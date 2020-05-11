Как избежать рецидива в токсичных отношениях, или Как не наступить на старые грабли

Когда речь идет о токсичных отношениях, бывает тяжело пережить разрыв и его последствия. Если вы находились в токсичных отношениях в течение долгого времени, велика вероятность того, что вам окажется трудно выйти из них. Иногда поддержки со стороны близких может быть недостаточно.

Если вы возвращаетесь в эти отношения, вы, возможно, будете чувствовать стыд и смущение, вам будет сложно признаться в этом другу или члену семьи. Даже если вы проходите терапию, которая должна помочь вам выйти из токсичных отношений, вы заметите, что скрываете от своего терапевта какую-то информацию или лжете ему о причине рецидива — ведь она может казаться вам слишком пафосной или глупой, поэтому лучше промолчать. Результатом может стать чувство изоляции, депрессии и безнадежности.

Я сама проходила через такую ситуацию в прошлом и испытывала американские горки рецидива. Проходили месяцы, все было нормально, а потом однажды я чувствовала себя слабой и пыталась восстановить отношения. Или наоборот, бывший партнер выходил на связь и я поддавалась. Это может переживаться как фрустрация: ведь вы потратили столько времени на работу над собой, а теперь у вас рецидив и вы окажетесь в той же точке, откуда начали. Поэтому вы теперь чувствуете себя так: «Зачем же я потратила столько времени и денег на терапию?» «Почему этот рецидив произошел?» «Что делать, чтобы избежать рецидивов в будущем?»

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что очень полезно бывает начать с составления списка всех причин, по которым вы прекратили эти отношения. Нам бывает тяжело вспоминать этот тяжелый период, потому что это может спровоцировать неприятные эмоции. Однако вспомнить о причинах, почему мы решили уйти, – хороший повод вновь соприкоснуться с реальностью.

Недавно я перечитывала свой дневник и мне попались записи о том, что я пережила, находясь в токсичных отношениях. Это открыло мне глаза на многое. Я забыла свою боль, которая оказалась запечатленной в моих записях, и это был шок. Читая о своем опыте, я осознала, почему оставила те отношения и почему ни в коем случае нельзя возвращаться назад. Нужно сделать все возможное, чтобы не общаться.

Читая дневник, я задавала себе вопрос: «Кто этот человек?». Но мне было полезно не только вспомнить свою боль, но и осознать, насколько далеко я продвинулась. Понимать, что теперь я ни за что бы не согласилась терпеть такие манипуляции.

Я также обнаружила: чтобы восстановиться после рецидива, очень полезно уделять больше времени своим хобби, а также серьезно поработать над собой при помощи медитации и йоги. Постарайтесь составить план на случай возникновения угрозы очередного рецидива. Тогда опасность не застанет вас неподготовленной. Найдите одного человека в своей жизни, кому вы доверяете, который сможет поддержать и не станет осуждать, когда вы столкнетесь с проблемой рецидива.

Как и в случае любой другой угрозы, вы должны оценивать себя реалистично. Например, я знаю о своей склонности к созависимости, из-за которой я застреваю в токсичных отношениях, поэтому мне надо всегда помнить об этом, как и о тех тяжелых последствиях, к которым это приводит.

Токсичные отношения очень сложны, в них трудно разобраться в одиночку, однако, если вы проявите доверие к каким-то из моих предложений, вы, возможно, почувствуете себя лучше и утратите склонность к подобным рецидивам.