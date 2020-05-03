 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 20:12 – Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане. 
  • 20:05 – Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбыУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 1 мая, прибыв в Сырдарьинскую область, посетил дамбу Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Скажем, что после проливного дождя и сильного ветра 1 мая около шести часов утра на 6-ой стене дамбы водохранилища произошло обрушение. В результате ЧП, близлежащим сёлам, коммуникациям и посевным площадям нанесён ущерб.

Шавкат Мирзиёев, срочно в этот же день, прибыл в район стихии. Также, в связи с этим, образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий ЧП, эвакуации граждан в безопасные места и оказанию им помощи.

Затем, глава государства лично встретился с эвакуированными в Акалтынском районе и подчеркнул, что всем пострадавшим уделят особое внимание, их обеспечат жильём и продовольствием.

После этого, Мирзиёев посетил дамбу водохранилища Сардоба и осмотрел место ЧП. 

Отметим, что на данный момент утечка воды прекратилась, поток направлен в канал Абай и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.

Напомним, что строительство Сардобинского водохранилища началось в 2010 году в районе, где протекает центральная сеть Южно-Мирзачульского канала. Строительство завершено в 2017 году, вмещает 922 миллиона кубометров воды.





  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Шавкат Мирзиёев побывал в пострадавших от шторма районах
    » Шавкат Мирзиёев рассказал о модернизации геологоразведки Узбекистана
    » Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство сельхозтехники
    » Мирзиёев возложил на хокимов персональную ответственность
    » Как идёт борьба с COVID-19 в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев
    » В Узбекистане поддержат предприятия и предпринимательство
    » Шавкат Мирзиёев выразил благодарность отважным медикам страны
    » Шавкат Мирзиёев обратился к народу из-за пандемии Covid-19
    » Президент Узбекистана посетил Яшнабадский район города Ташкента
    » Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Навоийскую область
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    8 мифов об идеальном сексе

    • 21:27
    • 30
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 31
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 32
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 44
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 46
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 43
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 43
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 42
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 43
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 49
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 44
    • 0

    Месть 2.0, или Как уберечь себя от козней «бывших» в эпоху гаджетов

    • 21:00
    • 68
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58143
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53357
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48193
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43739
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38834
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37617
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36138
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33658
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31873
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30795
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24506
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23579
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23453
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21462
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21289
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 33
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 38
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 43
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 32
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 44
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 43
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 31
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 43
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 42
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 44
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 49
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 46
    • 0

    Испортились отношения Азербайджана и Казахстана | Не простим смерть азербайджанца!

    • 20:13
    • 90
    • 0

    Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил ряд воинских частей Арцаха

    • 12:24
    • 76
    • 0

    Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС

    • 09:30
    • 101
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА