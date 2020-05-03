В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

По словам главы министерства, в нынешних условиях, работа системы просвещения протекает в тесном контакте с министерством здравоохранения. Все учреждения образования республики строго следуют всем предписаниям минздрава. Если возникнет необходимость переноса ЦТ на какие-то другие сроки, то об этом будет извещено заранее. А в целом, при острой нужде министерство готово обсуждать эти вопросы.
Министр продолжил, что вся положенная информация, будет в обязательном порядке доходить до армии абитуриентов. Пока нет никакой необходимости, что-либо заявлять, об изменении сроков вступительных экзаменов в учебные заведения страны. Абитуриентам беспокоиться не стоит, никаких серьёзных перемен во вступительной кампании не ожидается, подчеркнул Карпенко.
Глава ведомства объявил, что практически, мероприятия по поступлениям в учебные заведения страны уже начались.
— Определено количество лиц приёма, утверждены порядки сдачи документов, эти данные обнародованы на сайтах вузов. Если неожиданно возникнет надобность перенести сроки абитуриентской кампании, то у нас есть временной коридор, на который мы сможем передвинуть приёмные процедуры, — сказал Карпенко.