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«Жена меня любит или использует?»

  • 09.05.2020, 15:38,
  • Развлечения
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Передо мной сидит подтянутый мужчина с очень приятной улыбкой. Ему около 40 лет, одет со вкусом. И конечно, немного нервничает перед тем, как поделиться с женщиной-психологом своей проблемой…


Павел: Мы с женой живем уже 17 лет, у нас есть сын, ему 16 лет. Жена, Марина, работает учителем недалеко от дома. А я майор милиции и еще подрабатываю, чиню машины знакомым.


Редкое явление, когда клиент (особенно мужчина) говорит о том, что его тревожит, в самом начале консультации. Женщины-клиентки, делясь проблемой, говорят много и в более быстром темпе, так что локализовать проблемную ситуацию удается быстро. Но с мужчинами все сложнее: они лаконичны и, даже придя к психологу, не всегда готовы к изложению необходимого.


П.: Я не могу понять, что происходит у нас в отношениях с женой. Точнее, в моем отношении к ней. Я, как уже сказал, много работаю, чтобы обеспечить семью, тем более сыну скоро поступать в институт и много денег уходит на репетиторов. Марина тоже работает немало, но все же приходит гораздо раньше. Да и сын уже вырос, нянек не требуется. В последний год я стал задавать себе вопрос: кто я для своей жены?


Ну что же, Павел находится в том самом «среднем возрасте», для которого характерен некий кризис, переоценка того, что происходит в жизни. И это часто затрагивает отношения с супругом. Привычное становится объектом тщательного анализа.


П.: Мне кажется, что жене от меня нужны только деньги. Может быть, и не только, но в основном что-то, что можно от меня получить. Например, мое умение водить, для того чтобы съездить по магазинам или на дачу. Моя сила, чтобы перетащить мебель или вскопать грядки под ее любимые розы. Мое умение готовить, чтобы получить от меня субботний обед. В последнее время мне кажется, что она разговаривает со мной, только если ей что-то от меня нужно. Сейчас есть такое выражение: «меня используют». Вот и я иногда думаю: любит ли она меня еще или просто «использует»?


Юлия Василькина: А что вы ждете от своей жены?


П.: Мне хотелось бы, чтобы она спрашивала, как дела, когда я прихожу с работы. Конечно, я и сам рассказываю, но хотелось бы, чтобы она поинтересовалась. Мне хотелось бы, чтобы она больше хвалила меня. Я ведь действительно достоин этого: стараюсь заработать, чтобы она могла красиво одеваться, хорошо готовлю, помогаю ей. Но она вроде бы воспринимает это как должное. Зато не забывает указать, если что-то сделаю не так. Хотелось бы, чтобы она лучше заботилась обо мне. Я не вижу, что она меня ждала, когда прихожу домой: еда часто не готова, в квартире не убрано.


Ю.В.: Когда в семейной жизни возникают проблемы, важно, что происходит в сексуальных отношениях…


П.: В общем-то, все в порядке. Один-два раза в неделю и в основном по моей инициативе. Но и здесь у меня возникает вопрос: интересен ли я ей как мужчина, или это просто привычка с ее стороны? Почему она совсем не проявляет инициативы? Если я не начну, то ничего и не будет. Мне даже иногда кажется, что она испытывает облегчение, поняв, что сегодня я не буду проявлять активность.


Ю.В.: А есть что-то, в чем жена проявляет активность?


П.: Она часто берет билеты в театры, особенно любит оперу. Некоторые спектакли мне нравятся, особенно комедийные. А вот от опер и драм я начинаю засыпать. На выставки меня вытаскивает, а мне не очень интересно, да и устаю сильно, хочется в выходные отдохнуть. Марина же недовольна, говорит: «не развиваюсь».


Ю.В.: Если сформулировать кратко, то чего бы вы хотели в отношениях с женой?


П.: Заботы, вкусной еды, интереса к моим делам. А еще: чтобы перестала меня «развивать» и я мог отдыхать так, как сам хочу. Я бы с удовольствием с ней по лесу погулял, а не на выставке! И конечно, чтобы иногда проявляла активность в сексе.


Ю.В.: Что же, сформулированная цель у вас есть. А что вы уже предпринимали, чтобы ее достичь? Вы постарались как-то донести свои желания до жены?


П.: (задумавшись): Конечно, о чем-то я ей говорил. Недавно, например, о том, что мне было бы приятно, если бы она проявила инициативу в сексе. Сначала она немного обиделась. Через несколько дней Марина устроила «романтический вечер», но (виновато)… я так устал, что заснул, пока она была в ванной. Она очень обиделась, и после этого никакой инициативы не было, хотя я и извинялся.


Ю.В.: О чем вы еще говорили с ней?


П.: Однажды у нас случился разговор на повышенных тонах, когда я не захотел ехать в субботу на очередную выставку. Мне нужно было делать машину знакомому, за что, кстати, мог получить хорошую сумму. Она сказала, что я просто прячусь в гараже, чтобы не отдыхать вместе с ней, а я не сдержался и сказал, что мне надоело отдыхать только так, как она скажет. Если я и работаю в милиции, это не значит, что у меня плохо с интеллектом. Между прочим, у меня высшее образование!


Ю.В.: У вас есть ожидания в отношении жены, но она о них не знает, потому что вы ни разу не сказали ей об этом в такой форме, чтобы она могла воспринять и при этом не обидеться. Чтобы рассказать о том, что важно для вас в отношениях, не подходит ни метод «робкой единственной попытки», ни метод «сказанного в запале». Тут важно выстроить беседу конструктивно. К сожалению, многие люди подвержены нескольким иллюзиям: «партнер может угадать, о чем я думаю» и «партнер знает, что мне нужно, но просто не делает этого». На самом же деле ваша жена должна получить информацию о том, что для вас важно, от вас самого. Что же касается того, «использует» ли она вас, то по этому поводу можно сказать следующее. Каждый из нас, находясь в отношениях, что-то дает партнеру и что-то берет. Только баланс «давать и брать» позволяет отношениям развиваться. Причем каждый из партнеров должен давать чуть больше, чем получил. Как вы считаете, ваша жена вам что-то дает?


П.: Думаю, да. Все же она убирается, готовит, помогает выбрать мне одежду, мы вместе многое делаем на даче. Секс у нас есть, и достаточно хороший, хоть и привычный. И еще желание дать мне «культурное развитие»…


Ю.В.: Вот в этом-то часто и бывает проблема! Партнер пытается дать не то, что другому действительно важно, а то, что он сам считает важным. И не попадает в цель! Вы оба совершаете этот промах. Ваша жена пытается организовать досуг, но он не интересен для вас. А вы стараетесь заработать побольше, хотя вашей жене, возможно, хотелось бы провести это время с вами, даже и ценой неполученных рублей. И вполне может оказаться, что и она задумывается, не используете ли вы ее в качестве домашней хозяйки. Она тоже может спрашивать себя, интересна ли она вам как человек, если вы не готовы разделить с ней ее увлечения. Таким образом, вы оба стремитесь к любви и оба демонстрируете любовь, но «сигнал» не доходит!


П.: Что же делать?


Ю.В.: Выбрать время поговорить друг с другом. Высказать свои опасения и, главное, ожидания. Быть готовым выслушать ее ответные ожидания. И главное, помнить, что и вам, и ей, нужно будет найти общее решение. Марина вас любит и ценит семью. Возможно, она перераспределит свое время, чтобы больше заботиться о вас, станет вас поддерживать. Сможет, если придется, перебороть какую-то стеснительность, чтобы проявить инициативу в сексе. Но и вам придется сделать не меньше для нее: осознать, что для нее важно то, чему вы не придавали значения или что считали элементом вашего «воспитания».


Конечно, в две страницы печатного текста трудно вместить беседу, продолжавшуюся больше часа. Поэтому, надеюсь, читатели и коллеги простят меня за некоторую «схематичность». Конечно, мы поговорили с Павлом о том, что такое «использование» партнера, когда один однозначно больше «берет», не «отдавая» практически ничего взамен, а также пользуется манипуляциями, чтобы продолжать добиваться привычных благ.


Павел решил, что все же жена его не использует. Конечно, обсудили и то, как выстроить конструктивную беседу, предварительно выбрав для нее время. Поговорили и о личной ответственности, о том, что отношения — «игра командная», и не бывает одного «правого», а другого «виноватого».





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