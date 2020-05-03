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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

 Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi
Новая локация сможет объединить все сферы культуры в одном пространстве, которое будет открыто для посетителей

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi планирует создать новое творческое пространство для проведения своих сезонов.

Новое пространство будет находиться на бывшей фабрике Coca-Cola, которая будет преобразована в Центр современного искусства и культуры.

Участниками этой концепции станут дизайнеры, фотографы и художники. Все они смогут выставлять свои работы в галерее, организовывать выставочные залы, а также мастерские художников.

Новая локация сможет объединить все сферы культуры в одном пространстве, которое будет открыто для посетителей. Здесь публика сможет посещать книжный магазин, кафе, а также различные детские студии. Цель проекта – помочь творческим индустриям в Грузии. 
Неделя моды Mercedes-Benz Тбилиси будет проходить в этом месте два раза в год. По традиции Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi посещают десятки иностранных гостей, среди которых модные критики, журналисты известных модных изданий и байеры из разных стран.Mercedes-Benz Fashion Week - это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, России, Германии, США, Турции, Австралии и других.


  Источник:FMG NEWS

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