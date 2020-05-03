 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 20:05 – Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

8 мифов об идеальном сексе

  • 03.05.2020, 21:27,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Несмотря на то, что с темы секса давно уже сняты «шоры», в народе бытуют странные, а порой и нелепые представления о том, каким должен быть идеальный половой акт. И так как искаженные представления мешают развитию гармоничных интимных отношений, давайте разберемся в сексуальной мифологии.


1. Чем больше, тем лучше


Слишком большой половой орган может при пенетрации вызывать у женщины болевые ощущения, что в свою очередь снижает у нее влечение и является одной из причин аноргазмии. Размер пениса больше беспокоит мужчин. По статистике, только 1% женщин важен размер полового члена, других 99% интересует, как мужчина им пользуется.


2. Чем дольше, тем лучше


При затянувшемся половом акте могут возникать повреждения слизистой влагалища и разрывы уздечки полового члена. Более того, возможна некоторая стереотипизация сексуального контакта и снижение сладострастных ощущений. Норма длительности полового акта – от трех до пятнадцати минут, а все что свыше этого, называется тардэякуляторный синдром, нуждающийся в консультации сексолога (конечно, если это явление носит постоянный характер).


3. Настоящий мужчина всегда должен доводить женщину до оргазма


У мужчины оргазм завязан на семяизвержении, у женщины же наступление оргазма не связано с выходом яйцеклетки, его природа гораздо сложнее. Оргазм у женщины зависит от многих факторов: психоэротической подготовки, отношения к партнеру, сексуального опыта, обстановки и пр.


Женщина вообще более отвлекаема во время секса, чем мужчина. У одних женщин оргазм впервые возникает после родов, а у некоторых он не происходит ни разу в течение жизни. Это не значит, что такая женщина является неполноценной. Если ей приятен сам процесс, и отсутствие оргазма для нее не представляется проблемой, не стоит акцентироваться на результате.


4. После 50 секса нет


После менопаузы и мужского климакса секс остается значимой частью жизни. То, что теперь невозможно продолжение рода, не значит, что нельзя наслаждаться процессом. Более того, у женщин, которые ранее опасались нежелательной беременности, после менопаузы такой страх проходит, что позволяет расслабиться и получить новые ощущения. Секс после 50 настроен не на смену поз из Камасутры и длительный марафон, а на чувственность и глубокую близость.


5. Женщины хотят секса реже, чем мужчины


Либидо (половое влечение) зависит от темперамента. Принято выделять слабый, средний и сильный типы половой конституции. Он определяется по таким показателям, как: трохантерный индекс (соотношение роста к длине ноги – от трохантера бедренной кости), начало половой жизни, среднемесячный ритм активности и пр. Поэтому есть женщины как со слабой половой конституцией, так и с сильной, готовые сближаться с партнером до 5 раз в сутки и выше. Однако исторически так сложилось, что женщине в сексе предназначалась пассивная роль. В связи с этим и возник данный миф.


6. Прелюдия обязательна


Иногда необычная обстановка или риск быть «застуканными» вызывает сильное желание у женщины. Более того, некоторые женщины специально организуют такой «спонтанный» секс.


7. Достигать оргазма нужно одновременно


Для этого необходимо подстраиваться под партнера, наблюдать за тем, как протекает половой акт. Контроль отвлекает от самого процесса и приводит к ослаблению сладострастных ощущений. Помимо этого, у женщин не каждый половой акт заканчивается оргазмом. Рефлексии по этому поводу могут омрачить удовольствие от близости. Наивно ожидать, чтобы каждый коитус протекал идеально. А если у женщины вообще нет оргазма во время полового акта и ее это устраивает, а партнера нет – тогда это настоящая проблема. Неоднократно приходилось работать с убеждением собственной неполноценности у женщины из-за отсутствия оргазма, подогреваемое ее партнером. Запомните, если у вас нет оргазма и вас это устраивает, то это ваше личное дело!


8. Мастурбация вредит здоровью


Древний миф, но некоторые до сих пор в него верят. Существуют лишь две формы мастурбации из классификации Васильченко Г.С., которые являются признаками нарушений развития сексуальности человека: персевераторно-обсессивная и ранняя допубертатная мастурбация. Первый тип характеризуется навязчивостью процесса, а второй свидетельствует об ускоренном психосексуальном развитии и органических нарушениях головного мозга. Все остальные виды мастурбации: заместительная (в периоды отсутствия секса) и мастурбация периода юношеской гиперсексуальности не опасны для психического и физического здоровья.


Изучение любой практической деятельности начинается с теории. Вас не допустят к управлению автомобилем, если вы не сдадите экзамен по ПДД. И этот принцип имеет логическую основу. Возможен ли «качественный» секс без элементарных сведений об устройстве половых органов и обсуждения с партнером ваших и его предпочтений? Но пусть ваши знания будут почерпнуты не из порнофильмов и бульварного чтива, а из медицинских справочников по сексологии и научных статей. Тогда ваша интимная жизнь станет интереснее и приятнее.





  •   Просмотров Сегодня: 28


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » 7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
    » 10 фактов о сексе, которые вы не знали
    » Кейт Бекинсейл примерила образ пениса
    » Имеет ли значение размер члена?
    » Женщины рассказали об идеальных размерах мужского достоинства
    » Женщины рассказали, какие пенисы им нравятся
    » В Поднебесной пять человек арестовали за половой акт в магазине
    » Женщины рассказали, какие пенисы им нравятся
    » Экспертное мнение об интимных заблуждениях каждого
    » Экспертное мнение об интимных заблуждениях каждого
    » Женщины рассказали, какие пенисы им нравятся
    » Что делать, если маленький половой член?
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    8 мифов об идеальном сексе

    • 21:27
    • 30
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 30
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 31
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 43
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 45
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 42
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 42
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 41
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 42
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 48
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 43
    • 0

    Месть 2.0, или Как уберечь себя от козней «бывших» в эпоху гаджетов

    • 21:00
    • 68
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58143
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53357
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48193
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43739
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38834
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37617
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36138
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33658
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31873
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30795
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24506
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23579
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23453
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21462
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21289
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 42
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 31
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 43
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 42
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 30
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 42
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 41
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 43
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 48
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 45
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил ряд воинских частей Арцаха

    • 12:24
    • 76
    • 0

    Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС

    • 09:30
    • 101
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА