Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 1 мая, прибыв в Сырдарьинскую область, посетил дамбу Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Скажем, что после проливного дождя и сильного ветра 1 мая около шести часов утра на 6-ой стене дамбы водохранилища произошло обрушение. В результате ЧП, близлежащим сёлам, коммуникациям и посевным площадям нанесён ущерб.

Шавкат Мирзиёев, срочно в этот же день, прибыл в район стихии. Также, в связи с этим, образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий ЧП, эвакуации граждан в безопасные места и оказанию им помощи.

Затем, глава государства лично встретился с эвакуированными в Акалтынском районе и подчеркнул, что всем пострадавшим уделят особое внимание, их обеспечат жильём и продовольствием.

После этого, Мирзиёев посетил дамбу водохранилища Сардоба и осмотрел место ЧП.

Отметим, что на данный момент утечка воды прекратилась, поток направлен в канал Абай и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.

Напомним, что строительство Сардобинского водохранилища началось в 2010 году в районе, где протекает центральная сеть Южно-Мирзачульского канала. Строительство завершено в 2017 году, вмещает 922 миллиона кубометров воды.