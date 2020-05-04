Как работать на дому? Самоорганизация в условиях самоизоляции

Режим самоизоляции введен во многих городах и странах. И те, кто могут, работают удаленно, на дому. Если первоначально люди радовались, что вот не надо ездить на работу, рано утром выходить из дома, то теперь они столкнулись с проблемой: как организовать свою работу вне офиса? Как заставить себя работать на дому, а не пить чай, играть с котом, смотреть смешные видюшки?

Самоизоляция и самодисциплина

Работа в офисе задает внешние факторы контроля за дисциплиной, а вот сидя дома, ты вынужден контролировать сам себя. Почему одним это удается, другим – нет? И что делать, чтобы все-таки успешно работать на дому?

Кому легко работать на дому, кому – нет

За внутреннюю дисциплину отвечает наше супер-эго – часть психики, которую З. Фрейд называл «внутренним цензором». Супер-эго не является врожденным конструктом, оно формируется после года под влиянием внешнего контроля, воспитания. Как ребенка контролировали, воспитывали, как организовывали – таким он и будет, такой и станет его внутренняя дисциплина и взрослое поведение.

Если родители потакали, разрешали поспать подольше, даже если нужно вставать в школу, то с высокой долей вероятности ребенок и сам вырастет потакателем: он будет придавать чрезмерное значение своим «хочушкам» и снимать с себя обязанности. «Если нельзя, но очень хочется, то можно», – вот девиз этой семьи. Конечно, недостаток строгости и дисциплины в детстве, гипоопекающий стиль воспитания порождают проблему с самоорганизацией в дальнейшем. Ребенка просто не научили быть ответственным и требовательным к себе.

Другая крайность – чрезмерная строгость, «репрессивные» родители. Они контролируют, много требуют и наказывают за малейшие ошибки и непослушание. Что в итоге? Ребенок повторит их сценарий, став невротически требовательным к себе и к другим. Он будет бояться совершить хоть малейший промах, будет излишне стараться или бояться пробовать, чтобы не ошибиться.

Но может развиться и контрсценарий – протестное поведение. Такой человек будет бунтовать против правил и избегать ответственности: «Говорят, пиши вдоль – пиши поперек». Этот бунт может быть явным и открытым, а может быть скрытым протестом, выражающимся как саботаж рабочего процесса. Такая вот запоздалая месть строгим родителям.

Кто же те счастливчики, которым удается организовать свою работу на дому?

Возможно, это дети, которых воспитывали достаточно оптимальным и здоровым способом: родители, с одной стороны, предъявляли требования, с другой, – их требования были реалистичными.

Или же люди с высоким уровнем ответственности, стремящиеся к личностному развитию. Те, кто взял на себя ответственность за свою жизнь, вне зависимости от детской истории. И готовы строить самих себя и свою жизнь так, как считают нужным. Это психологически зрелые люди, если у них и возникают вопросы с самодисциплиной, они могут их решить.

Что делать, если вам сложно работать на дому?



Старайтесь заранее составлять четкий план : список дел, их очередность, длительность перерывов. Этот план нужно составить накануне, желательно – вечером, чтобы знать, во сколько встать и как выстроить день. План должен быть реалистичным, четким, понятным, конкретным и продуманным. Не забывайте оставить в нем время для отдыха! Отдых не менее важен, чем дела.

В случае отступления от первоначального плана нужно вносить коррективы и продолжать, но не бросать. Бросить – легче всего, это эскапизм, убегающее поведение. Жизнь динамична, график может меняться, одни дела делаются быстрее, чем планировалось, другие затягиваются. Пересматривайте свой план, но не отменяйте без объективной причины.

Важно хвалить себя за успешно осуществленный план, награждать маленькими радостями. Позитив помогает закрепить определенные формы поведения. Поэтому не стесняйтесь награждать себя за успешно проведенный день. Что вас порадует? Подумайте. Кому-то хочется принять ванну, кому-то – съесть вкусняшку или пересмотреть любимый фильм. Это могут быть любые радости, но лучше разнообразить репертуар, а не повторяться, например, не баловать себя каждый раз шоколадом, а применять и другие способы.

Если Вы работаете удаленно, нужно выделить дома специальное место, которое на время станет вашим «кабинетом». Тем самым вы символически разделите «личное» и «профессиональное». Наш инстинкт делит окружающее пространство на «родную пещеру», в которой можно и нужно расслабиться, и на «внешний мир», в котором ждут дела и подвиги. В условиях самоизоляции приходится «совершать подвиги на дому», рабочее и домашнее пространство оказываются слиты, это нас путает: кто-то не может расслабиться, кто-то не может активироваться. Поэтому, по мере возможностей, домашнее и личное пространство лучше разделить. Скорее всего, вы живете не в рыцарском замке, в котором 100 комнат, а в обычной квартире или доме. Найдите уголок, пусть небольшой, который вы на время назначите своим «кабинетом». Вам станет легче переходить в состояние активации, когда вы туда попадаете.

Когда нужно браться за дела, расставайтесь с удобным домашним халатом или пижамкой, переодевайтесь – официальный стиль одежды помогает поменять самоощущение и лучше себя организовать. Да, ваше начальство, сотрудники, клиенты не знают, в каком виде вы сидите за компьютером или делаете другие дела. Можно не умываться, не причесываться, зарастать пылью и плесенью, и никто слова не скажет. Но вы-то сами знаете, что с вами происходит, как вы выглядите. «Костюм делает клоуна», – одежда помогает создавать настроение и самоощущение «кто я сейчас?». Разделите в своем гардеробе одежду для домашнего отдыха и для работы на дому.

«Вместе веселее». Найдите компанию: кто еще из ваших друзей сейчас сидит дома и испытывает сложности с самоорганизацией? Объединитесь: рассказывайте друг другу о достижениях, удачах. Вы можете поиграть в соревнование: для кого из вас день окажется более продуктивным? Возможно, это будет один приятель или подруга, может, вы организуете целую «команду». Взаимоподдержка и элемент соревновательности – прекрасное сочетание, мотивирующее на результативность.

Попробуйте понять: что заставляет вас саботировать дела? Возможно, внутри есть некая протестующая часть, с которой можно договориться? В психосинтезе Р. Ассаджиоли есть представление о «субличностях» – внутренних автономных структурах, которые словно бы живут своей жизнью и имеют собственные интересы. И, исходя из них, влияют на нас. Как говорил Король в фильме-сказке «Обыкновенное чудо»: «Временами просыпается во мне то бабушка-отравительница, то дядя-душитель…» А кто просыпается в вас? Попробуйте найти эту субличность и поговорить с ней. Какой персонаж внутри вас заставляет саботировать дела? Как с ним можно договориться? Попробуйте, это интересно и результативно!



В завершение статьи хочу пожелать вам здоровья и продуктивности!