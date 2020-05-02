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Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

 
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашён в Министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с гибелью одного и ранением двух человек в результате применения оружия при задержании граждан Азербайджана Ибрагимова, Нуриева, Ахмедова и Новрузова сотрудниками береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в Каспийском море и представил послу соответствующую ноту МИД Азербайджана», - говорится в сообщении.

В результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак. Жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, и казахстанские пограничники открыли огонь на поражение. Погибший – житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы скончался от огнестрельного ранения в голову. Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.
 
Родственники погибшего и азербайджанцы требуют наказать казаха убившего их кормильца. МИД Азербайджана пока что очкует перед казахами, и ограничился нотой с невнятным содержанием. 


  Источник:FMG NEWS

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