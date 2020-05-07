Эти 5 неприятных маркеров помогут распознать токсичные отношения

Нам сложно жить без других людей, однако взаимодействие с ними может принести не только положительные эмоции, но и токсичные явления. Оскорбления, хамство, обесценивание и манипуляции способны нанести нешуточные психологические травмы. Иногда стоит задуматься о том, что общение пора заканчивать.

Опираясь на здравый смысл, каждый из нас без труда набросает немалый список «токсичных» фраз, услышав которые, стоило бы прервать общение на время или даже на совсем. И уж точно безошибочно укажет на тревожные звоночки в виде манипулятивных или оскорбительных высказываний. Особенно, если речь идет о ком-то другом, а не об обстоятельствах нашей персональной истории.

Однако, как только дело доходит до анализа своих собственных отношений, все становится гораздо менее очевидным.



Обесценивающий комментарий от старого друга – это повод дистанцироваться или проявить эмпатию и выяснить, чем вызвана такая реакция?



Партнер избегает общения пятый день подряд – все, пакуем чемоданы, стараемся выйти на откровенный разговор или молча подождем еще неделю-другую?



Начальник в который раз называет душечкой или милочкой, а остальных по имени-отчеству, это как – проявление симпатии или повод уволиться?



Отношения – это сложный динамический процесс, в котором простые рецепты не работают прямолинейно.

Единой для всех схемы действий просто не существует. Не зря специалисты в области психического здоровья во время консультаций посвящают долгие часы выяснению всех контекстов в жизни клиента. И практически никогда не дают советов.

Любое общение приятнее и здоровее, если все участвуют в нем по собственному желанию и выбору. Хорошо, если всем интересно, отношения не токсичные, никто никем не манипулирует, не вводит в заблуждение и не использует. Конечно, не всегда все складывается наилучшим образом, время от времени у всех случается плохое настроение и неурядицы. Важно обращать внимание на закономерности, сложившиеся в контакте с другими.

Принимая решение о том, стоит ли продолжать общение, предлагаю ориентироваться не на конкретные фразы, а на ощущения, которые вы испытываете в процессе.

Токсичные маркеры. Стоит насторожиться, если:

1. Слова, фразы, общий тон разговора вам неприятны, травмируют, задевают, эмоционально выматывают вас.

Такого рода общение стоит прерывать как можно быстрее – мягко или резко, временно или на совсем. Оставаться в контакте, который приносит вам страдания, вредно для вашего психологического здоровья. Это токсичные отношения. В нестабильном состоянии вы и сами теряете способность объективно оценивать ситуацию и адекватно реагировать на происходящее. У каждого свои болевые точки, если задета ваша, прерывайте общение. Успокоившись, вы сможете более трезво взглянуть на произошедшее и принять взвешенное решение о том, что делать дальше.

2. Ситуация повторяется неоднократно, не смотря на ваши просьбы.

Допустим, контакт с собеседником вам важен, общение необходимо или неизбежно, сам человек вам по-каким-то причинам дорог, вы можете обратиться к нему с объяснением, что подобные высказывания и темы разговора вам неприятны и попросить больше так не делать. Уважающая вас персона несомненно пойдет вам навстречу. Если ваши просьбы игнорируются, а высказывания неоднократно повторяются, завершайте общение.

3. Общение несимметрично.

Вас игнорируют, не вникают в сказанное, прямо словами или всем поведением демонстрируют, что вы неинтересны, явно ждут, когда вы закончите говорить, перебивают или сменяют тему. Отпускают уничижительные комментарии относительно вашей манеры речи, умственных способностей, побуждая вас высказываться меньше. Иногда дисбаланс может быть оправдан, например, когда вам самим интересна какая-то персона и вы искали ее общества. Если подобный формат не был определен заранее, несимметричность – это повод прервать контакт.

4. Манипуляции, давление, ускорение ритма общения, сокращение дистанции.

У вас может возникнуть ощущение нереальности происходящего. Кажется, что вы не успеваете за собеседником, вас словно принуждают соглашаться с чем-то, что вы еще не обдумали. Вас могут буквально поторапливать с решением, навязывать дискомфортный стиль коммуникации. Например, без согласия переходить на ты, задавать очень личные вопросы, использовать обсценную лексику. Если у вас возникает ощущение, что вами словно управляют в разговоре, а вы лишь следуете, поддаваясь напору, сделайте все, чтобы максимально увеличить дистанцию.

5. Вам прямо или косвенно дают знать, что общение нежелательно.

В таком случае следует дистанцироваться от того, кто не хочет с вами контактировать. Если вам важно сохранить отношения, дайте человеку время, быть может, позже, он выберет возобновить общение.