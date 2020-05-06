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Как выбрать партнера? Составляем свой пазл

  • 06.05.2020, 15:38,
  • Развлечения
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Вы встретились с интересным человеком, начали общаться. Но порой задаетесь вопросом – правильный ли сделали выбор? Предлагаем составить пазл и определить, насколько ваш союз стабилен. Возможно, именно этот человек появился в вашей жизни не случайно.


Какие роли мы играем?


Все мы в детстве играли в родной семье какую-то роль («надежда родителей», «семейная проблема» и так далее). Став взрослыми, мы, сами того не осознавая, в отношениях с людьми тут и там начинаем играть ту же роль. Замечали? Комфортно это нам или нет, но это привычно, и мы, сами того не осознавая, стремимся «устроиться» в отношениях привычным образом. Именно поэтому загадочным образом новые знакомые часто относятся к нам так же, как к нам относились наши родные. Эти люди откликаются на наши «сигналы».


Все более или менее важные отношения в нашей жизни не случайны. Припомним наших друзей, врагов. Как-то из всех людей мы с ними «выбрали» друг друга, и между нами сложились эмоционально заряженные отношения. Потому что мы с ними «помогли» друг другу вновь испытать какие-то очень важные привычные чувства, вновь оказаться в привычных отношениях. Стиль этих отношений сложился в наших семьях, поэтому мы и эти люди определенным образом дополнили друг друга.


И точно так же не случайна любовь, увлечение человеком противоположного пола. Нет ни одного случайного романа и ни одного случайного брака. Как-то принято думать, что влюбиться – это дело случая. «Любовь зла», – в кого угораздило влюбиться, в того и влюбимся. Но, значит, именно этот человек и был (может, по каким-то неосознаваемым причинам) нужен. И не случайно роман в итоге приводит или не приводит к заключению брака. Не случайно брак оказывается эмоционально благополучным или нет, сохраняется на всю жизнь или распадается.


Как происходит выбор партнера?


Когда мы встречаем представителя противоположного пола и он нам нравится, это значит, что мы в отношениях с ним можем играть привычную для нас роль, повторяя хорошо знакомые нам способы поведения. Потому что своим поведением и той ролью, которую он готов играть, он нас дополняет.


Например, один человек (предположим, мужчина) вырос в семье, в которой его привычно эксплуатировали. Его учили «не быть эгоистичным» и всегда жертвовать своими интересами ради других. При этом, конечно, не все члены семьи поступали так же. (А иначе кому бы потребовались его бесконечные жертвы?)


Этот мужчина встречает «женщину своей мечты», и их тянет друг к другу, как магнитом. Женщина воспитана по типу «семейного кумира», она эгоистична, требовательна в отношениях с близкими людьми и склонна к эксплуатации. Отношения между мужчиной и женщиной оказываются несчастливыми изначально, но они чувствуют, что друг без друга не могут. Возможно, они поженятся, и тогда в их семье будут расти дети, которые усвоят, что в близких отношениях можно либо эксплуатировать, либо быть эксплуатируемым.


В данном случае нашли друг друга мужчина, который готов бесконечно давать, и женщина, которая готова бесконечно брать. Как это произошло? Для простоты представим выбор в виде пазла.


Такие разные пазлы отношений


Вот встретились два человека, которые в отношениях хотят только брать:



Вы видите, что фрагменты пазла не совпадают. И эти люди никогда не привлекут друг друга. Каждый быстро поймет, что партнер ему ничего не даст. А вот встретились два человека, которые в отношениях стремятся только давать:



Эти фрагменты пазла тоже не совпадают. И эти люди не вызовут друг у друга интереса. Иногда спрашивают: почему? Встретились два таких хороших человека, были бы счастливы вместе. Потому что каждый не сможет делать то, к чему он привык: давать. Брать-то некому. Брать они оба не умеют.


А вот встретились две противоположности. Как в приведенном примере. Или наоборот. Эгоистичный мужчина всегда найдет женщину, готовую к жертвенному поведению. А пресловутая «стерва» всегда найдет мужчину, которого она сможет эксплуатировать. Итак:



Здесь совпадение есть, и такие люди сплошь и рядом находят друг друга. Но это будет несчастная пара. У вечно дающего партнера будет накапливаться обида, потому что он все делает для другого человека, а его забота просто воспринимается как должное, без видимой отдачи.


В душе такой человек обычно молча надеется, что партнер однажды поймет, какое сокровище ему досталось, и будет благодарен. Рано или поздно он заговорит о своей обиде, и тогда уже обидится «берущий» партнер. Скорее всего, он почувствует, что к нему придираются. Сначала полюбили такого, какой есть, а теперь, видите ли, плохой. Иногда такому человеку просто невдомек, что другие тоже в чем-то нуждаются. Тогда он просто не будет понимать причины недовольства и спишет все на плохой характер партнера.


Мы видим, что совпадение фрагментов пазла привело к возникновению несчастливого союза. Нередко так и бывает, и люди в несчастных парах, в сущности, «подходят» друг другу ничуть не меньше, чем люди в парах более счастливых.


Как возникают гармоничные пары?


Многие люди более гибки в своем поведении. И тогда в отношениях с другими человек способен как давать, так и брать (любовь, заботу, эмоциональное тепло). Вот встретились два таких человека.



В этом случае партнеры тоже дополняют друг друга. И следовательно, привлекают друг друга. Такое совпадение может стать основой для эмоционально благополучных отношений, включающих взаимную заботу и взаимное уважение. Если в такой семье растут дети, то они получают достаточно заботы, а также имеют возможность (соответственно возрасту) позаботиться о близких. И они видят, что близкие это ценят. Когда они вырастут, они тоже будут искать и привлекать партнеров, умеющих как брать, так и давать.


Итак, для того чтобы люди понравились друг другу и остались вместе, требуется «совпадение пазла». Некоторые люди вышли из воспитавших их семей с очень негибким стилем поведения. Тогда для создания пары они ищут (в большей или меньшей степени это осознавая) свою противоположность. Дающий ищет берущего. Одному нужно о ком-то позаботиться, другому – чтобы кто-то позаботился о нем самом. Один привык быть жертвой, другой агрессивен. Один безвольный – другому хочется руководить и командовать.


Но есть люди, у которых поведенческий репертуар шире, и обычно это – более благоприятный вариант для любви и супружества. Это когда, например, мы можем заботиться и принимать заботу. Брать на себя ответственность и доверять другому человеку. Иногда отстаивать свои интересы, а иногда уступить другому и т. д.


Как составить свой пазл


Люди, выросшие в эмоционально благополучной обстановке, вновь и вновь ведут себя так, что воспроизводят в своей жизни благополучные ситуации: их уважают, им встречаются надежные люди, они находят себе любящего партнера.


С другой стороны, все мы видели людей, которые в отношениях с другими всю жизнь «наступают на одни и те же грабли». Например, мужчина снова и снова устраивается на работу, но его каждый раз увольняют. Или девушка снова и снова знакомится с парнями, но все парни почему-то ее бросают. Эти люди что-то вновь и вновь воспроизводят в своих отношениях – что-то очень болезненное для них. Окружающие часто догадываются, что причина здесь в самом человеке, и могут не особенно сочувственно заключить, что он «сам виноват». Но вины в этом нет: человек, как правило, сам не понимает, как это у него так получается.


Рекомендации психолога


Для начала прочитайте эту статью. Задумайтесь. Есть ли в вашей жизни что-то неприятное, что вновь и вновь повторяется в отношениях?


Сможете ли вы сами отследить это в отношениях? Что вы такого делаете, что все снова повторяется? Каких людей выбираете?


Если перестать повторять не получится, если вы и заметить не можете, как все происходит снова, обратитесь к психологу.


Всем нам бывает нелегко менять привычные модели поведения. Ведь старые привычки стали нам родными; мы с ними выросли и прожили много лет. Но порой это становится просто необходимым для создания гармоничных отношений в паре.





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