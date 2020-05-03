Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о дополнительном выделении 500 млн рублей на поддержку граждан, которые находятся за границей. Об этом SNG.Today 1 мая сообщили вправительства.

Эти средства МИД Российской Федерации из резервного фонда выделило правительство, на поддержку россиян, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа на фоне обстановки с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Помощь, пойдёт на оплату временного проживания, питания и других неотложных нужд. При необходимости финпомощь можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов.

Отметим, что сбором заявок на матпомощь занимается российский МИД. Внешнеполитическому ведомству также поручили проконтролировать целевое использование бюджетных средств.

Скажем, что в начале апреля этого года правительство страны, уже выделило полмиллиарда рублей на помощь россиянам, застрявшим за рубежом.

Напомним, что 30 апреля глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что он заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он доложил Владимиру Путину, об этом передаёт телеканал Россия-24.

Временно исполняющим обязанности главы кабмина, Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Владимир Путин поддержал предложение.