Проституция – это не работа и не свободный выбор. Часть 2

Хуже войны

Термин «проституированная женщина», пришедший на смену слову «проститутка», подчеркивает недобровольность выбора людей, задействованных в многомиллионной «секс-индустрии». Каковы последствия вовлечения в проституцию и пути борьбы с этим явлением?

Проституированные женщины оказываются в бесправном положении: у них нет возможности по своему желанию выйти из системы или отказаться от контакта с неприятным клиентом, сексуальный акт, сам по себе травматичный из-за отстутствия возбуждения и лубрикации, часто сопровождается дополнительными травмами, а общественное мнение жестоко и беспощадно стигматизирует их ярлыком «шлюха», молчаливо одобряя любое проявление насилия в их адрес.

По данным разных исследований, от 50 до 70 % женщин1,2, занятых в проституции, испытывают симптомы посттравматического стресса – этот процент выше, чем у ветеранов боевых действий!

Главным последствием психологической травмы становится диссоциация личности и тела: женщины внушают себе, что то, что делают с их телами клиенты, как бы не относится к ним самим, что тело существует отдельно от души или разума. Это нездоровое расщепление приводит к целому ряду последствий: попытки отгородиться от реальности порождают наркоманию и алкоголизм, а травма приводит к тяжелейшим депрессивным и невротическим расстройствам.

Одной из разновидностей защитных механизмов травмированной личности является отрицание: проституированные женщины продолжают уверять окружающих, что у них все хорошо и их «профессия» – отличный способ получения «легкой прибыли».

Неприглядные стороны каждодневной реальности общения с «клиентами» как бы вычеркиваются из восприятия – именно так появляются интервью с людьми, называющими себя «секс-работницами» и отстаивающими свое право оставаться в этой деятельности и легитимизировать ее.

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Даже если допустить существование определенной прослойки женщин, обменивающих свое тело на деньги в условиях добровольного информированного выбора и получающих от этого реальную выгоду – их число ничтожно мало по отношению к количеству девушек, втянутых в проституцию насильно или обманным путем. Именно поэтому выдавать картинку «успешной проституции» за правду означает попросту лгать, умалчивая о миллионах бесправных жертв преступного бизнеса.

Как бороться? «Немецкая» и «шведская» модели

Существуют две основные модели борьбы с негативными последствиями проституции для вовлеченных в нее женщин, названные «немецкой» и «шведской» моделями.

«Немецкая» модель

«Немецкая» модель, принятая не только в Германии, но и в Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии и др., предполагает легализацию «секс-работы» и перевод ее из криминального русла в число обычных профессий: с официальными отчислениями в страховые фонды, трудовыми договорами, профсоюзами и т. д.

Основная идея такого подхода состоит в том, что для общества страшна не проституция сама по себе, а только те ее стороны, которые появляются из-за закрытости этой сферы и незаконности самого ее существования. Предполагалось, что получение ими трудовых прав и свобод будет способствовать снижению уровня преступлений против проституированных женщин и снятию с них социальной стигмы, сдерживанию эпидемии ВИЧ и в целом поможет решить целый комплекс проблем.

Однако на деле все оказалось совершенно не так. По данным, приведенным в докладе доктора психологии Ингеборг Краус, легализация проституции привела к заметному росту рынка и увеличению количества женщин, вовлеченных в «секс-бизнес». Условия их работы серьезно ухудшились: официальное разрешение на эксплуатацию женских тел привело к снижению цены на «интим-услуги» – это значит, что жертвы этого бизнеса вынуждены обслуживать огромный поток клиентов просто для того, чтобы продолжить существование, в то время как организаторы получают за их счет сверхприбыли3.

При этом женщины по-прежнему в 87 % случаев подвергаются насилию и не имеют возможности уйти из этой сферы даже в случае рождения ребенка, не говоря уже о прекращении «работы» по собственному желанию. Что касается законных гарантий их прав – фактически трудовые договоры есть лишь у 1 % проституированных женщин4, в то время как подавляющее большинство остаются «нелегалками», часто приехавшими из бедных стран и не имеющими никакой юридической защиты.

В реальности политика легализации оказалась больше сосредоточена на защите прав клиентов: так, на женщин, не воспользовавшихся при «обслуживании» клиентов презервативами или не прошедших в установленные сроки медицинский осмотр, налагаются серьезные штрафы, в то время как физическое, сексуальное или эмоциональное насилие со стороны этих же клиентов фактически остается ненаказуемым.

«Шведская» модель

«Шведская» модель включает в себя сразу несколько векторов действия: криминализацию клиентов, работу с общественным мнением и психологическую помощь женщинам, оказавшимся вовлеченными в проституцию. Таким образом, остается неприкосновенным принцип «мое тело – мое дело»: предлагать свои услуги за деньги никому не запрещено, но покупать чужое тело для собственного удовлетворения или для перепродажи в сексуальное рабство становится незаконным.

Согласно исследователям из Лондонского университета5, эта модель действительно является эффективной: за первые 10 лет ее применения в разных городах Швеции количество женщин, вовлеченных в проституцию, снизилось в два-три раза, а спрос на покупку «секс-услуг» стал самым низким в Европе.

Наказание за попытку эксплуатировать чужое тело при этом не является чрезвычайно жестким: «пойманным» клиентам выписывается штраф, чувствительный, но не чрезмерно высокий. Однако запись о происшествии сохраняется в полицейской базе данных и может «всплыть» при попытке устроиться на работу в школу, отдел социальной защиты, силовые ведомства и т. п. – а это, в свою очередь, влечет за собой серьезные репутационные потери.

Просветительская работа дает свои плоды: человек, покупающий «секс-услуги», становится нерукопожатным и теряет нечто большее, чем деньги, – социальные связи и уважение общества.

Доживем ли мы до времен, когда покупка чужого тела станет таким же анахронизмом, как крепостное право? Хочется надеяться, что да. По крайней мере, мир уже двигается в эту сторону.

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