так было бы глупо. Ведь очевидно, что человек перед тем, как сделать выбор, должен понять, что ему нравится, должен попробовать. То же самое и в отношениях. Эта девушка – выбирала, пробовала, искала. И вот нашла. О какой распущенности может идти речь? Это вполне нормальное поведение. Аморально – это когда один раз переспала, было хорошо или плохо – не важно, но главное – теперь надо жениться и спать только с одним человеком, который, возможно, тебе даже не нравится».

Все мы разные, и в случайные связи вступаем по разным причинам. К примеру, у меня есть две знакомые, в обычной жизни придерживающиеся общепринятых норм морали. Обе они замужем и, насколько я могу судить, искренне любят своих мужчин. От каждой я слышала только восхищение собственным избранником – и никаких намеков на то, что они считают этот брак неудачным. Однако под влиянием разных обстоятельств (которые в целом несколько похожи: поездка в далекую и экзотическую страну, алкоголь и пережитые за день приключения), обе дамы решились на адюльтер. Потом, конечно, были муки совести. Но, приняв для себя решение, что это была случайность и подобного больше не повторится, каждая из них через какое-то время успокоилась. И продолжила жить в счастливом браке с ни о чем не подозревающим мужем. Как говорил Гомер Симпсон из мультсериала «Симпсоны», «нельзя постоянно винить себя за что-то – обвините себя разок и спокойно живите дальше». Может быть, подход Гомера не очень сочетается с христианской моралью, но зато, как мне кажется, позволяет сохранить семью и собственную психику.

К сожалению, мне известен и другой, скорее печальный пример. Так, одна девушка, (назовем ее И.) регулярно поддается искушению случайных связей, несмотря на чувства к мужу, лишь потому, что… боится забеременеть. Так уж сложилось, что в самом начале их семейной жизни у нее был выкидыш. И для И. происшедшее оказалось весьма сильной психологической травмой. В результате секс с мужем начал ее пугать. Она не может до конца расслабиться с ним в постели, а значит, и получить удовольствие. Но вот интим с каким-либо другим мужчиной не рождает травмирующих воспоминаний, и она беззаботно предается сексу без обязательств. Она отдает себе отчет в том, что происходящее не совсем нормально. Но утверждает, что пока не готова обсуждать эту проблему с незнакомым человеком. Даже профессиональным психологом или психиатром.

Родион Чепалов,

психолог-консультант:

«Один из способов борьбы со страхом – его проговаривание, просьба о помощи, рациональный подход к решению проблемы. Нужно откровенно сказать себе: “Выкидыш может случиться с каждым. Но вряд ли в этом есть вина мужа. Я боюсь забеременеть? Тогда с мужем надо предохраняться. Я хочу забеременеть? Тогда нужно с гинекологом продумать меры против выкидыша”. Нужно откровенно сказать себе: “Выкидыш не зависел от мужа. И нет смысла изменять ему по этой причине”. Другое дело, что причина измены может быть другой: обида на мужа, муж плох в постели и прочее. Тогда нужно решать именно эти проблемы».



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Татьяна Волкова,



психолог, имидж-консультант

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Примета нашего времени – мужчины становятся похожими на женщин, женщины – на мужчин. С одной стороны, это не плохо. Но мы не задумываемся о том, что, меняя стереотипы поведения, мы не всегда успеваем поменять установки о том, как нам хочется жить. Большинство женщин, которые живут как мужчины, спят как мужчины, в глубине души мечтают о «принце», рядом с которым можно превратиться из «коня» сами знаете с чем в хрупкую беспомощную овечку. Только «принцы» «коней» за версту чувствуют. И охотно встают с ними в одну упряжку – вступают в деловые отношения или начинают дружить, как со «своими парнями». А отношения заводят с «овечками». То ли это, чего хотят сильные женщины? Нет! Неплохо иногда задуматься о том, что, перенимая мужской стиль поведения, мы провоцируем одноразовые контакты с понравившимися парнями. А потом еще уходим со словами «Пока, детка!» и… теряем часть женственности, которую так хотят видеть в нас «принцы». Так мы обрекаем себя на разочарование.



И все-таки случайный секс – это как минимум возбуждающе, независимо от причин, которые позволяют девушке решиться на него. Будоражит кровь и сам факт, и собственная смелость, и то, что случайный секс – на то и случайный, чтобы происходить, как правило, в неожиданных местах. Иногда совсем рядом ходят люди, занимаются своими делами и даже не подозревают, что в это время творится в припаркованной на обочине машине.

Топ-6 ситуаций, в которых девушки решаются на «экстрим», выглядит так:



1-е место: в командировке

в командировке

2-е место: во время или сразу после клубной дискотеки

во время или сразу после клубной дискотеки

3-е место: на вечеринке друзей

на вечеринке друзей

4-е место: на рабочем месте

на рабочем месте

5-е место: в поезде

в поезде

6-е место: в отпуске



Но это ситуации. Места же могут быть самыми разными и неожиданными: лес, лифт, кинотеатр, музей, крыша дома, улица (прямо под окнами собственной квартиры), лестничная клетка, река, ночной морской пляж, сиденье автомобиля, детские аттракционы (к примеру, колесо обозрения), обязательно – туалеты ресторанов и клубов, в отдельных случаях – театральное закулисье. Некоторые умудрялись делать это даже в дольменах (каменные мегалиты неизвестного происхождения на Кавказе). Что происходит? Почему чем экстремальнее место, чем больше шанс «запалиться», тем больше удовольствия мы получаем?

Родион Чепалов,

психолог-консультант:

«Экстремальный секс нужно разделять на тот, который случается под влиянием спиртного, и тот, который происходит на трезвую голову. Экстрим под влиянием спиртного приносит большое удовольствие потому, что спиртное расслабляет, делает человека раскованнее. И в этом случае чем быстрее секс – тем приятнее. Однако надо помнить о том, что это чревато: необходимо не забывать о предохранении.

Экстрим на трезвую голову – это особый разговор. Тут надо понимать, что удовольствие от экстремального секса получают далеко не все люди. Есть огромное количество людей, которым важна полная безопасность, интимность. Есть женщины и мужчины, которые стремятся уединиться и могут заниматься сексом только там, “где никто не увидит”, “никто не зайдет”, “никто не услышит”. Особенно это касается женщин: в небезопасной обстановке у этого типа женщин может вообще не случиться оргазма.

Сознательное удовольствие от экстрима связано с индивидуальными реакциями на сексуальное воспитание. На языке глубинной психологии мотивы для экстрима могут быть разными. Например: “я круче других людей, которые не могут себе этого позволить”, “я никого не боюсь”, “я смогу потом об этом рассказать”, “этого никто не делал здесь до меня” и прочее. Страх быть пойманным кого-то пугает, а кого-то возбуждает – это очень индивидуально. Например, девочка, которую мама жестко контролировала в сексуальном плане, во взрослом возрасте может замкнуться от секса, а может, наоборот, практиковать его экстремальные виды (“назло маме”)».

Совсем другой вопрос – мужчины и мужские «подвиги». Одни стремятся к разнообразию, другие говорят о том, что будничная жизнь невыносимо скучна и случайный секс – способ сделать ее ярче. Третьи просто не могут реализовывать с любимой женой свои фантазии, потому что «этими губами она целует моих детей!». Четвертые не скрывают, что случайные связи для них – это способ самоутверждения.

Борис Новодержкин,

психолог, гештальттерапевт:

«К сожалению, большинство российских мужиков поход с женой в секс-шоп за какой-нибудь интересной игрушкой считают позором и развратом. Зато завести любовницу – это круто, это по-пацански. Мол, если секс с женой наскучил – надо искать новую женщину. Нет. Новое надо искать в другом, это зависит от твоей собственной способности видеть новое».

Кстати, судя по исследованиям Даремского университета (Британия), которые опубликовала газета The Daily Mail, женщины часто признаются в том, что случайный секс в большинстве случаев не оправдывает их ожиданий. Около половины опрошенных незамужних девушек сожалеют о том, что согласились на секс на первом свидании или с мужчиной, о котором знали совсем мало.

Борис Новодержкин,

психолог, гештальттерапевт:

«Многие придают сексу слишком большое значение. Конечно, это ключевое понятие во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Но парадокс в том, что именно тот, кто его переоценивает, к сексу все и сводит.

Если женщина ставит во главу угла секс, то после того, как все случилось, у нее возникает дилемма: “А достаточно ли я была влюблена для того, чтобы переспать с этим мужчиной? Насколько мне было хорошо? Если недостаточно, значит я – девушка легкого поведения. А если достаточно – то, выходит, надо жениться…” Еще раз: перенесите эту ситуацию на еду. Конечно, человек предпочитает есть только что-то вкусное. Но вот он какое-то время голодал. И с голодухи проглатывает какую-то гадость. Ему теперь что, до конца жизни этим питаться надо? Возможно, это сравнение звучит немного грубо, но речь о том, что взрослый человек должен отдавать себе отчет в своих “вкусовых предпочтениях”».

Выходит, что отношение к сексу как к одной из самых важных сфер в нашей взрослой жизни формируется и развивается под влиянием тысячи факторов. И в каждом примере случайной или не случайной связи будут свои тонкости. И наверное, единственное, о чем можно говорить твердо, – предаваясь этому приятному занятию, не забывайте о безопасности.