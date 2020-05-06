Комплекс пряника. Как мы хотим нравиться и что из этого выходит

«Хочу всем нравиться!». В этом тайно (или открыто) может признаться и успешная бизнес-леди, и девчонка-девятиклассница, и милая добрая домохозяйка. Женская история «быть хорошей для всех», а особенно нравиться мужчинам, уходит корнями в детство, где и происходит историческая запись сценария будущей жизни.
Что такое «хотим нравиться»? Зачем нам это нужно и что мы для этого делаем? Будем разбираться, нравится ли нам это или нет.
Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришёл сюда не для того, чтобы оправдать ваши.
Фредерик Перлз
Однажды психолог Бен Михаэлис провел исследование, которое показало, что обыкновенный человек нравится примерно 85% своего окружения. Если эта цифра меньше – возможно характер у него не сахар. Если больше – тоже что-то не так. Человек, который хочет нравиться всем без исключения страдает зависимостью от мнения окружающих, обладает крайне заниженной самооценкой. Проще говоря, отдает предпочтение чужим интересам. При этом искренне не понимает, почему в очередной раз что-то не заладилось в коммуникациях.
Нам с детства внушают некие слоганы, которые взрослеют вместе с нами, обрастая жизненным опытом и выводами. «Хорошие девочки так не поступают», «Ты пока ничего не добилась» «Уступи, ты же добрая», «Что люди подумают». В итоге в нашей голове остаются необоснованные утверждения: нужно быть хорошей для других, чего бы это не стоило, даже в ущерб собственным интересам. Нужно очень стараться, чтобы тебя полюбили и признали. И не дай Бог оступиться, что же тогда в конце концов подумают люди?
Правда в том, что люди вправе подумать все, что им угодно. Это их зона ответственности и принятия решений. Вы все равно не сможете на это повлиять – ни поведением через силу, не постоянной помощью и вниманием. Вы просто можете не понравиться. Потому что у них тоже своя история взросления и свои установки. Потому что все люди разные. И, если вы кому-то не любы, это не значит, что этот человек плохой. И также это абсолютно не про то, что ужасная вы.
В запросе «нравиться всем» кроется мощная опасность. Именно хорошие безотказные девочки чаще становятся жертвами насильников. Именно милые отличницы оказываются в двусмысленной и опасной ситуации из-за простого желания не подвести подруг. Это история про неуверенность в себе. И в первую очередь нужно прорабатывать причины этой неуверенности. Потому что, если подкорректировать ее, уйдет навязчивое желание нравиться всем вокруг.
Желание нравиться мужчинам напрямую связано с инстинктивной потребностью продолжения рода. Желание нравиться всем мужчинам без исключения часто говорит о том, что «формула счастья» где-то ошибочна. Каждый из нас нуждается в создании близких отношений, которые наполнены искренностью и доверием. А вот строить их мы начинаем вопреки всем природным законам.
Самый частый вопрос на психологических форумах, посвященных отношениям:
Обратите внимание на формулировку. Агрессия, стремление подчинить и сделать своей собственностью. И ни слова про любовь. Понятие «понравиться» отождествляется с «покорить, подчинить». В таком случае проблема в самоидентификации и принятии.
Прежде всего понравиться надо себе. Найти с собой контакт, помириться и принять все стороны.
Тогда потребность во внешних доказательствах собственной неотразимости сойдет на нет. И вместе с этим качество любых взаимоотношений заметно улучшиться. Потому что целью станет искренность и доверие, а не нарушение чужих границ.
Важно осознать, что взрослое партнерство не означает полного принятия и растворения. Это был опыт отношений родитель-ребенок. Взрослые коммуникации – это:
Скорее проблема, если в зоне интересов все без исключения и вы не можете смириться с тем, что кому-то неприятны или безразличны. Это знак, что пора познакомиться с собой поближе и заняться саморазвитием. Вы – самое дорогое, что у вас есть и, если вы не принимаете сами себя без доказательств извне, то как вы можете понравиться другим?
Безусловно, следить за собой необходимо, но, если это становится ежедневной целью и самым главной задачей в жизни – что-то пошло не так. Сделайте уход за внешностью и наведение лоска обыденным необходимым делом, и вы поймете, что гораздо интереснее совсем не то, что вы безупречно выглядите.
Жизнь – это развитие. Развивать в себе гармоничную личность – это значит всегда быть интересной и себе и окружающим. Именно чувство самоценности дает эту гармонию и принятие себя.
Научитесь общаться с теми, кто вас недолюбливает. Это их выбор в отношении вас, и они имеют на него право.
Вспомните случаи, когда вы действовали, ожидая одобрения окружающих, но на самом деле хотели сделать по-другому. Честно проанализируйте свои ощущения в этот момент. Искренность перед самим собой – это гораздо ярче, чем равнодушное дежурное «здорово, молодец».
Учимся его говорит, не стыдясь и не ища оправданий. Вы имеете полное право отказать другому человеку. Так же как имеете полное право не идти на встречу с мужчиной, который вам понравился, если вас не устраивает ни место, ни время. Быть «хорошим и удобным для всех» рано или поздно превращается в «быть неинтересным и утомительным».
Попробуйте сделать что-то для себя, вместо привычной помощи и угоды другим. Чем бы вы хотели заняться в выходные? Как вы представляете себе свой идеальный отпуск?
Вы не можете без причин отказать руководителю исполнить работу. Но вы можете сказать «нет» соседке, попросившей в очередной раз присмотреть за квартирой. Интересы должны учитываться в разумных количествах, а с вашим мнением также должны считаться.
Выберите из окружения своих близких друзей, родственников и любимых людей 5-6 человек, к чьему мнению вы будете прислушиваться и кому вы действительно доверяете. Со временем некоторые люди могут меняться, но число их примерно остается таким же. Мнение остальных вас не должно тревожить.
Очень сложно чувствовать себя уверенной и сильной, если львиная доля сил уходит на то, чтобы понравиться другим и добиться признания. Поэтому помните о том, что для того чтобы начать заботиться о себе и любить себя вам не требуется разрешение других.