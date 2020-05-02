Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС

Азербайджанский политический диссидент, экс-посол Азербайджана в ЕС Ариф Маммедов сделал скандальную запись на своей странице в Facebook, сравнив главу Азербайджана Ильхама Алиева с маньяком, который насилует свою жертву-народ.

Ниже приводим текст публикации без изменений:



"Образное описание ситуации в Азербайджане.

Жертва-народ находится в руках маньяка, в прогнившем чулане с негодным замком, который вот вот развалится.

Маньяк в наглую насилуют жертву-народ давая немного хлеба, воды, сейчас добавил 190₼ ( знак азербайджанского маната – прим. ред.) за молчание.

Жертва ухитрилась каким то образом получить доступ к соц. сетям и мы уговариваем его вырваться из рук маньяка.

Жертва все понимает, но никак не может решиться. Жертва даже привыкла к маньяку и не хочет терять свои 190 ₼ и похлебку.

Наша задача заключается в том, чтобы убедить народ просто снять ржавый замок и выбраться из гнили и мерзости в которой его держит маньяк",— написал Маммедов.



