Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий

Термин «созависимость» все чаще мелькает в текстах научных и популярных изданий. Об этом все чаще говорят в профессиональном сообществе психотерапевтов, и эта теневая болезненная тема наконец-то начинает выходить из пространства кабинетов и становится доступной для людей, интересующихся своим психологическим благополучием. В статье мы попробуем разобраться с тем, что же такое созависимость, чем она опасна и, главное, как помочь тем, кто оказался вовлечен в эту проблему и хочет выйти из созависимых отношений. В этом нам помогут несколько историй из жизни.

История № 1

Вместе с мужем мы уже 23 года, кажется сейчас этим редко кто может похвастать. Да и мне хвалиться нечем. За эти годы Володя превратился из любящего выпить на праздник, веселого парня в… алкоголика. Я это прекрасно понимаю, а вот он никак не хочет понять и твердит одно: «Если захочу, то брошу». Правда, с каждым годом он все больше пьет, и теперь дней, когда мой муж трезвый, в месяце меньше, чем когда он пьян. Слышала о программе «12 шагов», там говорится, что человек должен дойти до самого дна в своей зависимости. Но я не могу не убирать, когда он опрокинет кастрюлю с супом, качаясь и падая, не могу не отвечать на его звонки (звонит он постоянно, как только я отлучаюсь из дома, боится оставаться один). Он уже три года не работает, да и кому нужен пьющий человек. Получается, что только мне. В последнее время я тоже начала выпивать, когда он приносит домой спиртное, – чтобы ему меньше досталось. Камила, 46 лет

23 года брака – это весомый срок, в случае Камилы – это ровно половина ее жизни. Скорее всего, в такой семье сложилась своя устойчивая система ролевого взаимодействия. И в данном контексте невозможно не вспомнить известную модель созависимых отношений, предложенную Стивеном Карпманом, в которой участвуют три основные роли: Жертва – Преследователь – Спасатель. Роли крайне подвижны, и одна перетекает в другую и создает долгосрочный патологический сценарий семейного взаимодействия1.

Согласно Международному классификатору болезней (МКБ 10), алкоголизм официально признается заболеванием2.

Зависимость – заболевание, и, как и в случае с любым заболеванием, не рекомендуется заниматься самолечением. В лучшем случае – результата не будет, в худшем – запустится механизм маятника. Чем активнее супруга спасает алкоголика, тем к большей его безответственности и инфантильности это приводит. А чем более инфантильным и беспомощным становится зависимый, тем больше опеки и контроля он требует.

Эта тенденция, как правило, прогрессирует. Токсические повреждения коры головного мозга под влиянием алкоголя отягощают картину болезни.

Долгосрочное пребывание рядом с активным зависимым наносит серьезный ущерб как психическому, так и соматическому здоровью тех людей, которые оказываются вовлечены в подобные отношения. Жизнь с алкоголиком – хронический стресс, отсутствие безопасности, жизнь в постоянной тревоге. Большинство людей, оказавшихся в ситуации совместного проживания с химически зависимым человеком, считают, что проблема исключительно в употребляющем, сами же они абсолютно здоровы. Однако невозможно жить в патогенной среде и не подвергнуться ее влиянию.

Постоянным спутником химической зависимости является феномен созависимости. Термин созависимость имеет множество определений и трактовок. Приведу здесь ту, которая кажется мне наиболее универсальной. Она принадлежит Мэрилин Мюррей – американскому психотерапевту, автору метода помощи лицам с психологической травмой.

Итак, созависимость состоит из трех параметров:



делать за другого то, что он может и должен делать для себя сам;



делать то, что подкрепляет его дисфункциональность;



делать для другого человека что-либо в ущерб своему здоровью и благополучию3.



И здесь одним из важнейших критериев выступает одержимость объектом своей привязанности и смещение фокуса внимания со своей жизни на жизнь зависимого человека и контроль его поведения.

Выход из созависимых отношений не гарантирует освобождение от созависимости. Практика показывает, что, потеряв объект своей одержимости, созависимый человек стремится найти новый. Иногда это новые отношения с зависимым человеком, а иногда уход с головой в работу, благотворительность и прочее.

Кроме программы «12 шагов» для алкоголиков, есть такая же программа выздоровления от созависимости. И это отличная возможность получить абсолютно бесплатную помощь в решении своей проблемы. Однако в ситуации нашей героини с ней может сыграть злую шутку привычка спасать мужа из беды, игнорируя себя.

Поэтому первое, что необходимо предпринять в ситуации Камилы, это задать себе вопрос: «Как я могу в сложившихся обстоятельствах защитить себя от того психологического урона, который наносит мне жизнь с зависимым человеком? Какая помощь мне для этого требуется?»

История № 2

Мне кажется, что я потеряла сына, когда уехала вслед за мужем на Камчатку, в длительную командировку. Сереге было 17, он остался в квартире один и началось. Теперь ему 27, дело дошло до употребления тяжелых наркотиков. За это время он женился, у него родился сын, развелся с женой. Его бывшая жена не дает мне видеться с внуком. Говорит, что не хочет иметь ничего общего с семьей наркомана. Недавно у сына диагностировали гепатит. И вся моя жизнь превратилась в уход за ним, слежку. Везде мне мерещатся наркотики, я ищу их по квартире, все время проверяю его телефон, отслеживаю новых знакомых, общение со старыми. Раз в год он ложится в клинику на лечение, и только тогда я отдыхаю. Наверное, моя жизнь уже никогда не изменится?

Анна, 53 года

Из всех форм химической зависимости наркотическая, как правило, имеет наиболее острую форму и явную динамику. Под влиянием наркотиков жизнь употребляющего стремительно разрушается, и в большинстве случаев ни он сам, ни его близкие не способны остановить этот процесс. А большинство попыток его самостоятельно контролировать приводят лишь к усугублению ситуации.

Как правило, в таких семьях родители винят себя за ненадлежащее воспитание и пытаются исправить ошибки, которые, как им кажется, они допустили. Эта позиция становится крайне выгодной для наркомана, и он полностью перекладывает ответственность за свое поведение на внешние факторы.

Ситуация усугубляется тем, что большинство химически зависимых людей не признают опасность проблемы и не мотивированы на лечение и получение помощи. Поэтому городских групп самопомощи может быть недостаточно. Требуется помощь квалифицированных специалистов.

В подобных случаях свою эффективность показывает долгосрочное стационарное лечение, в котором совмещены фармакологический и психологический компоненты.

Однако зачастую и этого бывает мало. Специалисты в области помощи аддиктивным пациентам признают влияние семейного фактора на развитие и течение заболевания. Одна из концепций семейной психотерапии говорит о том, что зависимость является семейным системным заболеванием и затрагивает всех членов семьи. Однако активным носителем симптомов выступает сам зависимый.

Таким образом, для эффективной помощи зависимому человеку требуется включение других членов семьи в лечебный процесс для комплексной коррекции дисфункциональных паттернов, способствующих дальнейшим рецидивам.

История № 3

Все всегда в нашей семье знали, что мой брат играет. И никто не был против, когда он приносил домой крупные суммы, дарил деньги на дни рождения детям. Никто не был против, когда он приглашал сходить вместе в казино и бесплатно покушать и выпить (была такая раньше завлекалка). А вот когда проигрывал, начинались скандалы. Сейчас казино закрыты, но это не стало для брата препятствием – он делает ставки онлайн. И теперь для всех стало очевидным – он жить не может без этих игр. К определенному времени бежит к компьютеру. Если он на встрече, переговорах – то берет такси и мчится через весь город. Недавно его жена выяснила, что он растратил все их совместные сбережения. Мы живем в одной квартире большой семьей. И я боюсь, что вскоре он начнет выносить ценные вещи. Наверное, мы зря так радовались его выигрышам и праздновали вместе победы? Понимаю, что рулетка, пусть и виртуальная, затянула всю семью.

Елена, 37 лет

Игровая зависимость по своему разрушительному воздействию на жизнь аддикта и его семью не уступает химическим формам зависимости. Однако игромания имеет существенное отличие – отсутствует употребление токсических веществ, патогенно влияющих на головной мозг, а значит, критичность мышления игрока страдает менее выраженно. В большинстве случаев не требуется фармакологического лечения.

Для помощи азартным игрокам также существуют специализированные группы самопомощи, а также специалисты психологи и психотерапевты. А также есть группы для родственников игроманов.

Данная форма зависимости также гораздо эффективнее поддается коррекции, если в процесс включена семья игромана. Часто в терапии таких семей можно обнаружить своеобразный паттерн – страх близких отношений и подмену эмоционально взаимодействия финансовым. То есть деньги выступают эквивалентом любви, привязанности, власти, контроля, манипуляций и прочее.

Частое обращение к психологу с запросом «выйти из созависимых отношений» наводит на мысль о том, что дисфункциональными признаются сами отношения, а не их участники. Это, безусловно, так, однако выход из созависимых отношений – это не выход из созависимости как таковой. Часто это лишь смена агента зависимого поведения, как для наркомана – смена вида наркотика. Проблема локализуется глубже и не решается одним лишь разрывом контакта с другим человеком.

Созависимые люди искренне и с полной самоотдачей пытаются помочь зависимому человеку, в то время как их собственные потребности отодвигаются на второй план или вовсе игнорируются. Помимо явного социально приемлемого шаблона человека, посвятившего себя служению на благо другим, в случае созависимости проглядывает так называемая вторичная выгода – забота о другом человеке создает условия, в которых невозможно столкнуться с собственными проблемами и начать решать их.

Опыт психологической помощи созависимым людям показывает, что защитные механизмы психики, поддерживающие дисфункциональные паттерны созависимости, в большинстве случаев гораздо устойчивее, чем у самих зависимых.

3 важных шага от созависимости

Психологическую помощь созависимым клиентам можно разбить на несколько основных этапов:



Отказ от иллюзий – работа с дисфункциональными убеждениями и защитными механизмами. Среди них часто встречаются такие: «Он обещал перестать пить», «На него дурно влияет компания», «У меня все в порядке, помощь нужна моему сыну» и пр.

Признание бессилия и отказ от контроля – осознание своей неспособности контролировать жизнь другого человека и возвращение ему ответственности за нее.

Постепенное возвращение к себе – перемещение фокуса своего внимания на собственную жизнь, возвращение себе ответственности за свою жизнь (выход из триады «Спасатель – Жертва – Преследователь»).



Путей прохождения этих этапов может быть несколько – это индивидуальная и групповая психотерапия, группы самопомощи очно и по скайпу и др. Самое важное и часто самое сложное в этом процессе – позволить себе принимать помощь и заботиться о себе.

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