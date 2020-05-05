5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной

От женщины в отношениях зависит практически все. На наших хрупких плечах держится гармония в паре, каждый наш поступок может как усилить взаимное притяжение между женщиной и мужчиной, так и разлучить навсегда. Список «как делать не нужно» для наших читательниц составила семейный психолог Ольга Романив.

1. Вы привлекаете маму и других третьих лиц в ваши отношения

С родственниками все всегда сложно. Первое правило – нужно жить отдельно от них и как можно меньше просить их о помощи, иначе будет практически невозможно поддерживать хорошие отношения. Ваша мама и другие родственники и даже друзья как супруга, как и ваши – только в качестве гостя и без полного погружения в ваши отношения, особенно в напряженные моменты. Объективность и сдержанность с их стороны просто невозможна, а вот предвзятость по отношению к негодяю, который обидел вас, обязательно проявится в той или иной степени. Особенно это касается тещи, которая всегда заслуживает отдельного внимания, ведь она – самый важный и вместе с тем самый опасный человек в вашем окружении.

2. Вы замалчиваете проблемы и недовольство

Желание гордо и своими силами проходить все препятствия – это похвально. К чему взваливать свой эмоциональный багаж на плечи второй половинки и других людей? Но даже в этом нужно знать меру, ведь, накапливая негатив внутри себя, вы постепенно становитесь враждебны по отношению к окружающим и теряете свою привлекательность. Общество функционирует по принципу взаимопомощи, и даже если вы не хотите нагружать своими проблемами близких или разговаривать с вашим мужчиной, по крайней мере вы можете обратиться к психологу, для которого помочь вам – профессиональный долг.

Не всегда проблемы в паре или семье участники конфликта могут решить самостоятельно. В некоторых случаях достаточно лишь грамотного совета близкого друга, в других – потребуется работа с психологом, но в любом случае привлечь третьих лиц – вовсе не зазорно и вполне мудро! Все самые громкие истории разводов и домашнего насилия берут свое начало из этого ужасного принципа, который давно пора оставить в прошлом.

3. Вы часто тоскуете по предыдущим отношениям с мужчиной

Ваш бывший появляется у вашей двери, умоляя на коленях о вашем прощении, прося принять его обратно. Со слезами на глазах вы принимаете его извинения, и вы обнимаетесь… Затем вы красиво уходите в закат, взявшись за руки, готовые жить долго и счастливо.

Фантазии, которые приходят нам в голову в такой ситуации, часто не далеки от сюжетов глупых романтических комедий. Если вы часто прокручиваете в голове сценарий с мужчиной, в котором ваши отношения красиво возобновляются, то вы явно не отпустили бывшего.

Очень легко увязнуть в фантазиях о том, как все могло сложится. Но фантазии – это всего лишь фантазии. Когда мы часто уходим в красивые и смелые фантазии, мы обрекаем себя на боль и разочарование от реальности. К тому же каждый мужчина чувствует, что мыслями вы не рядом с ним, не стоит недооценивать чуткость и интуицию вашего молодого человека. Сконцентрируйтесь на том, чтобы привести ваши текущие отношения с мужчиной к той точке, в которой вы будете абсолютно счастливы.

4. Вы имитируете оргазм или представляете другого мужчину во время секса

Люди часто приходят ко мне на консультацию, пытаясь решить те или иные семейные проблемы. Многие из них касаются именно секса. Людей в паре часто не устраивать их интимная жизнь, многие жалуются на холодность партнера, некую несовместимость или другие моменты, которые не устраивают в постели и спрашивают у меня совета. Самое интересное в том, что в большинстве случаев с партнером подобные проблемы не обсуждались вовсе. Я бы хотела сказать, что секс – это, конечно, весьма деликатная тема, но ни один специалист в той или иной области не поможет вам решить сексуальные проблемы, если не обсуждать их непосредственно с партнером. Этого ни в коем случае не нужно стесняться, ведь гармоничная сексуальная жизнь – это очень важный элемент крепких и долговечных отношений. Главное – не ждите незамедлительных результатов и будьте готовы к тому, что партнер может вас не понять после одного разговора. Так как наши сексуальные привычки формировались довольно долго, изменить их за раз или два не всегда возможно, учитывайте это.

Помните о том, что с проблемами в сексуальной жизни рано или поздно сталкивается, практически, каждая пара. Как и любая другая сторона отношений и семейной жизни, сексуальная совместимость тоже требует работы и корректив, это совершенно нормально. В противном случае расставание с каждой ночью будет становиться все ближе.

5. Вы не реагируете на его знаки внимания

Свидания, подарки и комплименты – все это придумано не просто так. Это приятные для всех сторон способы взаимодействия между влюбленными, в ходе которых вы обмениваетесь энергией. Какая бы вы ни были искушенная или невпечатлительная, не грех изобразить восторг и высказать благодарность за его романтические жесты. Каменное лицо и ноль эмоций до добра не доведут, каждому приятен живой и энергичный отклик в таких элементарных вещах.