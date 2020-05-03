Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

Скажем, что после проливного дождя и сильного ветра 1 мая около шести часов утра на 6-ой стене дамбы водохранилища произошло обрушение. В результате ЧП, близлежащим сёлам, коммуникациям и посевным площадям нанесён ущерб.
Шавкат Мирзиёев, срочно в этот же день, прибыл в район стихии. Также, в связи с этим, образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий ЧП, эвакуации граждан в безопасные места и оказанию им помощи.
Затем, глава государства лично встретился с эвакуированными в Акалтынском районе и подчеркнул, что всем пострадавшим уделят особое внимание, их обеспечат жильём и продовольствием.
После этого, Мирзиёев посетил дамбу водохранилища Сардоба и осмотрел место ЧП.
Отметим, что на данный момент утечка воды прекратилась, поток направлен в канал Абай и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.
Напомним, что строительство Сардобинского водохранилища началось в 2010 году в районе, где протекает центральная сеть Южно-Мирзачульского канала. Строительство завершено в 2017 году, вмещает 922 миллиона кубометров воды.