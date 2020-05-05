Три продвинутых способа улучшить взаимопонимание

Типичная жалоба со стороны тех, кто обращается за консультацией к семейному психологу, звучит так: «Он/она меня не понимает!». Действительно, когда отношения не складываются, то взаимопонимания становится все меньше, а вот негативных эмоций все больше.

Отсутствие понимания – это и причина, и следствие плохих отношений. И это очень опасно, потому что чем хуже мы понимаем другого человека, тем меньше у нас желание понимать его в дальнейшем. Мы инстинктивно избегаем трудностей в «расшифровке» того, что хотел сказать собеседник; нам проще вообще не общаться с ним. Но если это отношения с близким человеком, то как можно вообще не общаться?!

Как улучшить взаимопонимание? Подскажу вам три продвинутых способа, которые используются в проблемно-ориентированной психотерапии.

Первый способ

Определите потребности.



Идея заключается в том, что люди никогда не разговаривают «просто так». В основе любой коммуникации, любого акта общения между людьми лежит какая-то конкретная потребность, нужда в чем-то. И люди общаются для того, чтобы в процессе общения эту потребность удовлетворить.

Обратите внимание на то, что потребности участников общения могут не совпадать. Поэтому в самом начале любого разговора (а лучше до него) постарайтесь ответить на три вопроса: «Зачем / для чего мне нужен этот разговор? Зачем / для чего этот разговор нужен моему партнеру? Зачем он нужен нам обоим?».

Второй способ

Уточните цель разговора.



Если вы понимаете, зачем в принципе нужен данный разговор вам и партнеру, то далее хорошо бы сформулировать для себя четкую цель: «Что конкретно я хочу получить от разговора? К какому результату надо придти?».

Как учат профессиональные переговорщики, чтобы улучшить взаимопонимание, хорошо бы планировать не один-единственный результат, а хотя бы три варианта:



нормальный результат,



результат-минимум (если вдруг разговор будет не складываться, перерастет в конфликт),



результат-максимум (если партнер будет настроен конструктивно и будет активно сотрудничать).



Третий способ

Действуйте конструктивно.



Конструктивно значит по направлению к поставленной цели. Прежде чем сказать или сделать что-нибудь в разговоре, просто задайте себе вопрос: «Это приблизит меня к поставленной цели или удалит меня от нее? Это поможет удовлетворить потребность, ради которой состоялся данный разговор?».

И последняя фишка: лучшее взаимопонимание случается тогда, когда оба партнера открыто обозначают, проговаривают свои потребности («Зачем мне/нам нужен этот разговор?») и цели («О чем бы я хотел с тобой договориться?»), а также помогают друг другу удерживать конструктивный диалог («То, что ты сейчас говоришь / делаешь, помогает или мешает нам с тобой договориться?»).