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Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога

  • 12.05.2020, 15:38,
  • Развлечения
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Ни для кого не секрет, после выхода из карантина многие пары в Китае решили развестись. Многие, вынуждено оказавшись запертыми в четырех стенах на несколько месяцев, ругаются, обижаются, пытаются избегать друг друга и задумываются о разводе. Даже самые крепкие пары сейчас переживают непростые времена.


Ко мне часто обращаются после новогодних каникул, совместных отпусков, долгих праздников. Как и сейчас, во время карантина. Как сохранить отношения? Как не надоесть друг другу? Как оставаться интересным? Как выйти из карантина, сохранив отношения. Как не развестись после отмены карантина?


7 рекомендаций, как не развестись во время карантина:


1. Бережно относиться к границам


Своим и мужа. Это не только: стучать, когда заходишь в комнату, убирать вещи сразу, уважать желания и потребности. Это и про телесное – прикосновения, поцелуи, секс каждый день могут вызвать нервный срыв. Отдыхайте друг от друга. Можно договориться, если хочется – тихонько посмотреть сериал, пока другой проходит обучение онлайн или читает. Поэтому внимательно относитесь к границам другого – не нарушайте лишний раз. Лучше недо, чем пере в вопросах границ.


2. Проявлять все эмоции


То есть не блокировать ни в себе, ни в партнере любые фразы: «Мы все умрем»; «Надо купить туалетной бумаги, гречки и макарон побольше!»; «Страшно, что дальше будет с работой»; «Страшно за престарелых родственников»; «Надоело дома»; «А если я заражусь?». Если отвечать на слова партнера, что это все фигня, пройдет, не обращай внимания, ничего страшного – они прочитываются партнером не как поддержка, а как обесценивание, непонимание, отстраненность. Поэтому давайте себе и ему право на любые эмоции, переживания, мысли, которые приходят. Практикуйте принятие.


3. Не забывать о себе той, которая вам нравится


Сережки за воскресным ужином, нарядные платья, маникюр, спорт, даже на дому. Чтобы было это принятие, силы, ресурсы и энергия для жизни. Что вас наполняет, дает силы? Может быть, хорошая музыка по утрам? Ванна с пеной и эфирными маслами? Больше ухода за собой? Общение с подругами, даже по скайпу? Действия, ситуации, места, предметы, состояния. Задание для вас: подумайте и составьте список того, что вам нравится, что вдохновляет, дает энергию.


4. Позволить мужу иметь другое мнение, отличное от вашего


Вы можете быть не согласны с чем-то. Или он. И это нормально. Не спорьте и не ругайтесь, такая ссора может быть последней. Если он с чем-то не согласен, это не значит, что он вас не любит. Это значит, что он не согласен с чем-то конкретным.


5. Критиковать через «Я-сообщение»


Если где-то мнение мужа абсолютно неприемлемо, задевает вас, скажите об этом, но так, чтобы быть услышанной. Говорите, что вы чувствуете. Не он дурак/идиот, а вы расстроились/злы/разочарованы. И предложение на будущее, что можно сделать. Например, дорогой, я расстроилась, что ты сделал то-то, давай в следующий раз сделаешь вот так.


6. Смотреть в коридор хорошего


Обращайте внимание на то, что у вас получается хорошо, например, готовить для семьи. Возможно, что-то в муже вас восхищает (за что-то вы же его выбрали в мужья?). Смотрите в то хорошее, что у вас получается, замечайте это в себе, в нем, в событиях дня, в погоде, в сложившейся ситуации на карантине, в жизни, и подчеркивайте, указывайте, подсвечивайте каждый раз.


7. Разрешить себе просто жить


Не съедать себя, что 3 часа залипала в соцсетях или муж играл в игры на компьютере. Просто жить. И вообще, он ничего не делает, смотрит Ютуб часами. Позвольте себе и ему такие моменты. Позвольте собственным ожиданиям о муже или о себе не оправдываться. Сэкономленные часы в пробках можно посвятить саморазвитию/работе/мужу/себе, а все уходит в залипание, или чувство вины за несделанное? Это нормально сейчас. Важно просто жить, без чувства вины.


И помните, карантин когда-нибудь закончится. Есть такие вещи, которые тяжело пережить, но с ними учатся жить. Это, к примеру, смерть близких. Мы не будем жить так до конца своих дней, карантин – это временная мера. Хоть каждый день может показаться вечностью. В рамках всей жизни – это совсем недолго, по опыту других стран в среднем месяца 2-3. Настраивайте себя на это время.


Напоследок хочу порекомендовать книгу для создания теплых, доверительных отношений «Обними меня крепче», автор Сью Джонсон. Это научные данные, но адаптированные для простого читателя, с его проблемами и вопросами. Конечно, вы всегда можете обратиться за помощью к психологу, если перед вами все же замаячила перспектива развестись.


И помните, за что вы выбрали своего мужа!





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