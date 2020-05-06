Комплекс пряника. Как мы хотим нравиться и что из этого выходит

«Хочу всем нравиться!». В этом тайно (или открыто) может признаться и успешная бизнес-леди, и девчонка-девятиклассница, и милая добрая домохозяйка. Женская история «быть хорошей для всех», а особенно нравиться мужчинам, уходит корнями в детство, где и происходит историческая запись сценария будущей жизни.

Что такое «хотим нравиться»? Зачем нам это нужно и что мы для этого делаем? Будем разбираться, нравится ли нам это или нет.

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришёл сюда не для того, чтобы оправдать ваши.



Фредерик Перлз

Однажды психолог Бен Михаэлис провел исследование, которое показало, что обыкновенный человек нравится примерно 85% своего окружения. Если эта цифра меньше – возможно характер у него не сахар. Если больше – тоже что-то не так. Человек, который хочет нравиться всем без исключения страдает зависимостью от мнения окружающих, обладает крайне заниженной самооценкой. Проще говоря, отдает предпочтение чужим интересам. При этом искренне не понимает, почему в очередной раз что-то не заладилось в коммуникациях.

Главное – быть хорошей девочкой

Нам с детства внушают некие слоганы, которые взрослеют вместе с нами, обрастая жизненным опытом и выводами. «Хорошие девочки так не поступают», «Ты пока ничего не добилась» «Уступи, ты же добрая», «Что люди подумают». В итоге в нашей голове остаются необоснованные утверждения: нужно быть хорошей для других, чего бы это не стоило, даже в ущерб собственным интересам. Нужно очень стараться, чтобы тебя полюбили и признали. И не дай Бог оступиться, что же тогда в конце концов подумают люди?

Правда в том, что люди вправе подумать все, что им угодно. Это их зона ответственности и принятия решений. Вы все равно не сможете на это повлиять – ни поведением через силу, не постоянной помощью и вниманием. Вы просто можете не понравиться. Потому что у них тоже своя история взросления и свои установки. Потому что все люди разные. И, если вы кому-то не любы, это не значит, что этот человек плохой. И также это абсолютно не про то, что ужасная вы.

В запросе «нравиться всем» кроется мощная опасность. Именно хорошие безотказные девочки чаще становятся жертвами насильников. Именно милые отличницы оказываются в двусмысленной и опасной ситуации из-за простого желания не подвести подруг. Это история про неуверенность в себе. И в первую очередь нужно прорабатывать причины этой неуверенности. Потому что, если подкорректировать ее, уйдет навязчивое желание нравиться всем вокруг.

В поисках половинки

Желание нравиться мужчинам напрямую связано с инстинктивной потребностью продолжения рода. Желание нравиться всем мужчинам без исключения часто говорит о том, что «формула счастья» где-то ошибочна. Каждый из нас нуждается в создании близких отношений, которые наполнены искренностью и доверием. А вот строить их мы начинаем вопреки всем природным законам.

Самый частый вопрос на психологических форумах, посвященных отношениям:



«Как завоевать мужчину?»



«Как добиться от него любви?»



Обратите внимание на формулировку. Агрессия, стремление подчинить и сделать своей собственностью. И ни слова про любовь. Понятие «понравиться» отождествляется с «покорить, подчинить». В таком случае проблема в самоидентификации и принятии.

Прежде всего понравиться надо себе. Найти с собой контакт, помириться и принять все стороны.

Тогда потребность во внешних доказательствах собственной неотразимости сойдет на нет. И вместе с этим качество любых взаимоотношений заметно улучшиться. Потому что целью станет искренность и доверие, а не нарушение чужих границ.

Важно осознать, что взрослое партнерство не означает полного принятия и растворения. Это был опыт отношений родитель-ребенок. Взрослые коммуникации – это:



уважать интересы друг друга,



принимать разные цели и пути,



идти навстречу,



помогать и поддерживать, но не растворяться в жизни партнера.



Желание нравиться – патология?

Скорее проблема, если в зоне интересов все без исключения и вы не можете смириться с тем, что кому-то неприятны или безразличны. Это знак, что пора познакомиться с собой поближе и заняться саморазвитием. Вы – самое дорогое, что у вас есть и, если вы не принимаете сами себя без доказательств извне, то как вы можете понравиться другим?

1. Сбавляем обороты

Безусловно, следить за собой необходимо, но, если это становится ежедневной целью и самым главной задачей в жизни – что-то пошло не так. Сделайте уход за внешностью и наведение лоска обыденным необходимым делом, и вы поймете, что гораздо интереснее совсем не то, что вы безупречно выглядите.

2. Самоценность

Жизнь – это развитие. Развивать в себе гармоничную личность – это значит всегда быть интересной и себе и окружающим. Именно чувство самоценности дает эту гармонию и принятие себя.

3. Различные коммуникации

Научитесь общаться с теми, кто вас недолюбливает. Это их выбор в отношении вас, и они имеют на него право.

4. Прорабатываем ситуации

Вспомните случаи, когда вы действовали, ожидая одобрения окружающих, но на самом деле хотели сделать по-другому. Честно проанализируйте свои ощущения в этот момент. Искренность перед самим собой – это гораздо ярче, чем равнодушное дежурное «здорово, молодец».

5. Искреннее «НЕТ»

Учимся его говорит, не стыдясь и не ища оправданий. Вы имеете полное право отказать другому человеку. Так же как имеете полное право не идти на встречу с мужчиной, который вам понравился, если вас не устраивает ни место, ни время. Быть «хорошим и удобным для всех» рано или поздно превращается в «быть неинтересным и утомительным».

6. Начните с себя

Попробуйте сделать что-то для себя, вместо привычной помощи и угоды другим. Чем бы вы хотели заняться в выходные? Как вы представляете себе свой идеальный отпуск?

7. Соблюдаем баланс

Вы не можете без причин отказать руководителю исполнить работу. Но вы можете сказать «нет» соседке, попросившей в очередной раз присмотреть за квартирой. Интересы должны учитываться в разумных количествах, а с вашим мнением также должны считаться.

8. Круг доверия

Выберите из окружения своих близких друзей, родственников и любимых людей 5-6 человек, к чьему мнению вы будете прислушиваться и кому вы действительно доверяете. Со временем некоторые люди могут меняться, но число их примерно остается таким же. Мнение остальных вас не должно тревожить.

Очень сложно чувствовать себя уверенной и сильной, если львиная доля сил уходит на то, чтобы понравиться другим и добиться признания. Поэтому помните о том, что для того чтобы начать заботиться о себе и любить себя вам не требуется разрешение других.