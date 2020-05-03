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Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

 Азербайджан – страна страха, насилия и убийств ...
Лондон, 14 апреля 2020 – Сегодня опубликован Доклад об атаках против журналистов, блогеров и работников СМИ в Азербайджане и пяти среднеазиатских странах на русском и английском языках. Доклад представляет собой часть обширного исследования, охватывающего 12 постсоветских стран и проводится Фондом «Справедливость для журналистов» совместно с партнерами из указанных стран.
Доклад посвящен изучению механизмов подавления свободы слова в Азербайджане Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Анализ 1,464 фактов нападений показал, что основным источником угроз для работников медиа являются представители властей.
«Используя в своих интересах языковой барьер, географическую удаленность и низкую степень интеграции этих государств в мировую политическую и информационную повестки, их авторитарные правители безнаказанно «испытывают» на журналистах различные методы давления, которые затем постепенно экспортируются в другие страны. Так, обвинения журналистов в экстремизме и связях с террористами, а также криминализация законов о распространении клеветы и нарушении неприкосновенности частной̆ жизни широко используются в Азербайджане, Таджикистане и Казахстане для того, чтобы заставить замолчать расследователей̆ коррупции и оппозиционных журналистов и блогеров», -заявила Директор Фонда Мария Орджоникидзе.
Разработанная Фондом методология анализа позволила выявить три основных типа атак (в свою очередь разделенные на подкатегории) против работников СМИ:
Физические атаки и угрозы жизни, свободе и здоровью.
Атаки и угрозы нефизического характера и/или в киберпространстве.
Атаки с использованием юридических и/или экономических механизмов.
Во всех шести странах, кроме Узбекистана, наблюдается рост абсолютного числа атак в 2019 году по сравнению с 2017-м. годом. В Средней Азии преобладают атаки с использованием юридических механизмов — прежде всего задержания, аресты, возбуждение административных и уголовных дел.
По числу физических атак с большим отрывом лидирует Азербайджан, где только в прошлом году стало известно о 26 таких инцидентах. Для этой̆ страны характерны жестокие избиения журналистов при задержаниях и даже похищения журналистов с последующим вывозом из других стран.
Казахстан занимает первое место по атакам с использованием юридических и/или экономических механизмов. В среднем в Казахстане возбуждается более 50 дел в год против работников СМИ по обвинениям в клевете, оскорблении, ущербе репутации.
Таджикистан лидирует в регионе по числу работников СМИ, обвиненных в экстремизме, связях с террористами и разжигании розни. Для Таджикистана также характерно преследование членов семей журналистов, их травля, допросы, задержания и даже аресты.
Характер атак на журналистов в Кыргызстане изменился в сторону кратного увеличения угроз в киберпространстве, посредством DDoS и хакерских атак на онлайн СМИ.
В Туркменистане – самой закрытой в информационном плане стране (занимает последнее, 180-е, место в ежегодном рейтинге НКО «Репортеры без границ») — работать журналистом практически невозможно. Информация о происходящем в стране доносится до заграничных медиа «народными корреспондентами». Они пересылают фото и видео, рискуя быть засеченными дорогостоящей системой̆ слежения, которая охватывает всю страну.
«В условиях отсутствия демократического разделения властей, неподотчётности полиции и зависимости судебной власти от исполнительной, профессиональные и гражданские журналисты не могут рассчитывать на защиту и справедливость в своих странах. Единственное, что может облегчить их судьбу и дать им возможность продолжать работать и доносить правду до широких аудиторий, – это внимание международного сообщества», — добавила М. Орджоникидзе.
Фонд «Справедливость для журналистов» вместе со своими партнерами и экспертами осуществляет еженедельный мониторинг атак против работников СМИ в 12 постсоветских странах (кроме Балтийских государств), результаты которого отражаются на Карте Медиа Рисков на русском и английском языках. Данные доступны с 2017 года по настоящий̆ момент.
25 марта 2020 года Фонд «Справедливость для журналистов» и международная некоммерческая организация Index of Censorship объявили о совместной̆ глобальной̆ инициативе по мониторингу атак и нарушений прав СМИ, связанных с пандемией̆ коронавируса. Данные уже доступны на сайте Index of Censorship и интегрируются в Карту Медиа Рисков Фонда.
 


  Источник:FMG NEWS

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