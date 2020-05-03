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Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнесаЖогорку Кенеш Киргизии 30 апреля принял акт к новой экономической свободе и развитию, предусматривающий шаги по улучшению предпринимательской деятельности. По словам членов правительства, в связи с пандемическим кризисом, минимальные объёмы выпадения из государственного бюджета в 2020 году, могут составить не менее 400 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт совета по развитию бизнеса и инвестиций Киргизии.

В ближайшее время экспертная группа должна подготовить несколько законопроектов, которые будут направлены на развитие бизнеса и способствованию выхода республики из экономического кризиса.

В документе отмечено, что из-за распространения коронавирусной инфекции в стране и в мире, на данный момент экономика Кыргызстана находится в плачевном состоянии.

По последнему прогнозу минэкономики, сокращение ВВП государства в текущем году предполагает 6,8 процентов.

Отмечено, что наиболее неблагоприятное воздействие идёт на малый и средний бизнес, часть которого в экономической сфере составляет порядка 40 процентов.

Таким образом, без значительной помощи бизнес-сообщества существует возможность массового разорения фирм и компаний.





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