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Во власти страха. Как перестать бояться будильника, понедельника, начальника

  • 08.05.2020, 11:15,
  • Развлечения » Мода и Стиль
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От звонка до звонка, «с 9 до 18», пять дней в неделю мы трудимся. Со временем даже хорошая, на первый взгляд, работа может начать вызывать дрожь и неприятие. Что делать, если будильник для тебя враг, понедельники хочется «взять и отменить», а слово «босс» вызывает дикий страх?


1. Начиная с «нуля»


На самом деле стоит признаться самим себе, что вы боитесь не конкретного дня недели или звука будильника, а непосредственно нынешней работы. Это может произойти в двух ситуациях: или вы новичок и только устроились в организацию, или вы уже устали от однообразия деятельности и/или у вас не самые хорошие отношения с коллективом.


Разберемся с первым вариантом – вы недавно начали работать и у вас сильный страх перед руководством компании и коллегами, вы боитесь, что не понравитесь, не справитесь, не приживетесь (нужное подчеркнуть). Как показывают исследования, именно первые несколько месяцев работы бывают полны стресса и переживаний.


Новый коллектив не всегда дружелюбен, руководитель может быть реально очень строгим и даже кричать на сотрудников за малейшую провинность или ошибку, а сама по себе работа содержать множество «подводных камней», о которых вы не имели представления, когда устраивались. И вот уже прежней эйфории нет, и каждый день вы идете в офис как на каторгу.


Что делать?


Как ни странно, стоит подождать и успокоиться. Человек ко многому привыкает, и то, что вначале шокировало, может со временем показаться с другой стороны.


Будьте открыты для коллег, не бойтесь пошутить – так вы получите одобрение и перестанете быть чужим в коллективе. Задавайте вопросы не только по своему направлению, но знакомьтесь с глобальным, стратегическим планом работы компании, ее историей и достижениями. Это поможет показать окружающим, что вы серьезны и заинтересованы в работе именно здесь. И вы увидите изменения.


Если же вы волнуетесь, что ваших компетенций недостаточно, стоит изучить опыт работы вашего предшественника, пообщавшись с сотрудниками. Выявите те стороны вопроса, в которых у вас есть пробелы и попробуйте их восполнить. Можете прямо попросить руководство отправить вас на курсы повышения или тренинги. Если этот вариант не подходит, можно это сделать и самому, пройдя онлайн-обучение или подобрав подходящую литературу. Главное – осознать причину своего страха и найти способ борьбы с ним.


2. В «болоте» рутины


Не только новички могут ненавидеть свою работу и бояться ходить в офис. Эта проблема зачастую возникает у тех, кто не один год отдал труду в организации и часто является ее «старожилом».


Здесь причина кроется в банальной скуке – если каждый рабочий день становится «днем сурка», то желания приходить в офис становится все меньше. Однообразие, отсутствие интересных задач и карьерного роста – корень этой проблемы. Неудовлетворенность порождает в нас и снижение мотивации. И вот уже начальник при виде вас хмурится, а на совещании может посвятить разбору вашей личности не один десяток минут.


Что делать?


Для начала попробуйте поговорить начистоту с руководством – если вы давно работаете и вас ценят, то это может помочь. Попросите перевести вас на другой фронт деятельности, включить в новый проект – поставить планку выше, дать стимул. В случае же отказа и непонимания следует признаться себе, что вы на данном поприще сделали все, что могли, и с чистой совестью начать искать новую работу, которая снова вас «зажжет».


3. «Умывальников начальник и мочалок командир»


Все мы помним грозного Мойдодыра из детской сказки, который внушал страх не только своим подчиненным, но и детям… смешно сказать, но не редки случаи, когда начальника на работе боятся не меньше, чем этого персонажа. И, встретив его в коридоре, буквально столбенеют от ужаса, даже если руководитель в принципе адекватный и спокойный человек.


Увы, далеко не все руководители применяют на практике демократичный метод управления. Многие, особенно в производственных компаниях, реализуют жесткий, авторитарный стиль, когда могут и поорать на подчиненных, и выговор без особого повода вынести, и увольнением пригрозить… При этом они не обязательно самодуры, просто они считают, что только так в компании будет порядок и результат. От подобного рода «вершителей судеб» подчиненных стоит бежать сразу и бесповоротно, ибо вы только зазря потратите свои нервы.


Что делать?


В начале посмотрите, ко всем ли так жестко относится ваш шеф? Если да, значит, это просто такой стиль управления. Хорошим лечением вашей фобии станет спор с руководителем на какую-то не очень важную для него тему. Это даст вам возможность показать себя и заслужить его уважение. Если же получится убедить босса в своей позиции, вы почувствуете свою силу, и страх отступит.


В случае, если свою критику босс обрушивает только на вас, тут два варианта – или вы действительно неважный работник, или же вас невзлюбили и делают «козлом отпущения». В первом случае стоит начать работать лучше, стараться, проявлять заинтересованность, а не просто сидеть «от звонка и до звонка». Ваше рвение будет оценено. Во втором стоит опять-таки поговорить с начальником начистоту и понять причину его отношения. Если объективных поводов нет, а дело просто в личной неприязни, ищите новую работу.


Еще есть один универсальный метод, который позволяет бороться со страхом во всех вышеперечисленных ситуациях. Это, как ни странно, чувство благодарности.


Человеческая психика так устроена, что мы зацикливаемся на негативных моментах жизни – именно отрицательные эмоции, увы, самые яркие. Но вполне возможно подойти к этому осознанно и добавить светлых моментов. Для этого напишите три позитивные вещи, которые дала вам ваша работа.


Может, трудясь здесь, вы получили отличный опыт? Или уровень вознаграждения позволяет воплощать ваши потребности и желания? Здесь может быть все, что угодно – и удобное местоположение, и гибкий график… Главное – найти хорошее и быть за это благодарным.


То же подойдет и новичкам – вы можете радоваться, что востребованы и не сидите без работы, например.


Даже в сложной ситуации с боссом есть место благодарности. Наверняка, вы чему-то научились у своего руководителя, и есть то, за что вы его уважаете. Скажите ему об этом, даже если вы решите увольняться. Поверьте, начальники тоже люди, и искренние слова признательности они слышат очень редко.





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