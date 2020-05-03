Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

– Создана область, куда стартапы могут пойти и легко использовать университет, иметь связь с крупным бизнесом и расти, – сказал глава Армении.

Беседу с представителями армянской стартап-экосистемы на тему «Стартапы после коронавируса» провёл глава Армении Армен Саркисян. Об этом SNG.Today 2 мая сообщили впрезидента.В ходе беседы, участники обсудили систему образования, а также создание соответствующей среды для развития стартапов и новых технологий.Армен Саркисян подчеркнул, что участие творческих людей для деятельности стартапа очень важна. Однако одной из самых больших проблем является привлечение талантливых, молодых, хорошо образованных людей, добавил он.Президент, отметил, что в США очень большое количество стартапов, что обусловлено несколькими обстоятельствами:Во-первых, в США хорошие университеты.Во-вторых, у них крупнейшие в мире электронные компании.По это причине, это создает рынок и спрос, а также все специалисты, в одном месте. Это американская модель.Продолжая свою речь, Саркисян привел пример, а именно указал, но то, что в Великобритании, есть известный центр и научный город недалеко от Кембриджского университета, в котором работает огромное количество высококлассных специалистов. Рядом с университетом расположены центры Microsoft, Apple и других крупных технологических компаний.

Поэтому, армянский лидер считает, что связь образования, промышленности и рынка важна для развития – стартапов.

В этом контексте Саркисян сослался на свою инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow).

Скажем, что идея заключается в следующем, это привести крупные компании в Армению для совместного создания лабораторий в области программирования и искусственного интеллекта. АТОМ будет состоять из трех частей:

Первая часть будет называться Музей будущего, которая покажет, какой будет жизнь через 20 лет.

Вторая часть будет научным центром.

Третья – установление связи с ведущими компаниями мира.

– Мы уже планируем архитектурные решения по проекту ATOM, и у нас уже есть много интересных предложений, – добавил президент.