8 мифов об идеальном сексе

Слишком большой половой орган может при пенетрации вызывать у женщины болевые ощущения, что в свою очередь снижает у нее влечение и является одной из причин аноргазмии. Размер пениса больше беспокоит мужчин. По статистике, только 1% женщин важен размер полового члена, других 99% интересует, как мужчина им пользуется.
При затянувшемся половом акте могут возникать повреждения слизистой влагалища и разрывы уздечки полового члена. Более того, возможна некоторая стереотипизация сексуального контакта и снижение сладострастных ощущений. Норма длительности полового акта – от трех до пятнадцати минут, а все что свыше этого, называется тардэякуляторный синдром, нуждающийся в консультации сексолога (конечно, если это явление носит постоянный характер).
У мужчины оргазм завязан на семяизвержении, у женщины же наступление оргазма не связано с выходом яйцеклетки, его природа гораздо сложнее. Оргазм у женщины зависит от многих факторов: психоэротической подготовки, отношения к партнеру, сексуального опыта, обстановки и пр.
Женщина вообще более отвлекаема во время секса, чем мужчина. У одних женщин оргазм впервые возникает после родов, а у некоторых он не происходит ни разу в течение жизни. Это не значит, что такая женщина является неполноценной. Если ей приятен сам процесс, и отсутствие оргазма для нее не представляется проблемой, не стоит акцентироваться на результате.
После менопаузы и мужского климакса секс остается значимой частью жизни. То, что теперь невозможно продолжение рода, не значит, что нельзя наслаждаться процессом. Более того, у женщин, которые ранее опасались нежелательной беременности, после менопаузы такой страх проходит, что позволяет расслабиться и получить новые ощущения. Секс после 50 настроен не на смену поз из Камасутры и длительный марафон, а на чувственность и глубокую близость.
Либидо (половое влечение) зависит от темперамента. Принято выделять слабый, средний и сильный типы половой конституции. Он определяется по таким показателям, как: трохантерный индекс (соотношение роста к длине ноги – от трохантера бедренной кости), начало половой жизни, среднемесячный ритм активности и пр. Поэтому есть женщины как со слабой половой конституцией, так и с сильной, готовые сближаться с партнером до 5 раз в сутки и выше. Однако исторически так сложилось, что женщине в сексе предназначалась пассивная роль. В связи с этим и возник данный миф.
Иногда необычная обстановка или риск быть «застуканными» вызывает сильное желание у женщины. Более того, некоторые женщины специально организуют такой «спонтанный» секс.
Для этого необходимо подстраиваться под партнера, наблюдать за тем, как протекает половой акт. Контроль отвлекает от самого процесса и приводит к ослаблению сладострастных ощущений. Помимо этого, у женщин не каждый половой акт заканчивается оргазмом. Рефлексии по этому поводу могут омрачить удовольствие от близости. Наивно ожидать, чтобы каждый коитус протекал идеально. А если у женщины вообще нет оргазма во время полового акта и ее это устраивает, а партнера нет – тогда это настоящая проблема. Неоднократно приходилось работать с убеждением собственной неполноценности у женщины из-за отсутствия оргазма, подогреваемое ее партнером. Запомните, если у вас нет оргазма и вас это устраивает, то это ваше личное дело!
Древний миф, но некоторые до сих пор в него верят. Существуют лишь две формы мастурбации из классификации Васильченко Г.С., которые являются признаками нарушений развития сексуальности человека: персевераторно-обсессивная и ранняя допубертатная мастурбация. Первый тип характеризуется навязчивостью процесса, а второй свидетельствует об ускоренном психосексуальном развитии и органических нарушениях головного мозга. Все остальные виды мастурбации: заместительная (в периоды отсутствия секса) и мастурбация периода юношеской гиперсексуальности не опасны для психического и физического здоровья.
Изучение любой практической деятельности начинается с теории. Вас не допустят к управлению автомобилем, если вы не сдадите экзамен по ПДД. И этот принцип имеет логическую основу. Возможен ли «качественный» секс без элементарных сведений об устройстве половых органов и обсуждения с партнером ваших и его предпочтений? Но пусть ваши знания будут почерпнуты не из порнофильмов и бульварного чтива, а из медицинских справочников по сексологии и научных статей. Тогда ваша интимная жизнь станет интереснее и приятнее.