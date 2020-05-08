 
  • 16:07 – В Туркменистане открыли первую зоогостиницу 
  • 13:45 – В Азербайджане музей двух героев-армян ВОВ превратили в чайхану | МК 
  • 17:12 – В регионах Армении построят медицинские центры 
  • 14:06 – Путин поздравил Армению по случаю 75-й годовщины Победы 
  • 15:38 – Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения

  • 08.05.2020, 15:38,
  • Развлечения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В некотором царстве, в некотором государстве… Сказки и фантазии хороши тем, что их можно переписать, изменить, что-то добавить или убрать. Победить зло. Самое главное, они могут быть такими, как вам нужно, как вам нравится. Многие люди так и поступают. Они не понимают, что жизнь – это не сказки и фантазии. Они тратят свою жизнь на переписывание своего прошлого и на гадание «что было бы, если бы…» он позвонил, она сказала «да», я ему ответил не так, а иначе. И так до бесконечности. Круговорот вариантов и идей заполняет ваши мысли, ваше время, вашу жизнь. Эмоции через край, но все на том же месте, а река жизни протекает мимо вас.


Орел или решка


В жизни важно понимать, когда вы что-то выбираете, вы от чего-то отказываетесь. Невозможно быть везде, делать все и все успевать. Если у вас, конечно, есть маховик времени, вы можете закрыть эту статью и продолжать в том же духе. А вот тем, у кого его нет, посвящается этот текст.


В отношениях, как и в жизни, мы все время сталкиваемся с выбором. Выбрав, мы встречаемся с последствиями. Вот здесь-то многие спотыкаются. Все верно сделали, но что-то пошло не так и вы получаете не то, что хотели, ожидали, планировали. Человек оказался не тем, не таким.


Вторая сторона медали


Как человек может быть таким или не таким? Ваши ожидания не дают вам увидеть правду. Вы, собственно говоря, даже не смотрите на него. Вы живете в своих фантазиях. Вы уже все за всех решили. Кто и каким должен быть, как себя вести, как говорить. Каким должно быть ваше общение, ваши отношения. Вы переполнены ожиданиями и внутри вас нет места для того, что происходит. Вы зацикливаетесь на том, что не соответствует вашей фантазии, и злитесь, раздражаетесь, обижаетесь. Но то, что соответствует вашим иллюзиям, вы принимаете как норму, и чувству благодарности здесь нет места. Так же и должно быть. Это нормально! Нормально? Кто сказал, что то, что вы придумали и хотите – это нормально?


Норма – когда человек к в вам нейтрален. Все остальные чувства – к норме никакого отношения не имеют. Если вас человек любит – это дар для вас, чудо. И за это чудо стоит поблагодарить. Его стоит ценить. Если вы любите человека – это чудо, и никто и никогда не имеет право осквернить или пользоваться вашим чувством. Ваша задача оберегать его от посягательств. И дарить другим, получая от этого удовольствие, а не ожидая в ответ того же или похвалы и восхищения.


Жизнь и отношения – это танец. Самый искренний танец в темноте, когда на вас никто не смотрит и вы это делаете для себя. Получается самобытно, индивидуально, особенно. Это подойдет не всем, а только тем, кому это нравится. И в этом месте стоит быть честным с самим собой. Перестаньте себя обманывать.


Как сказать себе правду?



  • Признать и принять, что вы не восьмирукая богиня. Вы – это вы. Если для вас важна карьера, то для вас могут быть не важны дети. И наоборот. Вам не обязано быть лучшей и успешной во всем.

  • Признать и принять, что ваш партнер не идеален. Он создан по подобию божьему, но он не бог. Он может уметь зарабатывать деньги, но не уметь прибивать полочки. Зарабатывая, он может много времени проводит вдали от вас. Потому что нельзя быть идеальным во всем.

  • Признать, что вы не всемогущи, что вы ошибаетесь. Нормально ошибиться, сделать вывод и взять его в дальнейшую жизнь, чтобы не наступать на одни грабли дважды. Странно убиваться над ошибкой, страдать, но не делать выводы и не идти дальше.

  • Перестать фантазировать и размышлять на тему «а что, если бы». Ничего. Вот совсем ничего. Так как нет никакого «если бы». Есть факт того, что есть, и того, чего нет, все остальное – ваши фантазии.

  • Перестать беспокоиться по поводу того, что вы не можете изменить. И действовать там, где вы в силах что-то поменять.

  • Перестать страдать по тому, чего сейчас нет. Здесь два варианта: либо у вас и раньше этого не было. Тогда откуда эти истерики? Либо у вас это было, но оно закончилось. Так бывает. Мир изменчив. Цените то, что есть сейчас. Переведите фокус на то хорошее, что есть.

  • Перестать рисовать себе картины, какими все и все должны быть. Принимать с благодарностью и уважением хорошее отношение к вам. Это не норма. Это дар.

  • Ценить себя и свои чувства – это не норма.


Посмотрите на ваши отношения и жизнь по-другому. Снимите розовые, голубые, черные очки. Перестаньте размышлять и фантазировать. Откройте широко глаза и удивляйтесь увиденному, мир гораздо многообразнее, чем вы можете себе придумать. Переводите ваши идеи из мира иллюзий в мир вещей. Начните действовать реально, а не в мыслях. Начните пробовать.


Сообщение Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения появились сначала на Наша Психология.





  •   Просмотров Сегодня: 16


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » 5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной
    » Если сомневаетесь в собственной значимости, прочтите эти слова Далай-ламы
    » Джон Стамос станет отцом
    » Как пережить разрыв и продолжать жить?
    » Как правильно заняться сексом первый раз
    » Лесбиянка - не совсем человек в нашем обществе
    » Сексуальные фантазии и реальность
    » Женские сексуальные фантазии: что на самом деле нас возбуждает
    » О пользе курортного романа
    » О пользе курортного романа
    » 7 Законов Процветания От Ренди Гейджа
    » Как удивить опытного партнёра в постели
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Туркменистане открыли первую зоогостиницу

    • 16:07
    • 11
    • 0

    Чтобы было бы, если бы… Как фантазии убивают отношения

    • 15:38
    • 21
    • 0

    Мирзиёев и Токаев обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

    • 14:47
    • 30
    • 0

    Путин поздравил Армению по случаю 75-й годовщины Победы

    • 14:06
    • 26
    • 0

    В Азербайджане музей двух героев-армян ВОВ превратили в чайхану | МК

    • 13:45
    • 28
    • 0

    Глава МИД Канады раскритиковал заявление посольства в Анкаре о выборах в Арцахе

    • 13:32
    • 27
    • 0

    Одобрена инициатива жены Зеленского по укреплению гендерного равенства

    • 13:14
    • 22
    • 0

    МИД Армении раскритиковал Алиева: Когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники маршалам Баграмяну и Бабаджаняну?

    • 12:55
    • 34
    • 0

    Армяне в Великой Отечественной войне | вклад и заслуги

    • 12:52
    • 26
    • 0

    Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы

    • 12:18
    • 21
    • 0

    28 лет назад был освобожден армянский красавец город Шуши

    • 12:11
    • 28
    • 0

    В Азербайджане действует американская биолаборатория | Джордж Кент

    • 11:38
    • 32
    • 0

    В Бишкеке открылся памятник и парк героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева

    • 11:32
    • 22
    • 0

    Во власти страха. Как перестать бояться будильника, понедельника, начальника

    • 11:15
    • 28
    • 0

    Армения завершила формирование трехступенчатой системы ПВО

    • 09:30
    • 36
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58214
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53496
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48220
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43764
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39175
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37650
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36163
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33721
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31905
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30819
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24556
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23604
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23487
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21627
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21345
    • 0

    Представитель ООН высоко оценила меры борьбы с пандемией в Туркменистане

    • 19:55
    • 16
    • 0

    В Туркменистане открыли первую зоогостиницу

    • 16:07
    • 11
    • 0

    Мирзиёев и Токаев обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

    • 14:47
    • 30
    • 0

    Одобрена инициатива жены Зеленского по укреплению гендерного равенства

    • 13:14
    • 22
    • 0

    Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы

    • 12:18
    • 21
    • 0

    В Бишкеке открылся памятник и парк героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева

    • 11:32
    • 22
    • 0

    Путин поздравил Армению по случаю 75-й годовщины Победы

    • 14:06
    • 26
    • 0

    В Азербайджане музей двух героев-армян ВОВ превратили в чайхану | МК

    • 13:45
    • 28
    • 0

    Глава МИД Канады раскритиковал заявление посольства в Анкаре о выборах в Арцахе

    • 13:32
    • 27
    • 0

    МИД Армении раскритиковал Алиева: Когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники маршалам Баграмяну и Бабаджаняну?

    • 12:55
    • 34
    • 0

    28 лет назад был освобожден армянский красавец город Шуши

    • 12:11
    • 28
    • 0

    В Азербайджане действует американская биолаборатория | Джордж Кент

    • 11:38
    • 32
    • 0

    Армения завершила формирование трехступенчатой системы ПВО

    • 09:30
    • 36
    • 0

    Сейм Латвии намерен признать Геноцид армян

    • 21:31
    • 66
    • 0

    Армяне в Великой Отечественной войне | вклад и заслуги

    • 12:52
    • 26
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА