 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 20:05 – Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантинаРуководство минэкономразвития Таджикистана заявило об отсутствии необходимости введения тотального карантина на территории страны. Подробно об этом рассказал 1 мая заместитель главы госоргана Ашурбой Солехзода, сообщает пресс-секретариат органа местного самоуправления Согдийской области.

Солехзода подчеркнул тот факт, что введение чрезвычайной ситуации повлекло за собой ряд негативных последствий во многих странах с самой развитой экономикой. По его словам, в данном аспекте нельзя сравнивать соответствующий сектор Таджикистана с экономической сферой этих государств.

Он отметил, что введение карантина будет подразумевать сокращение производства по ряду направлений. Он акцентировал внимание на том, что при такой ситуации правительство возможно не сможет полностью удовлетворить спрос населения на продукты первой необходимости, такие как хлеб, мука, рис, зерно, так как просто некому будет заниматься соответствующим процессом. Вдобавок к этому, по мнению чиновника, люди потеряют рабочие места, и не факт, что Таджикистан с финансовой точки зрения будет в состоянии предоставить соцпомощь соответствующим гражданам.

Он добавил, что каждая страна реагирует на пандемию, ориентируясь на своё финансовое состояние.  В связи с этим в министерстве считают неоправданным риском следовать примеру других государств, которые ввели глобальные карантинные ограничения на своей территории. Солехзода привёл в качестве примера такие страны как Швеция, Беларусь, которые даже при наличии коронавирусной инфекции в стране, решили не вводить режим ЧС.

Госслужащий также особо подчеркнул, что люди, которые призывают ввести тотальные коронавирусные ограничения на территории республики недостаточно компетентны в соответствующем направлении. Он добавил, что правительство прекрасно понимает нынешние проблемы и предпринимает все необходимые шаги для предотвращения экономического спада. 

Напомним, что 30 апреля в Таджикистане официально объявили о первых случаях заражения инфекцией COVID-19. По данным министерства здравоохранения, в республике было зарегистрировано 15 соответствующих случаев.





  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов
    » В Таджикистане откроют 300 новых предприятий
    » В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день
    » В Таджикистане рассказали о реальной ситуации с COVID-19
    » Президент Молдовы рассматривает возможность введения полного карантина в столице
    » Рахмон принял участие в открытии современной теплицы в Таджикистане
    » В Таджикистане расширят производство муки и масла
    » Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом
    » Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться
    » Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»
    » Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США
    » Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    8 мифов об идеальном сексе

    • 21:27
    • 30
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 31
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 32
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 44
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 46
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 43
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 42
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 42
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 43
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 49
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 44
    • 0

    Месть 2.0, или Как уберечь себя от козней «бывших» в эпоху гаджетов

    • 21:00
    • 68
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58143
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53357
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48193
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43739
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38834
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37617
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36138
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33658
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31873
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30795
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24506
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23579
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23453
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21462
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21289
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 42
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 32
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 44
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 43
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 31
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 43
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 42
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 44
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 49
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 46
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил ряд воинских частей Арцаха

    • 12:24
    • 76
    • 0

    Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС

    • 09:30
    • 101
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА