Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения

В некотором царстве, в некотором государстве… Сказки и фантазии хороши тем, что их можно переписать, изменить, что-то добавить или убрать. Победить зло. Самое главное, они могут быть такими, как вам нужно, как вам нравится. Многие люди так и поступают. Они не понимают, что жизнь – это не сказки и фантазии. Они тратят свою жизнь на переписывание своего прошлого и на гадание «что было бы, если бы…» он позвонил, она сказала «да», я ему ответил не так, а иначе. И так до бесконечности. Круговорот вариантов и идей заполняет ваши мысли, ваше время, вашу жизнь. Эмоции через край, но все на том же месте, а река жизни протекает мимо вас.
В жизни важно понимать, когда вы что-то выбираете, вы от чего-то отказываетесь. Невозможно быть везде, делать все и все успевать. Если у вас, конечно, есть маховик времени, вы можете закрыть эту статью и продолжать в том же духе. А вот тем, у кого его нет, посвящается этот текст.
В отношениях, как и в жизни, мы все время сталкиваемся с выбором. Выбрав, мы встречаемся с последствиями. Вот здесь-то многие спотыкаются. Все верно сделали, но что-то пошло не так и вы получаете не то, что хотели, ожидали, планировали. Человек оказался не тем, не таким.
Как человек может быть таким или не таким? Ваши ожидания не дают вам увидеть правду. Вы, собственно говоря, даже не смотрите на него. Вы живете в своих фантазиях. Вы уже все за всех решили. Кто и каким должен быть, как себя вести, как говорить. Каким должно быть ваше общение, ваши отношения. Вы переполнены ожиданиями и внутри вас нет места для того, что происходит. Вы зацикливаетесь на том, что не соответствует вашей фантазии, и злитесь, раздражаетесь, обижаетесь. Но то, что соответствует вашим иллюзиям, вы принимаете как норму, и чувству благодарности здесь нет места. Так же и должно быть. Это нормально! Нормально? Кто сказал, что то, что вы придумали и хотите – это нормально?
Норма – когда человек к в вам нейтрален. Все остальные чувства – к норме никакого отношения не имеют. Если вас человек любит – это дар для вас, чудо. И за это чудо стоит поблагодарить. Его стоит ценить. Если вы любите человека – это чудо, и никто и никогда не имеет право осквернить или пользоваться вашим чувством. Ваша задача оберегать его от посягательств. И дарить другим, получая от этого удовольствие, а не ожидая в ответ того же или похвалы и восхищения.
Жизнь и отношения – это танец. Самый искренний танец в темноте, когда на вас никто не смотрит и вы это делаете для себя. Получается самобытно, индивидуально, особенно. Это подойдет не всем, а только тем, кому это нравится. И в этом месте стоит быть честным с самим собой. Перестаньте себя обманывать.
Посмотрите на ваши отношения и жизнь по-другому. Снимите розовые, голубые, черные очки. Перестаньте размышлять и фантазировать. Откройте широко глаза и удивляйтесь увиденному, мир гораздо многообразнее, чем вы можете себе придумать. Переводите ваши идеи из мира иллюзий в мир вещей. Начните действовать реально, а не в мыслях. Начните пробовать.
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