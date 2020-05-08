Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения

В некотором царстве, в некотором государстве… Сказки и фантазии хороши тем, что их можно переписать, изменить, что-то добавить или убрать. Победить зло. Самое главное, они могут быть такими, как вам нужно, как вам нравится. Многие люди так и поступают. Они не понимают, что жизнь – это не сказки и фантазии. Они тратят свою жизнь на переписывание своего прошлого и на гадание «что было бы, если бы…» он позвонил, она сказала «да», я ему ответил не так, а иначе. И так до бесконечности. Круговорот вариантов и идей заполняет ваши мысли, ваше время, вашу жизнь. Эмоции через край, но все на том же месте, а река жизни протекает мимо вас.

Орел или решка

В жизни важно понимать, когда вы что-то выбираете, вы от чего-то отказываетесь. Невозможно быть везде, делать все и все успевать. Если у вас, конечно, есть маховик времени, вы можете закрыть эту статью и продолжать в том же духе. А вот тем, у кого его нет, посвящается этот текст.

В отношениях, как и в жизни, мы все время сталкиваемся с выбором. Выбрав, мы встречаемся с последствиями. Вот здесь-то многие спотыкаются. Все верно сделали, но что-то пошло не так и вы получаете не то, что хотели, ожидали, планировали. Человек оказался не тем, не таким.

Вторая сторона медали

Как человек может быть таким или не таким? Ваши ожидания не дают вам увидеть правду. Вы, собственно говоря, даже не смотрите на него. Вы живете в своих фантазиях. Вы уже все за всех решили. Кто и каким должен быть, как себя вести, как говорить. Каким должно быть ваше общение, ваши отношения. Вы переполнены ожиданиями и внутри вас нет места для того, что происходит. Вы зацикливаетесь на том, что не соответствует вашей фантазии, и злитесь, раздражаетесь, обижаетесь. Но то, что соответствует вашим иллюзиям, вы принимаете как норму, и чувству благодарности здесь нет места. Так же и должно быть. Это нормально! Нормально? Кто сказал, что то, что вы придумали и хотите – это нормально?

Норма – когда человек к в вам нейтрален. Все остальные чувства – к норме никакого отношения не имеют. Если вас человек любит – это дар для вас, чудо. И за это чудо стоит поблагодарить. Его стоит ценить. Если вы любите человека – это чудо, и никто и никогда не имеет право осквернить или пользоваться вашим чувством. Ваша задача оберегать его от посягательств. И дарить другим, получая от этого удовольствие, а не ожидая в ответ того же или похвалы и восхищения.

Жизнь и отношения – это танец. Самый искренний танец в темноте, когда на вас никто не смотрит и вы это делаете для себя. Получается самобытно, индивидуально, особенно. Это подойдет не всем, а только тем, кому это нравится. И в этом месте стоит быть честным с самим собой. Перестаньте себя обманывать.

Как сказать себе правду?



Признать и принять, что вы не восьмирукая богиня. Вы – это вы. Если для вас важна карьера, то для вас могут быть не важны дети. И наоборот. Вам не обязано быть лучшей и успешной во всем.



Признать и принять, что ваш партнер не идеален. Он создан по подобию божьему, но он не бог. Он может уметь зарабатывать деньги, но не уметь прибивать полочки. Зарабатывая, он может много времени проводит вдали от вас. Потому что нельзя быть идеальным во всем.



Признать, что вы не всемогущи, что вы ошибаетесь. Нормально ошибиться, сделать вывод и взять его в дальнейшую жизнь, чтобы не наступать на одни грабли дважды. Странно убиваться над ошибкой, страдать, но не делать выводы и не идти дальше.



Перестать фантазировать и размышлять на тему «а что, если бы». Ничего. Вот совсем ничего. Так как нет никакого «если бы». Есть факт того, что есть, и того, чего нет, все остальное – ваши фантазии.

Так как нет никакого «если бы». Есть факт того, что есть, и того, чего нет, все остальное – ваши фантазии.

Перестать беспокоиться по поводу того, что вы не можете изменить. И действовать там, где вы в силах что-то поменять.



Перестать страдать по тому, чего сейчас нет. Здесь два варианта: либо у вас и раньше этого не было. Тогда откуда эти истерики? Либо у вас это было, но оно закончилось. Так бывает. Мир изменчив. Цените то, что есть сейчас. Переведите фокус на то хорошее, что есть.



Перестать рисовать себе картины, какими все и все должны быть. Принимать с благодарностью и уважением хорошее отношение к вам. Это не норма. Это дар.



Ценить себя и свои чувства – это не норма.



Посмотрите на ваши отношения и жизнь по-другому. Снимите розовые, голубые, черные очки. Перестаньте размышлять и фантазировать. Откройте широко глаза и удивляйтесь увиденному, мир гораздо многообразнее, чем вы можете себе придумать. Переводите ваши идеи из мира иллюзий в мир вещей. Начните действовать реально, а не в мыслях. Начните пробовать.

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