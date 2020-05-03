Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

В ближайшее время экспертная группа должна подготовить несколько законопроектов, которые будут направлены на развитие бизнеса и способствованию выхода республики из экономического кризиса.
В документе отмечено, что из-за распространения коронавирусной инфекции в стране и в мире, на данный момент экономика Кыргызстана находится в плачевном состоянии.
По последнему прогнозу минэкономики, сокращение ВВП государства в текущем году предполагает 6,8 процентов.
Отмечено, что наиболее неблагоприятное воздействие идёт на малый и средний бизнес, часть которого в экономической сфере составляет порядка 40 процентов.
Таким образом, без значительной помощи бизнес-сообщества существует возможность массового разорения фирм и компаний.