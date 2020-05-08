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Жаворонки больше рожают, а совы чаще занимаются сексом

  • 08.05.2020, 21:27,
  • Развлечения » Медицина
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Кто рано встает – тому бог подает. По-английски эта пословица звучит: «Ранняя пташка ловит червяка». Птицы, просыпающиеся раньше, сексом занимаются чаще. Самцы певчих птиц много времени тратят на то, чтобы привлечь внимание самок. И чем дольше они работают над этим, тем больше у них шансов на размножение.


Однако если речь идет о людях, то не жаворонки, а совы имеют больше половых контактов и половых партнеров в течение жизни. В обществах охотников-собирателей мужчины и женщины в течение светлого времени суток сегрегированны: мужчины охотятся, а женщины занимаются собирательством. Ухаживания происходят в основном ночью вокруг костра: пары флиртуют, а затем уходят в темноту, чтобы уединиться. Таким образом, привычная для нашего времени сцена ночного бара имеет глубокие эволюционные корни.


В животном мире больше секса обычно означает больше потомства, поскольку самки откликаются на призыв самца только во время овуляции. Однако люди вступают в половые отношения и по другим, социальным, причинам.


Имеют ли люди, больше занимающиеся сексом, больше детей?


Этот вопрос исследуют немецкий психолог Али Касеян и его коллеги из Тюбингенского университета в своей статье, недавно опубликованной в журнале «Эволюционная психология».


Исследователи основывались на хорошо изученной и задокументированной взаимосвязи между сексуальной активностью и хронотипом человека. Речь идет об индивидуальных особенностях проявлений активности в течение дня. Большая часть людей рассматривают себя как «жаворонков», для которых лучшее время дня – утро, или «сов», для которых пиковое время – вечером.


Предыдущие исследования показали, что хронотип может быть использован для предсказания других особенностей личности.


Например, совы чаще экстраверты и имеют более либеральный взгляд на случайный секс. В противоположность им жаворонки обычно интроверты и предпочитают долгосрочные моногамные отношения.


Ученые опирались на предыдущие исследования: они рассмотрели два взаимосвязанных понятия, успех в спаривании и репродуктивные достижения. Успех в спаривании измеряется количеством половых партнеров на протяжении жизни, а репродуктивные достижения – количеством рожденных детей. В животном мире существует высокая корреляция между одним и другим, но возможно, у людей дело обстоит иначе.


Для данного исследования ученые рекрутировали 1800 участников, которые заполнили онлайн-опросник. Вопросы были составлены так, чтобы замерить такие характеристики личности, как экстраверсия (насколько ты общителен), хронотип (ориентация на утро или на вечер), социосексуальность (отношение к случайному сексу), а также ориентация на долгосрочные или краткосрочные половые отношения. Другие вопросы относились к возрасту первого полового сношения, числу половых партнеров в течение жизни, числу детей и частоте половых отношений.


Полученные результаты в значительной степени подтвердили данные предыдущих исследований. Например, оказалось, что совы имеют более ранний возраст первого полового сношения, чаще занимаются сексом и сообщают о большем количестве половых партнеров в течение жизни по сравнению с жаворонками. В противоположность совам, жаворонки более склонны предпочитать долговременные отношения. Они также сообщают о более редком сексе и о меньшем количестве партнеров на протяжении жизни. Но к удивлению ученых, оказалось, что, по сообщениям жаворонков, у них больше детей, чем у сов.


Этот результат оказался неожиданным для исследователей именно потому, что в основе их работы лежал эволюционный подход. А как мы уже видели, успех в спаривании и репродуктивные достижения у большинства видов животных совпадают.


В отличие от них, люди по большей части вступают в половые отношения для развлечения, а не для размножения. Более того, они научились эффективным методам предотвращения беременности. Фактически, почти все человеческие половые акты – будь то случайные, или в рамках стабильных отношений — осуществляются с целью установления социальных связей, а не производства потомства.


Касеян и его коллеги отмечают, что создание эффективных противозачаточных средств начиная с 1970-х годов дало парам свободу заниматься сексом, не боясь нежелательной беременности. Изобретение противозачаточной таблетки, безусловно, сыграло особенно важную роль в освобождении женщин, которые обрели контроль над репродуктивными процессами, происходящими в их теле.


Однако люди занимались сексом для развлечения с самого зарождения нашего вида – на самом деле, это свойственно даже таким родственным им видам, как шимпанзе и бонобо. Но люди, кроме того, узнали о том, как заниматься сексом, избегая беременности. Например, женщины в обществе охотников и собирателей обычно кормят каждого ребенка до четырех лет. В сочетании с диетой, основанной на низком количестве жиров, и подвижным жизненным стилем кормление грудью предотвращает овуляцию у женщины. Другими словами, она может заниматься сексом, не боясь нежелательной беременности, вплоть до отлучения ребенка от груди.


Кроме того, люди, не ограничивающие себя в случайном сексе, обычно более открыты к альтернативным формам полового поведения. Многие века важной формой контрацептивного поведения был коитус интерруптус, когда пенис вынимается из вагины перед эякуляцией. Более того, люди с неограниченной социосексуальностью обычно более открыты к таким альтернативным формам поведения, как мануальный, оральный и анальный секс, которые не ведут к беременности. Очевидно, что люди с такой ориентацией на неограниченную социосексуальность стремятся максимизировать успех в спаривании, одновременно минимизируя репродуктивные достижения.


Хронотип связан с репродуктивными стретегиями (долговременные отношения и больше детей или краткосрочные отношения и меньше детей). Глубинные причины утренней или вечерней ориентации неясны. До некоторой степени хронотип меняется с возрастом. Дети в раннем возрасте имеют тенденцию быть жаворонками, в то время как среди молодых людей больше сов. Причем, когда мы начинаем ходить на работу или заводим семью, мы переключаемся на утреннюю ориентацию вне зависимости от своего желания.


Возможно, в хронотипе существует эволюционный компонент. В конце концов, молодые люди находятся на таком этапе своей жизни, когда они ищут партнера, поэтому стиль совы выгоден для них. Возможно, дело также в том, что мы принимаем утреннюю или вечернюю ориентацию в зависимости от своих жизненных целей. Те, кто надеется осуществить кратковременную стратегию спаривания, могут получить успех только если будут иметь вечернюю ориентацию. В любом случае, тем, кто стал родителями и должен зарабатывать на хлеб, имеет смысл прислушаться к народной мудрости про «кто рано встает…»


Так или иначе, результаты данного исследования выглядят очень осмысленными, если иметь в виду, что мы, люди, научились разделять секс от репродукции. Мы используем его для установления социальных связей с другими, как в краткосрочных, так и в долговременных отношениях.


Если смотреть из этой перспективы, то совсем неудивительно, что совы больше занимаются сексом, а жаворонки имеют больше детей.


 






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