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Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС

 Гниющий Азербайджан
Азербайджанский политический диссидент, экс-посол Азербайджана в ЕС Ариф Маммедов сделал скандальную запись на своей странице в Facebook, сравнив главу Азербайджана Ильхама Алиева с маньяком, который насилует свою жертву-народ.
Ниже приводим текст публикации без изменений:
 
"Образное описание ситуации в Азербайджане.
Жертва-народ находится в руках маньяка, в прогнившем чулане с негодным замком, который вот вот развалится.
Маньяк в наглую насилуют жертву-народ давая немного хлеба, воды, сейчас добавил 190₼ ( знак азербайджанского маната – прим. ред.) за молчание.
Жертва ухитрилась каким то образом получить доступ к соц. сетям и мы уговариваем его вырваться из рук маньяка.
Жертва все понимает, но никак не может решиться. Жертва даже привыкла к маньяку и не хочет терять свои 190 ₼ и похлебку.
Наша задача заключается в том, чтобы убедить народ просто снять ржавый замок и выбраться из гнили и мерзости в которой его держит маньяк",— написал Маммедов.



  Источник:FMG NEWS

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