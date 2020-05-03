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Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

  • 03.05.2020, 14:47,
  • В Мире + Европа » Армения
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Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемыБеседу с представителями армянской стартап-экосистемы на тему «Стартапы после коронавируса» провёл глава Армении Армен Саркисян. Об этом SNG.Today 2 мая сообщили в пресс-службе президента. 
В ходе беседы, участники обсудили систему образования, а также создание соответствующей среды для развития стартапов и новых технологий.  
Армен Саркисян подчеркнул, что участие творческих людей для деятельности стартапа очень важна. Однако одной из самых больших проблем является привлечение талантливых, молодых, хорошо образованных людей, добавил он.
Президент, отметил, что в США очень большое количество стартапов, что обусловлено несколькими обстоятельствами:
Во-первых, в США хорошие университеты.
Во-вторых, у них крупнейшие в мире электронные компании. 
По это причине, это создает рынок и спрос, а также все специалисты, в одном месте. Это американская модель. 
Продолжая свою речь, Саркисян привел пример, а именно указал, но то, что в Великобритании, есть известный центр и научный город недалеко от Кембриджского университета, в котором работает огромное количество высококлассных специалистов. Рядом с университетом расположены центры Microsoft, Apple и других крупных технологических компаний. 

– Создана область, куда стартапы могут пойти и легко использовать университет, иметь связь с крупным бизнесом и расти, – сказал глава Армении.

Поэтому, армянский лидер считает, что связь образования, промышленности и рынка важна для развития  – стартапов. 
В этом контексте Саркисян сослался на свою инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow).
Скажем, что идея заключается в следующем, это привести крупные компании в Армению для совместного создания лабораторий в области программирования и искусственного интеллекта. АТОМ будет состоять из трех частей:
Первая часть будет называться Музей будущего, которая покажет, какой будет жизнь через 20 лет. 
Вторая часть будет научным центром. 
Третья – установление связи с ведущими компаниями мира.

– Мы уже планируем архитектурные решения по проекту ATOM, и у нас уже есть много интересных предложений, – добавил президент.





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