8 мифов об идеальном сексе

1. Чем больше, тем лучше

Несмотря на то, что с темы секса давно уже сняты «шоры», в народе бытуют странные, а порой и нелепые представления о том, каким должен быть идеальный половой акт. И так как искаженные представления мешают развитию гармоничных интимных отношений, давайте разберемся в сексуальной мифологии.

Слишком большой половой орган может при пенетрации вызывать у женщины болевые ощущения, что в свою очередь снижает у нее влечение и является одной из причин аноргазмии. Размер пениса больше беспокоит мужчин. По статистике, только 1% женщин важен размер полового члена, других 99% интересует, как мужчина им пользуется.

2. Чем дольше, тем лучше

При затянувшемся половом акте могут возникать повреждения слизистой влагалища и разрывы уздечки полового члена. Более того, возможна некоторая стереотипизация сексуального контакта и снижение сладострастных ощущений. Норма длительности полового акта – от трех до пятнадцати минут, а все что свыше этого, называется тардэякуляторный синдром, нуждающийся в консультации сексолога (конечно, если это явление носит постоянный характер).

3. Настоящий мужчина всегда должен доводить женщину до оргазма

У мужчины оргазм завязан на семяизвержении, у женщины же наступление оргазма не связано с выходом яйцеклетки, его природа гораздо сложнее. Оргазм у женщины зависит от многих факторов: психоэротической подготовки, отношения к партнеру, сексуального опыта, обстановки и пр.

Женщина вообще более отвлекаема во время секса, чем мужчина. У одних женщин оргазм впервые возникает после родов, а у некоторых он не происходит ни разу в течение жизни. Это не значит, что такая женщина является неполноценной. Если ей приятен сам процесс, и отсутствие оргазма для нее не представляется проблемой, не стоит акцентироваться на результате.

4. После 50 секса нет

После менопаузы и мужского климакса секс остается значимой частью жизни. То, что теперь невозможно продолжение рода, не значит, что нельзя наслаждаться процессом. Более того, у женщин, которые ранее опасались нежелательной беременности, после менопаузы такой страх проходит, что позволяет расслабиться и получить новые ощущения. Секс после 50 настроен не на смену поз из Камасутры и длительный марафон, а на чувственность и глубокую близость.

5. Женщины хотят секса реже, чем мужчины

Либидо (половое влечение) зависит от темперамента. Принято выделять слабый, средний и сильный типы половой конституции. Он определяется по таким показателям, как: трохантерный индекс (соотношение роста к длине ноги – от трохантера бедренной кости), начало половой жизни, среднемесячный ритм активности и пр. Поэтому есть женщины как со слабой половой конституцией, так и с сильной, готовые сближаться с партнером до 5 раз в сутки и выше. Однако исторически так сложилось, что женщине в сексе предназначалась пассивная роль. В связи с этим и возник данный миф.

6. Прелюдия обязательна

Иногда необычная обстановка или риск быть «застуканными» вызывает сильное желание у женщины. Более того, некоторые женщины специально организуют такой «спонтанный» секс.

7. Достигать оргазма нужно одновременно

Для этого необходимо подстраиваться под партнера, наблюдать за тем, как протекает половой акт. Контроль отвлекает от самого процесса и приводит к ослаблению сладострастных ощущений. Помимо этого, у женщин не каждый половой акт заканчивается оргазмом. Рефлексии по этому поводу могут омрачить удовольствие от близости. Наивно ожидать, чтобы каждый коитус протекал идеально. А если у женщины вообще нет оргазма во время полового акта и ее это устраивает, а партнера нет – тогда это настоящая проблема. Неоднократно приходилось работать с убеждением собственной неполноценности у женщины из-за отсутствия оргазма, подогреваемое ее партнером. Запомните, если у вас нет оргазма и вас это устраивает, то это ваше личное дело!

8. Мастурбация вредит здоровью

Древний миф, но некоторые до сих пор в него верят. Существуют лишь две формы мастурбации из классификации Васильченко Г.С., которые являются признаками нарушений развития сексуальности человека: персевераторно-обсессивная и ранняя допубертатная мастурбация. Первый тип характеризуется навязчивостью процесса, а второй свидетельствует об ускоренном психосексуальном развитии и органических нарушениях головного мозга. Все остальные виды мастурбации: заместительная (в периоды отсутствия секса) и мастурбация периода юношеской гиперсексуальности не опасны для психического и физического здоровья.

Изучение любой практической деятельности начинается с теории. Вас не допустят к управлению автомобилем, если вы не сдадите экзамен по ПДД. И этот принцип имеет логическую основу. Возможен ли «качественный» секс без элементарных сведений об устройстве половых органов и обсуждения с партнером ваших и его предпочтений? Но пусть ваши знания будут почерпнуты не из порнофильмов и бульварного чтива, а из медицинских справочников по сексологии и научных статей. Тогда ваша интимная жизнь станет интереснее и приятнее.