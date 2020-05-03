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Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

  • 03.05.2020, 19:52,
  • В Мире + Европа » Украина
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Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистовИнфраструктурные отрасли Украины на данный момент нуждаются в 150 тысячах новых специалистов. Заявление было сделано 1 мая главой ведомства Владиславом Криклием. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе государственного органа.

Министр отметил, что, даже несмотря на карантин и неустойчивую экономическую ситуацию, страна нуждается в большом количестве рабочей силы. На данный момент госагентство «Укравтодор» намерено привлечь 38 тысяч дорожников. По словам Криклия, данный процесс позволит создать дополнительные 120 тысяч рабочих мест в соответствующих отраслях.

Чиновник подчеркнул, что более 3 тысяч вакансий открыто в ПАО «Укрпочта». Министр добавил, что власти страны принимают все необходимые меры для обеспечения граждан необходимой работой в условиях коронавирусного кризиса.

Он отдельно отметил, что в рамках проекта правительства, президента Владимира Зеленского и «Укравтодор» к ремонту дорожных путей в стране будут привлечены асфальтобетонщики, машинисты, водители, дорожные мастера и ряд других соответствующих специалистов. 

Напомним, что 25 марта на территории государства был введён режим чрезвычайной ситуации. Ввиду данных ограничений многие граждане остались без работы. На данный момент украинское правительство предпринимает необходимые шаги для трудоустройства соответствующих граждан.





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