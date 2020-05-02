Месть 2.0, или Как уберечь себя от козней «бывших» в эпоху гаджетов

Журналисты BBC Russia вышли в Сеть в конце июля с масштабным исследованием относительно «порномести» – мести бывших возлюбленных путем обнародования фото, видео и иных материалов личного и интимного характера.

Вместе с сексологом Юрием Прокопенко мы пытаемся разобраться, что это за явление такое, почему его следует опасаться, кто склонен к такого рода мести и каким образом можно избежать подобных ситуаций.

Что такое «порноместь»?

«В государственной системе “Правосудие”, – сообщает BBC, – обнаружено за последние три года около 30 приговоров, касающихся “порномести” и слежки за бывшими. Их реальное количество может быть больше, так как не все решения попадают в публичную часть системы». При этом «отдельной статьи за “порноместь” и другие способы расквитаться за обиду в Уголовном кодексе РФ нет».

Цитата из видео в статье BBC:



«Отдельной статьи за “порноместь” и другие способы расквитаться за обиду в Уголовном кодексе РФ нет. Как показал анализ судебной статистики, наказание обычно выносится по статьям “Нарушение неприкосновенности частной жизни”, “Неправомерный доступ к компьютерной информации” и “Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации”».

– Это и неудивительно, – комментирует Юрий Прокопенко, – ведь нет никакого осмысленного определения «порномести». Если вы внимательно посмотрите видео, вы заметите, что понятие это никак отдельно не вводится и не объясняется. Слово красивое, емкое, не спорю. Но это сродни истории про «универсам». Универмаг – знаю. Универсальный магазин. А универсам – это что? Универсальный сам?

Что такое «порноместь»? Интуитивно понятно, что речь о распространении материалов интимного характера. Но при чем тут тогда слежка? Да и с точки зрения языка это должна была бы быть «порнографическая месть», а может ли месть быть порнографической? Как бы то ни было, мне кажется неразумным множить сущности. Этак мы дойдем до «сковородкобоя» или «членошейминга».

Нужно ли это, если речь идет о банальной мести, которая уже осуществляется с нарушением норм закона? Есть хулиганство, есть проникновение в жилище, есть нарушение тайны переписки, есть вмешательство в частную жизнь и так далее. Этого вполне достаточно, даже если искушение вычленить в отдельное явление, назвав его красивым сложносоставным словом, очень велико.

Меж тем в зарубежной практике явлению, которое журналисты BBC назвали «порноместью», уделено определенное внимание. И кстати, дано четкое определение.

Цитата из видео в статье BBC:



«В других странах “порноместь” чаще всего законодательно оформлена как несанкционированное распространение материалов сексуального характера (nonconsensual pornography), отмечает партнер коллегии Pen&Paper Екатерина Тягай.

Первой страной, которая ввела уголовное наказание за такие действия, были Филиппины. В Израиле за них предусмотрено наказание сроком до пяти лет лишения свободы, а в Германии существует норма, обязывающая партнеров удалять сексуальный контент с гаджетов после разрыва отношений, рассказывает Тягай».

– Давайте посмотрим, какие дела разбирает BBC в материале о так называемой «порномести»: это «разборки» «бывших» с использованием материалов, предназначенных для личного пользования. То есть злоумышленник распространяет документы (в данном случае фото или видео), которые, быть может, и не несут на себе гриф «Совершенно секретно», «Для служебного пользования» и так далее, но все же не общедоступны. Являются элементом частной жизни, распространять информацию о которой незаконно без согласия индивида.

Эти материалы предназначены лишь для определенного круга лиц (а строго говоря, вообще для одного лица). То есть злоумышленник вынес эти документы за границы той группы, в которой первоначально владелец или владелица этих фотографий предполагал их распространять. Все, больше ничего.

Механика тут ровно такая же, как если бы я после просмотра детектива стал перед входом в кинотеатр всем рассказывать, кто убийца. Это тоже распространение информации на незаинтересованную целевую аудиторию. Но это вполне законно. А вот распространение информации, которая должна бы быть защищена, – уже незаконно. Как было бы незаконно те же самые фото и видео «бывших» интимного, сексуального, даже порнографического характера демонстрировать детям в парке.

Почему «бывшие» мстят?

– Нам с вами предлагают вывести в отдельное понятие старую, как мир, историю, – объясняет Юрий. – Месть бывшим возлюбленным существовала на всем пути созревания человечества от зари и до нынешнего кошмарного состояния. «Кошмарного» – потому, что сегодня гаджеты, интернет и техническая подкованность дают возможность участникам конфликта выплескивать свои болезненные проявления на широкую аудиторию. В итоге тема, изначально предназначенная для двоих-троих, становится достоянием общественности.

«Ах, она отвергла мою любовь, пойду убью себя», – вздыхали герои романтических веков. Вызывали друг друга на дуэли из-за женщин. Максимум – распускали слухи (на уровне нынешних лозунгов «Ленка – шлюха» на стенах подъездов). Но по большей части просто донимали своих бывших возлюбленных стенаниями и эпистолярными излияниями.

По сей день довольно стандартный запрос у меня на консультациях – преследования со стороны «бывших». Скажем, «мы три года, как расстались, но он до сих пор звонит, поздравляет со всеми праздниками, просит вернуться». Да, это классический абьюз по отношению к этой женщине, но в этой ситуации хотя бы задействованы двое. И в этом контексте это «нормально»: они выясняют свои отношения без привлечения третьих сторон, потому это и не идет ни в какое сравнение с тем, что посторонние люди оповещаются неизвестными о личной, интимной жизни кого-то знакомого (например, коллеги).

Я глубоко убежден, что мстители, которые привлекают к выяснению своих болезненных отношений других людей, то есть осуществляют мщение за счет не вовлеченных в ситуацию персонажей, – в 99 % случаев это люди психически нездоровые, находящиеся как минимум в состоянии какого-то невротического срыва или депрессии. Не говоря уже про то, что могут быть и действительно психотические расстройства типа шизофрении и т. д.

Именно такие люди способны устроить слежку, замыслить план, требующий длительной реализации, то есть сделать что-то систематическое. И лишь 1 % из них – просто подлецы, преследующие свои меркантильные цели, часто финансовые (речь не столько о шантаже – «если вы не положите 100 000 под камень около Черного озера, то ваши фотографии будут переданы вашей жене», как это было во все времена, сколько о дискредитации коллег, «подсиживании» и т. п.). В остальном же это истории из серии «так не доставайся же ты никому» и «раз мне больно, то пусть и тебе будет плохо».

Цитата из видео в статье BBC:



«“Люди идут на такой крайний шаг, как публикация откровенных фотографий, когда не могут иначе заявить о своей боли”, – говорит психолог Полина Солдатова. “Разрыв отношений они воспринимают как акт агрессии по отношению к себе и соответствующим образом отвечают”, – добавляет она».

– Нет никаких сомнений, что на месть злоумышленников толкает их собственная боль, – продолжает Юрий Прокопенко, – но тут есть нюанс. Уважаемые психологи любят находить причины и объяснения тех или иных человеческих реакций, но не надо путать объяснение с оправданием. Каждый человек на отвержение реагирует болезненно, а человек, пораженный болью, – это нездоровый человек. Ему определенно нужна помощь. Но вот только не каждый отправляется под действием своей боли рассылать интимные фото бывших любимых их коллегам по работе.

В жизни гораздо важнее то, что человек сделал, а не почему он это сделал. Если меня в подворотне избивают три человека, грабя и калеча, то они нарушают закон. И это никак не меняется, даже если потом мы узнаем, что всех троих в детстве били отцы. Да, у нас появляется понимание истоков проблемы, но сути содеянного это не меняет. «Она ушла от меня, в душе пустота, пойду и взорву ее многоквартирный дом». Я специально утрирую, чтобы объяснить бездну между некоторыми причинами и следствиями. Мы должны оценивать в первую очередь реальность, а только потом – психологическую или сексологическую подоплеку. И только для того, чтобы принять меры и помочь людям с болезненными реакциями безопасно и в рамках закона выплескивать свою боль.

Как себя обезопасить?

Цитата из видео в статье BBC:



«“Порноместь” может подорвать все формы психологической защиты человека: люди не готовы к тому, что их будут уничтожать те, кому они еще недавно доверяли, отмечает психолог Полина Солдатова. Иногда итог может быть трагическим: например, в 2019 году работница итальянского автомобильного завода Iveco покончила с собой после того, как коллегам разослали интимный видеоролик с ее участием».

– С точки зрения закона и с точки зрения морально-этических норм личная и интимная жизнь человека не может и не должна каким-либо образом влиять на его социальную и профессиональную жизнь, но практика показывает, что в нашем обществе проще вести себя осторожно, нежели отстаивать свои права, – считает Юрий. – Если вы следите за тенденциями, то можете помнить несколько громких скандалов с участием учителей, врачей, полицейских.

Представительницы этих уважаемых профессий становились жертвами гонений в Сети и даже лишались своих рабочих мест из-за фотографий в публичном доступе. Причем формально в этих материалах не было ничего недопустимого. История умалчивает, исходя из каких личных выгод «праведные мамаши» или коллеги девушек решали обратить внимание на их фото в купальниках, вопрошая: «Чему она научит моих детей?» или «От чего бережет меня такая полиция?» (а я думаю, что предпосылки были личного характера: чьему-то мужу учительница неловко улыбнулась на собрании, например). Но в итоге мы становимся свидетелями троллинга и буллинга, хотя легально личная жизнь и карьера не могут и не должны быть взаимозависимыми.

Цитата из видео в статье BBC:



«“Согласно российской судебной статистике, чаще всего на ‘порноместь’ решаются мужчины. В этом Россия от других стран не отличается: в мировой практике женщины оказываются жертвами такой формы выяснения отношений в 90 % случаев”, – говорит партнер коллегии Pen&Paper Екатерина Тягай».

Цитата из видео в статье BBC:



«По мнению психолога Полины Солдатовой, женщины реже становятся “порномстителями” из-за общепринятых гендерных ролей, в соответствии с которыми женщина не имеет права выносить “сор из избы”, то есть рассказывать о проблемах в отношениях или семье.

Кроме того, мужское тело менее объективировано, и по сути единственное, что мужчины могут прислать своим возлюбленным, – это фотография полового члена, как в истории с Северного Кавказа. В случае с женщинами фотографического материала для потенциальной мести обычно больше, объясняет психолог».

– Женщины сами создают себе определенные риски, легко включаясь в эту «острую» игру с фотографиями и видео откровенного сексуального толка с собой в главной роли. Тем самым они выдают потенциальным мстителям компромат против самих же себя. Понятно, что это связано с исторически укоренившимися представлениями о том, что женская нагота привлекательна, а мужская – далеко не всегда (то есть никто не ждет от мужчин соблазнительных движений на камеру, а их «достоинство» чаще оказывается на фото крупным планом, оставляя лицо «владельца» за кадром). Следовательно, мужчин сложнее скомпрометировать посредством фото и видео.

Возможно, «праведники», жаждущие во всем обвинить жертву («надела слишком короткую юбку», «а нечего было изменять», «не снималась бы ню – нечего было бы рассылать по коллегам» и т. п.) в чем-то правы: сама по себе игра выходит за рамки приватности, и стоит заранее понимать, что интимные снимки окажутся у чужих людей. Ведь взломать чужой аккаунт, действовать от чужого лица, просто использовать «не по назначению» интимную тематику – не так уж сложно. И барышням, включающимся в сексуальную игру с использованием фото и видео, стоит заранее подумать о защите столь личной информации.