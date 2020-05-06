Проституция – это не работа и не свободный выбор. Часть 1

Источники заблуждений

«Древнейшая профессия», «интим-услуги» – эти и сотни других эвфемизмов стыдливо прикрывают слово «проституция», намекая, будто это занятие мало чем отличается от «обычных» профессий. Тем не менее психологи настаивают: проституция – это не работа, а легализованная форма насилия над женщинами.

Убеждение, что проституция – абсолютно легитимная деятельность, базируется на двух ложных убеждениях:



Первое состоит в том, будто продажа собственного тела – это свободный выбор женщин (и крайне редко – мужчин), желающих получить «легкие» деньги, не обременяя себя тяжелым трудом.

Второе – в том, что «секс за деньги» – это такая же услуга, как, скажем, перетаскивание тяжестей грузчиком или подметание улиц дворником: ведь и там, и там задействованы телесные ресурсы – усилия мышц, координация движений и т. п.



Почему оба этих постулата не соответствуют истине? Если проанализировать их немного глубже, то окажется, что в обоих случаях происходит серьезная подмена понятий, основанная на патриархальном убеждении, что женское тело не принадлежит самой женщине, а является объектом товарно-денежных или договорных отношений между мужчинами.

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В этом смысле нельзя не вспомнить традиции сватовства с неизменной присказкой «У вас товар, у нас купец!» и свадьбы, на которых в символической или прямой форме совершается «выкуп» или «кража» невесты – при том, что выражения «продажная женщина», «покупка женщины» являются очевидными отсылками к проституции.

Таким образом, разница между «законным» браком и походом в «публичный дом» состоит лишь в цене и сроке заключения «договора» об использовании женского тела между отцом и женихом или сутенером и клиентом – самой женщине отводится роль бессловесного товара, предмета торговли, не имеющего права распоряжаться самой собой.

Мнимая свобода

Но ведь сегодня женщины свободно выбирают партнеров, мужей, работу и образ – разве в таких условиях проституция – не такой же выбор? Увы, нет.



Во-первых, говоря о «свободном женском выборе», нельзя не учитывать страны и регионы, живущие по религиозным или традиционным обычаям. В ряде стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и даже в отдельных регионах современной России до сих пор практикуется «овеществление» женщин: им отказывают даже в праве выходить из дома без сопровождения мужчин, а уж о свободном выборе сексуальных партнеров не может быть и речи.



Практика проституирования женщин сохраняется как внутри традиционных сообществ, так и в виде «экспорта» девушек в другие страны1 – лишенные базовых прав в собственном доме, они фактически существуют на правах рабынь в борделях по всему миру.

Во-вторых, множество женщин оказываются втянуты в проституцию обманным или насильственным путем2. Пополнение публичных домов происходит как путем прямого похищения («затолкали в машину, вкололи наркотик, вывезли в неизвестном направлении»), так и заманиванием жертв под видом приглашения на «нормальную» работу – например, аниматором или официанткой в отеле, – после чего у женщин отбирают паспорта, деньги и средства связи, насилуют и принуждают к «обслуживанию» клиентов, оказывая физическое и психологическое давление. По данным ООН, ежегодно около полумиллиона женщин становятся жертвами работорговли с целью сексуальной эксплуатации3.

В-третьих, нередко выбор, который подается как «свободный», на поверку оказывается принудительным. Если в качестве альтернативы проституции женщине предлагается голодная смерть или перспектива помещения детей в детдом из-за невозможности их содержать, отсутствия жилья и т. д. – вряд ли можно назвать решение о продаже собственного тела добровольным. Увы, историю Сони Мармеладовой вынуждены повторять и наши современницы: красноречивая статистика указывает, что 92 % женщин, занятых проституцией, хотели бы прекратить эту деятельность, но не могут из-за отсутствия денег4.



Определенную роль играют и попытки нормализации и даже романтизации проституции в кинофильмах вроде «Интердевочка» или «Красотка», транслирующих опасный миф о том, что этот путь – нечто вроде «социального лифта» для девочек из небогатых семей. Можно допустить, что часть девушек попадает в «секс-индустрию», поддавшись иллюзиям о красивой жизни и поверив обещаниям золотых гор. Однако почему-то за аналогичные действия по выманиванию денег из карманов доверчивых граждан предусмотрена ответственность по статье «Мошенничество», а в том, что женские жизни оказываются сломанными, обвиняют самих же женщин.

Не секс и не профессия

Секс – это прежде всего отношения – неважно, на одну ночь или на многие годы. Ключевой принцип, по которому должны и могут выстраиваться сексуальные отношения – активное согласие и желание обеих сторон. При этом важным моментом для обоих партнеров является возможность выйти из этих отношений в любой момент – даже в «жестких» БДСМ-практиках обязательно оговаривается правило «стоп-слова».

Однако практически во всех культурах половой акт становится не только средством получения обоюдного удовольствия, но и способом самоутверждения, проявления власти и установления иерархии. Именно поэтому, например, гомосексуальные контакты в тюремной субкультуре считаются пятном позора не для обоих участвовавших в них мужчин, а только для того, кто был в роли принимающей стороны (в сленговой лексике это находит отражение в коннотации выражений: «он поимел» или «его поимели»).

В случае насильственного гетеросексуального контакта унижению, а часто и физическому истязанию подвергаются, как правило, женщины (за редчайшими исключениями) – а «обслуживание» клиентов проституированными женщинами практически всегда представляют собой непрерывную череду насилия.

Мужчины, оплачивающие «секс-услуги», разумеется, не задумываются о чувствах женщины, соглашающейся на половой акт из страха перед сутенером или крайней нужды. Более того, они зачастую уверены, что отданные деньги гарантируют им карт-бланш на любые действия: издевательства, побои, болезненные и унизительные сексуальные практики и т. п. – и, не стесняясь, реализуют их.

Согласно результатам опросов, до 80 % женщин, вовлеченных в проституцию, переживают акты физического, эмоционального, сексуального насилия со стороны клиентов5. При этом оба участника знают, что никаких механизмов защиты для женщины нет и не будет: ведь она «сама согласилась», а значит, любые ее претензии будут отметаться как бессмысленные.

Можно ли к деятельности, вовлечение в которую происходит чаще всего насильно или по причине крайней нужды, прекращение которой по собственному желанию обычно невозможно и занятие которой сопряжено с крайней степенью унижения, насилия и бесправия, применять термин «работа», основываясь на том факте, что мизерный процент женщин занимается ею добровольно и/или получает от нее удовольствие? Ответ, кажется, лежит на поверхности.

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