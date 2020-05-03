Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

Что такое настоящая любовь? Та, что возникает, как вспышка, с первого взгляда или прикосновения. Или та, что постепенно, не торопясь, вырастает из дружеской симпатии, день за днем, порой, месяцами или даже годами?

Что честнее – бессознательный импульс или хорошо осознанный выбор?

Первый взгляд

Их глаза встретились, и словно молния поразила обоих. Примерно так представляют себе «настоящую» любовь многие, и среди них не только романтичные барышни. Бытует мнение, что если искры нет при первой встрече, отношений не будет.

Сторонники этого взгляда считают более честными чувства, основанные на физиологических реакциях. Сердце бьется чаще, в теле приятное возбуждение, кровь подступает к лицу, появляются «бабочки в животе».

Подобные описания указывают на то, что голова охваченного чувствами человека участвует в процессе только в качестве ошеломленного наблюдателя.

И именно это выступает доказательством истинности возникшего любовного влечения, ведь человек просто ничего не может с собой поделать, так сильно его привлекает объект возникших чувств.

Второй взгляд

Такое представление о «настоящей» любви вызывает недоумение у другой части человечества. Они совершенно логично рассуждают, что невозможно с одного взгляда полюбить совершенно незнакомого тебе человека. Необходимо получше познакомиться, выяснить, чем живет и дышит потенциальный партнер.

Для формирования глубокой и долгосрочной привязанности требуется больше, чем первоначальный импульс к сближению. Важна общность интересов, совпадение образа и ритма жизни, чувства юмора, кругозора, уровня образования и благосостояния, эстетических взглядов и этических принципов.

Соматические проявления в виде головокружений и нарушений сердечного ритма пугают таких людей и вызывают желание отдалиться.

В разговорах о любви основная сложность заключается в том, что, строго говоря, такого чувства не существует. Употребляя это слово, каждый из нас имеет в виду свой уникальный набор ощущений, переживаний, чувств и эмоций, возникающий при встрече с другим человеком. А также целый ворох представлений о том, как следует себя вести в таком состоянии, как проявлять все это и по каким признакам опознавать любовь. Невозможно определить единые для всех параметры ее истинности и оценить конкретные отношения на предмет соответствия неким универсальным представлениям.

С точки зрения психолога, важнее, считаете ли вы, что по-настоящему любите и любимы. Как вы чувствуете себя в вашем союзе, насколько ваше партнерство удовлетворяет ваши потребности, довольны ли вы тем, как все складывается для вас?

Подводные камни

Если ваша любовь возникла с первого взгляда, есть вероятность, что дело не только в физиологическом отклике на объект влечения. Быть может, вы реагируете на некоторые внешние черты или особенности поведения персоны, которые вызывают у вас то, что психологи называют переносом. То есть вы видите не самого человека, а спроецированный на него образ из прошлого. «Призрак» кого-то, с кем у вас сформировались ассоциации, запускающие в вашем сознании набор реакций под названием «любовь».

В таком случае, сближение неизбежно повлечет прозрение. Спустя время, вы можете обнаружить яркие отличия реального партнера от созданного вашим воображением образа. Именно это, скорее всего, и вызовет ощущение обмана, а любовь превратит в ненастоящую.

Медленное сближение, постепенное узнавание друг друга совершенно точно помогает лучше определить подходящего спутника жизни. Однако, преобладание рацио при такой стратегии выбора партнера может привести к формированию команды единомышленников вместо романтической пары.

Люди могут быть настолько похожи, что постепенно превратятся в родственников, между которыми практически отсутствует сексуальное влечение. И снова, вопрос лишь в том, как себя в подобных отношениях чувствуют партнеры. Им хорошо вместе – вот и прекрасно!

Хуже, если одного из пары тяготит подобное положение и он хотел бы испытывать сам или ощущать от партнера больше физического влечения. Такое несоответствие желаемого и действительного может навести его на мысли о том, что такая «спокойная» любовь не совсем настоящая.

А что говорит наука?

А что говорит наука – какой из способов выбора партнера более успешный? Исследования показали, что пары, выбравшие друг друга на основе физиологического отклика действительно отличаются от тех, которые предпочли более медленный путь сближения.

Первые менее походят друг на друга внешне, что и понятно, природа ценит генетическое разнообразие. Однако, и те, и другие в длительной перспективе имеют примерно одинаковые шансы на счастливую совместную жизнь.

Для долгого партнерства важнее то, как вы взаимодействуете после взаимных признаний в любви. С первого взгляда или после долгой череды свиданий, истинность возникшего чувства невозможно измерить со стороны. Настоящая ваша любовь или нет – решать только вам.