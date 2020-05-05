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Жизнь без секса. Кто такие асексуалы?

  • 05.05.2020, 21:27,
  • Развлечения » Медицина
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В современном мире появляется новая тенденция – молодые мужчины и женщины добровольно отказываются от секса. Некоторые из них называют себя асексуалами, формируют новое движение со своими правилами и порядками. Давайте рассмотрим это явление с точки зрения современной медицинской сексологии.


Аскеза и целибат


В корне неверно утверждать, что это новоявленный феномен. Потому что люди, сознательно отказывавшиеся от секса, существовали всегда. Просто сейчас об этом стали говорить открыто, как и вообще о теме секса. Возьмем, к примеру, записи отечественных сексологов, и мы увидим там описание подобных клинических случаев начиная с 1965 года.


Пойдем дальше, ретроспективно в историю человечества, и увидим следующий факт. Среди постояльцев монастыря были как те, кого помещали туда принудительно, так и те, кто по собственной воле прощался с мирской жизнью. Последним было легко соблюдать целибат, потому что они не испытывали тяги к половой жизни.


Средние века богаты историями об умерщвлении плоти на религиозной почве, что свидетельствует о желании подавлять биологическое начало. Высшие религиозные чины, строго регламентирующие запреты в сексе в то время, были не кто иные, как асексуалы. Здоровое сексуальное влечение своих прихожан они воспринимали как укор своей половой несостоятельности.


Зрелые отношения


В веке нынешнем нет нужды бороться с сексуальностью, обстоятельства изменились. Человек может выбирать, идти по пути реализации влечения или сдерживать его. Несмотря на то, что описанные выше явления различаются по контексту, в котором возникали, они являются сутью одной природы – относятся к задержкам психосексуального развития и считаются сексуальным расстройством.


Гармоничное сексуальное развитие человека включает в себя ряд этапов, где каждый из последующих предваряет предыдущий и необходим для формирования зрелой сексуальности. Наиболее популярными концепциями развития сексуальности являются психоаналитическая, сформулированная Зигмундом Фрейдом, а также концепция отечественного сексопатолога Георгия Степановича Васильченко, внесшего колоссальный вклад в развитие медицинской сексологии. И та, и другая концепции объясняют, как происходит формирование зрелой сексуальности, и рассказывают о характерных изменениях в психике и сексуальности человека на протяжении его жизни.


Венцом сексуальности является генитальная форма – это и есть зрелая, взрослая форма проявления сексуальности. То есть способность, влечение и успешность в реализации полового контакта с партнером. Если по какой-либо причине этапность развития сексуальности нарушается, может происходить ускорение или задержка сексуального развития, а также формирование девиации или парафилии.


Заблокированное либидо


Люди, называющие себя асексуалами, имеют незрелую сексуальность. В парах, сознательно отказывающихся от секса, встречаются оба партнера – незрелые психически и сексуально люди, фактически дети. При этом задержка сексуальности может сочетаться с другими сексуальными расстройствами, а может быть изолирована.


Пациенты, пара с виргогамным (девственным) браком прожила 12 лет, прежде чем под давлением родственников обратилась к врачу-сексологу. Выяснилось, что у мужа нарушение эрекции, а у жены – вагинизм. Самостоятельные попытки не привели к результату, и супруги решили отказаться от половой жизни. В данном случае задержка психосексуального развития сочеталась с сексуальными расстройствами у обоих партнеров.


Интересный факт – взаимосвязь заблокированного либидо и агрессии. У людей с задержкой сексуальности также наблюдаются трудности с выражением агрессии и злости. Активную агрессию они блокируют, не позволяют проявлять подобные эмоции, зато пассивной хоть отбавляй. Как это объяснить?


Агрессия и сексуальность имеют инстинктивную природу. Сдерживание их приводит к трансформации сексуальности в агрессию, а активной агрессии – в пассивную.


Хотя пассивная агрессия не так бросается в глаза и кажется безопасной, вреда от нее гораздо больше, чем от активной агрессии, – тяжелые невыраженные эмоции разрушают организм и психику.


Почему асексуалам так тяжело провести половой акт? Потому что сам вагинальный контакт – это тоже акт агрессии. Мужчина пенетрирует женщину, входит в ее влагалище, овладевает ею. Для этого нужен внутренний агрессивный импульс. Женщина хочет зафиксироваться на половом члене, хочет вобрать его в себя, поглотить. Сам феномен оргастической манжетки также агрессивен по своей сути. Вагина плотно обхватывает пенис и начинает сокращаться, чтобы разрядиться. Для этого процесса требуется агрессия, которая у асексуалов заблокирована.


Задержка психосексуального развития – это приговор?


Безусловно, нет. На сегодняшний день медицинская сексология и психотерапия обладает достаточным арсеналом средств для решения этой проблемы. Лечение зависит от причины, вызвавшей задержку, и длительности существования проблемы и включает реконструктивную терапию, направленную на формирование и заполнение недостающих этапов психосексуального развития.


В завершение хочется отметить, что у человека в Средние века не было выбора, он вынужден был подчиняться деспотии церкви. У современного же человека есть выбор, как ему распорядиться своей сексуальностью, и это уже зависит только от него – подавлять свою инстинктивную природу, уничтожая свое либидо, или давать ему естественный выход.





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