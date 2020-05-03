В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

Руководство минэкономразвития Таджикистана заявило об отсутствии необходимости введения тотального карантина на территории страны. Подробно об этом рассказал 1 мая заместитель главы госоргана Ашурбой Солехзода, сообщает пресс-секретариат органа местного самоуправления Согдийской области.

Солехзода подчеркнул тот факт, что введение чрезвычайной ситуации повлекло за собой ряд негативных последствий во многих странах с самой развитой экономикой. По его словам, в данном аспекте нельзя сравнивать соответствующий сектор Таджикистана с экономической сферой этих государств.

Он отметил, что введение карантина будет подразумевать сокращение производства по ряду направлений. Он акцентировал внимание на том, что при такой ситуации правительство возможно не сможет полностью удовлетворить спрос населения на продукты первой необходимости, такие как хлеб, мука, рис, зерно, так как просто некому будет заниматься соответствующим процессом. Вдобавок к этому, по мнению чиновника, люди потеряют рабочие места, и не факт, что Таджикистан с финансовой точки зрения будет в состоянии предоставить соцпомощь соответствующим гражданам.

Он добавил, что каждая страна реагирует на пандемию, ориентируясь на своё финансовое состояние. В связи с этим в министерстве считают неоправданным риском следовать примеру других государств, которые ввели глобальные карантинные ограничения на своей территории. Солехзода привёл в качестве примера такие страны как Швеция, Беларусь, которые даже при наличии коронавирусной инфекции в стране, решили не вводить режим ЧС.

Госслужащий также особо подчеркнул, что люди, которые призывают ввести тотальные коронавирусные ограничения на территории республики недостаточно компетентны в соответствующем направлении. Он добавил, что правительство прекрасно понимает нынешние проблемы и предпринимает все необходимые шаги для предотвращения экономического спада.

Напомним, что 30 апреля в Таджикистане официально объявили о первых случаях заражения инфекцией COVID-19. По данным министерства здравоохранения, в республике было зарегистрировано 15 соответствующих случаев.