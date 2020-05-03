Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

Авиасообщение между столицей Казахстана и Алматы, после возобновления полётов, оказалось загружено на 90%. Наплыв пассажиров стараются регулировать с учётом всех санитарных норм. Об этом 1 мая сообщил комитет гражданской авиации республики на своей странице в Facebook

Как отмечено в информации, пассажирская транспортировка производится при жёстком соблюдении анти-эпидемических требований. Следующие маршрутом люди, в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Соблюдают дистанционное предписание, когда стоят в очереди и рассаживаются в салоне самолёта.

Пассажиров размещают через одно посадочное кресло. Ещё одно неотъемлемое правило, ступающих на борт граждан — это предъявление медицинской справки об отсутствии инфицирования COVID 19.

Напомним, что ранее внутренние и внешние авиаперелёты в Казахстане приостановили из-за пандемии. Начиная с 1 мая, восстановлено сообщение между Нур-Султаном и Алматы. С понедельника возобновятся воздушные линии в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.