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5 фраз, после которых стоит прервать знакомство уже на первом свидании

  • 10.05.2020, 15:38,
  • Развлечения
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Первое свидание – момент радостный и романтичный, но вместе с тем и крайне ответственный. Вы должны не только продемонстрировать себя с лучшей стороны, но и сделать правильные выводы о человеке, с которым проведете этот вечер. Вы еще не знаете, может ли он быть опасен, насколько он адекватен и совпадают ли ваши взгляды на жизнь. Психолог Ольга Романив составила для наших читательниц список мужских высказываний, которые вполне могут стать поводом прекратить общение и прервать знакомство уже на начальной стадии.


1. «Заплатишь за меня?»


Отношения между мужчиной и женщиной движутся в сторону равноправия все стремительней, так что к предложению поделить счет поровну сегодня не стоит относиться как к чему-то неприемлемому. Однако просьба мужчины заплатить за него должна вас насторожить. Дело здесь не в деньгах, а в отношении. Даже если отбросить вероятность того, что перед вами альфонс, и предположить, что он действительно забыл кошелек дома или что-нибудь в этом роде, сам факт того, что он не испытывает неловкости, прося у вас заплатить – это явно не добрый знак.


2. «К тебе или ко мне?»


Здесь все зависит от того, какие у вас самой изначально были намерения. Довольно часто намерения мужчины и женщины не совпадают. Если вы оба понимали, что встречаетесь исключительно ради ночи вместе, то проблемы здесь никакой нет. А вот если вы хотели к нему присмотреться как к потенциальному молодому человеку, то торопить события не стоит ни вам, ни ему.


3. «Моя бывшая – такая стерва!»


Прекращать общение на этой фразе, возможно, и не стоит, но с этого момента лучше повнимательней к нему присмотреться. Здесь может таиться несколько неприятных моментов. Если он так высказывается, есть вероятность, что он еще тоскует по предыдущим отношениям, через оскорбления пытается преодолеть тягу к бывшей, а ваша роль в этой ситуации – способ забыть ее. Как правило, из этого ничего хорошего не выходит. Даже если это не так, пренебрежительные высказывания в сторону женщины, с которой он был вместе, – это не есть хорошо.


4. «Женщина должна…»


Если он слишком отчетливо представляет себе место женщины в этом мире – не стоит продолжать с ним общение, даже если то, о чем он говорит, вам по душе. Сам подход несправедлив, потому что женщина никому ничего не должна. Во-первых, он считает себя в праве так высказываться, только потому что он мужчина, а это уже тревожный сигнал. Во-вторых, он равняет всех женщин под одну гребенку, соответственно, ваша индивидуальность может стать для него неприятным сюрпризом.


5. «Сколько ты зарабатываешь?»


Довольно странный, особенно для первого свидания, вопрос, который, тем не менее, женщины довольно часто слышат. Здесь может быть два варианта. Возможно, перед вами альфонс, который имеет какие-то виды на ваши доходы. Если даже он и сам себя прекрасно обеспечивает, подобный интерес может указывать на то, что на вас он не намерен тратить ни копейки. В этом случае неприятен не сам факт, а черта характера, которая за этим скрывается – жадность. Как правило, адекватной девушке, знающей себе цену, ужиться с жадным мужчиной будет практически невозможно. Стоит прервать знакомство.


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