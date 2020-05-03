Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

Глава государства Молдавия Игорь Додон 1 мая заявил о том, что для изменения сроков и системы проведения президентских выборов нет повода. Таким образом, президент обозначил сроки выборов с 23 октября до 23 ноября текущего года. Об этом сообщается в еженедельном видеообращении

По словам лидера страны, парламент должен принять решение и обозначить точную дату выборов.

Президент также отметил, что сначала необходимо частично выйти из обстановки с коронавирусной инфекцией, немного улучшить экономическое состояние страны, а потом можно и обозначить позицию.

Напомним, что последние выборы президента Молдовы состоялись в 2016 году. Тогда на них выиграл Игорь Додон. Его соперником на тот момент выступала руководитель партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Глава государства принял присягу 23 декабря 2016 года.

Исходя из конституционного закона республики, президент Молдавии избирается сроком на 4 года.

Кроме того, лидер страны во время видеообращения заявил, что из-за распространения коронавируса в стране, Молдову ожидает серьёзный экономический кризис.