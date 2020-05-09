Правда ли, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами

«Женщины любят ушами, мужчины – глазами». Особую чуткость к нехитрой истине проявил печатный рынок, выпустивший сотни руководств о том, как заставить развесить уши и попасться на глаза. Работают ли эти стратегии соблазна?

Сама по себе технология понятна, проста и, в жанре современного городского флирта, почти универсальна: одежда с иголочки, голос приятного тембра, более или менее ловкие комплименты. А если к тому же вы способны не слишком назойливо играть шелковистым локоном (рельефным мускулом) и томно смаковать (своевременно предлагать) плодово-ягодный десерт – объект ваш! Остается мелочь – удержать. Но как? Одна моя весьма остроумная приятельница советовала хорошенько припрятать обувь возлюбленного. Озадаченный кавалер и впрямь задерживался (искал пропажу), правда потом все равно сбегал в хозяйских тапочках с помпонами.

Теперь, когда яд на клавиатуру излит, не остается ничего, как извиниться перед милыми соблазнительницами: кокетство и некоторая сексуальная провокационность совершенно необходимы как на первом свидании, так на тридцатой годовщине свадьбы: таково уж топливо земного влечения. Другой вопрос, почему в исполнении одних самые элементарные уловки проходят на ура, тогда как другим приходится проводить лучшие годы за столиком в сторонке, несмотря на все старания.

Представим, сидит в кафе девушка. С фигурой, одеждой – порядок, макияж безупречен, однако поза выдает мучительную напряженность, взгляд сканирует посетителей. Даже если за соседним столиком отыщется какой-нибудь гуманист, из этого знакомства вряд выйдет что-то увлекательнее формальной беседы и двух-трех стандартных свиданий. Эротизм предполагает случай, драйв, экспромт, и главный враг в таких вещах – излишняя озабоченность «технической» стороной вопроса.

По мнению сексолога Юрия Прокопенко, ничто не способно так эффективно перечеркнуть привлекательность, как натужная сексапильность: «Так же как женщины посмеиваются над записными “мачо”, мужчины недоумевают, встретив красавицу, которая всегда во всеоружии. Когда среди бела дня в метро видишь девушку в вечернем платье, даже не успеваешь задуматься, хороша она или нет, сразу приходит в голову: “Ну надо же, какая высокая у них конкуренция!”»

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Агарков также убежден, что истинная сексапильность – прежде всего в естественности, не имеющей ничего общего с приемами и правилами. «Женщина, слишком озабоченная тем, как она выглядит, замыкается. Она боится, что ее застанут врасплох, мужчина же воспринимает это как знак отвержения. В это время более свободная конкурентка посылает другой сигнал: “Ты мне нравишься!” И не важно, что она может быть не таким уж совершенством. Главное, мужчина понимает, что его оценили, что он нужен».

Тот факт, что наша привлекательность для других напрямую зависят от их отношения к нам, подтвердил эксперимент психологов Джеймса Диттса и Харольда Келли. Исследователи одну группу добровольцев убедили в том, что оппоненты им симпатизируют, другим же ничего такого не сказали. Вскоре выяснилось, что испытуемые, которые думали, что нравятся, больше интересовались собеседниками, выше оценивали их умственные способности и внешние данные, легче переносили критику и охотнее принимали похвалу, нежели те, кто считал, что к ним равнодушны.





МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СИГНАЛЫ ДОСТУПА

Если мужчина настроен на краткосрочное знакомство, мимолетное приключение, то основным критерием его выбора станет сексуальная привлекательность. Он будет выбирать наиболее доступных для интимного сближения женщин. Причем чем меньше затрат ресурсов (времени, душевных сил, финансов) – тем выгоднее. В этом случае мужчина не настроен на эмоциональную близость с женщиной, ему важен компонент легкости, веселости и быстротечности, получение разрядки, встряски, подтверждение своей сексуальности. Если мужчина ищет партнершу для долгосрочных отношений, то и выбирать он будет по-иному. В этом случае он обратит внимание на сексуально недоступную, но в то же время желанную женщину. А вот демонстративная, вычурная сексуальность для создания долгосрочных отношений будет иметь отрицательный эффект. Здесь больше подойдет естественность, натуральность и искренность. Поэтому женщинам, которые находятся в поиске своего мужчины, важно понимать, к каким отношениям они подталкивают мужчин своим внешним видом и поведением.

Татьяна Камелина,



практикующий психолог





ПРАВИЛА ИЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Привлекательность – слишком личная история, чтобы выводить формулы, это, мол, «они любят», а это нет, а по убеждению сексологов, все стили обольщения настолько же действенны, насколько и бесполезны. Кошачья пластика, манеры профессионалки, игра в «своего парня», равно как и робкий взгляд из-под опущенных ресниц одних буквально сводят с ума, других – лишь раздражают.

«Считается, что мужчины не жалуют женщин, которые не смеются их шуткам и не умеют выслушать, – говорит Юрий Прокопенко. – Так вот, это сугубо женский миф! Если у вас нет чувства юмора, достаточно чувства, что его нет. А уж если у вас ноги от ушей и третий номер, каждому второму решительно все равно, что вы деланно киваете в ответ на его страстную речь об экономическом патернализме».

О том, что любовь соткана из парадоксов, свидетельствует и классика русской литературы. Барышни с детства знают, как поучительна история Анны Карениной, но мало кто считает таковой историю Анны фон Дидериц, более известной как «дама с собачкой». Помните эпизод в гостинице, когда она казнится, что «стала пошлой женщиной», а Гуров скучает и ест арбуз? Если бы у этого жанра были каноны, за мизансценой последовала бы точка. Но он бросается разыскивать ее в губернском городе С. Почему? Да кто ж его знает!

Тем, кого категорически не устраивает такой ответ, можно предложить задуматься над принятыми в психологии критериями оценки и выбора потенциального партнера. Это физическая привлекательность, соответствие культурного и общеобразовательного уровня, сексуальный, материальный и психологический факторы, причем последний, психологический – самый важный, поскольку со временем уравновешивает остальные. «В условиях знакомства и первого свидания все это реализуется весьма условно, – считает Юрий Прокопенко. – Вот я смотрю на женщину, она красивая, и это мне нравится, но она явно состоятельнее, чем я, и это меня отталкивает. Она умная, но у нее какой-то противный акцент, но я переживу. Или – она глупа как пробка, и это отлично! Что перевесит на этом этапе, не так уж важно, поскольку в самом ближайшем будущем состоится еще одна “проверка” – на соответствие внутреннему образу идеального партнера».

Очевидно, что даже юные и неопытные люди, вступающие в отношения, отнюдь не tabula rasa. Каждый из нас привносит свои представления об идеале, которые сложились в результате предыдущего опыта, почерпнутого из родительской семьи, а также из собственных любовных и дружеских связей. Таким образом, восприятие партнера в недавно сложившейся паре сопровождается особым психологическим процессом – «стереотипизацией», которая приводит либо к возникновению предубеждения («Это не мой человек!») и расставанию, либо к влюбленности с ее розовыми очками, что также представляет собой серьезное испытание на прочность. По наблюдению американского психолога У. Уоллера, неизбежная в период влюбленности идеализация (также ее называют «позитивным предубеждением») – по сути, взаимный обман. Ведь когда один из нас смотрит на другого влюбленными глазами, он бессознательно пытается поставить на место своего «несовершенного я» рафинированный образ, идеал, который должен понравиться предмету страсти. Это, в свою очередь, определяет ответную реакцию партнера, который также подтверждает самое лучшее впечатление о себе. Так ли это опасно? С одной стороны, да, ведь реальность рискует перечеркнуть искусно выписанные автопортреты грубыми бытовыми штрихами. Однако так бывает не всегда. Психолог и сексолог Игорь Кон писал, что идеализация влюбленности – не одна лишь почва для разочарований, это еще и «зона развития», намек на то, кем мы пока еще не стали, но могли бы: «Любовь подтверждает ценность личности и побуждает ее раскрыться».

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО

Психолог-неофрейдист Гарри Салливан подчеркивал, что наше «я» со всей его субъективностью – единственная реальность и точка отсчета, которая нам доступна. Поэтому способность любить других людей, видеть их красоту и сексуальность находится в прямой взаимосвязи с нашей самооценкой. Это доказали многочисленные исследования, проводившиеся в США и Европе. Так, например, было установлено, что в парах, где оба партнера – здоровые, уверенные в себе люди, восприятие второй половины лучше: ему или ей охотнее прощают промахи, больше ценят достижения, стараются понять точку зрения партнера. В тех же парах, где самооценка занижена, отношение друг к другу жестче: неудовлетворенные собой люди видят в своем близком чуждого и не очень-то понятного человека.

Сексологи и вовсе считают, что по тому, как мужчина оценивает женскую привлекательность, можно сделать выводы и о нем самом – и не только о мере его уверенности в себе, но и о сексуальных возможностях. Скажем, он привередлив и требователен: если и посмотрит, то только на супермодель. Казалось бы, какой эстет! Однако на практике такой «избирательностью» отличаются весьма закомплексованные товарищи. То же самое касается и возрастных критериев. Взять для примера весьма распространенный случай: зрелый мужчина не обращает внимания на ровесниц, предпочитает молоденьких. Почему? Старшая группа не в той форме? Да нет, он просто не рискует с ними связываться. Можно, конечно, долго выяснять, кто и чем его так напугал. Но факт-то в том, что юному существу проще заморочить голову клятвами в вечной любви, деньгами и подарками. Взрослые дамы – другой народ, они ведь за этой мишурой могут какие-то качества разглядеть, а этого ему как раз и не хочется.

По мнению врача-сексолога Юрия Прокопенко, другая причина страсти к вчерашним школьницам – невысокая потенция: «Обычно все восхищаются: вот наш Вася, ему уже за пятьдесят, а он какой молодец! Никому не приходит в голову, что он меняет девушек только потому, что на постоянные партнерские отношения у него просто не хватает сил. Весьма показательно и то, насколько просто его соблазнить. Поймать на откровенные уловки стоящего человека – успех сомнительный. Подобная гиперсексуальность характерна для очень молодых мужчин. Те, кто старше и опытнее, оценивают сексуальную привлекательность вкупе с человеческими качествами».

«Вообще, пытаясь кого-то заинтересовать, стоит помнить, что мужчину выбирает женщина, а не наоборот, – советует сексолог Сергей Агарков. – Это большое открытие сделал Чарльз Дарвин 150 лет назад. Женщина должна дать мужчине тайный знак, что, в принципе, сексуальные отношения возможны. Но если она проявляет большую сексуальную активность, то у мужчины появляется страх, сможет ли он соответствовать уровню, который она задает. Поэтому он часто начинает сдавать и охлаждать отношения. Он прекрасно себя чувствует, даже если слышит тихий ласковый голос».

Кстати, на вопрос уместности секса на первом свидании у специалистов единого мнения нет. «Раньше это было абсолютно неприлично. Сейчас запретов становится все меньше и меньше, – продолжает эксперт. – Конечно, каждый решает сам. В Великобритании есть исследования, что прилично, когда практика знакомства длится около месяца. В целом женщина должна понять, насколько перспективны эти отношения, а на это требуется некоторое время. Сегодня многие хотят получить все и сразу, поэтому секс – это не столько желание близости, сколько стремление быстрее протестировать партнера и понять, стоит ли на него тратить время. Этот экономический подход, по сути, обезличивает отношения. Если мы недостаточно ценим человека, из них очень трудно собрать то, что потом называется зрелым партнерством».

«Любовь к себе – необходимое условие любви к другим», – писал психолог и философ Эрих Фромм. Поэтому, если мы хотим нравиться, соблазнять и покорять, первое, чему стоит научиться, так это любви к себе. Банальный эгоизм тут ни при чем, речь идет о любви к себе не из жалости, а от полноты мировосприятия, щедрой, способной согреть других. В качестве доказательства этой теории остается лишь привести результаты еще одного западного исследования американских психологов Дж. Каннинхэма и Дж. Антилла, которые пришли к выводу, что у тех, у кого много друзей своего пола, романтические отношения складываются лучше. Это и понятно, ведь и любовь, и дружба требуют искренности, открытости и отзывчивости.