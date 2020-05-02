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Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил ряд воинских частей Арцаха

 Министр обороны Армении
В рамках программы сопоставления военного сотрудничества и действий между двумя армянскими государствами с 1 по 2 мая с рабочим визитом в Армии обороны находился министр обороны Армении Давид Тоноян. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
В сопровождении своего арцахского коллеги генерал-майора Джалала Арутюняна министр обороны Армении побывал в ряде воинских частей на северном и центральном направлениях, посетил различные объекты, встретился с офицерами, военнослужащими по контракту и срочной службы.
 
Основными темами обсуждения в ходе рабочего визита стали комплексные вопросы улучшения социально-бытовых условий служащего состава, боевой и нравственно-психологической подготовленности, эффективного применения вооружений и военной техники, модернизации и обеспечения тыла.
Давид Тоноян высоко оценил нынешний уровень военного сотрудничества между двумя армянскими государствами, и в этом контексте, в частности, качественные показатели всех мероприятий, реализуемых в Армии обороны.
В рамках рабочего визита также были уточнены приоритетные направления тех дальнейших шагов, которые в ближайшее время должны лечь в основу повестки военного сотрудничества.
Министр обороны Армении


  Источник:FMG NEWS

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