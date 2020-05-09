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Игры, в которые играют победители

  • 09.05.2020, 11:15,
  • Развлечения » Мода и Стиль
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Все, что занимает человека – это то, чем заняться и чем занимаются другие. Поэтому неудивительно, что на личность можно посмотреть просто как на способ структурировать время. Как ответ на вопрос: а чем же человек наполняет свою жизнь?


Человек проходит путь, который к концу жизни представляется его судьбой и дает окончательную характеристику того, кем он был. Конечно, все хотят прожить с удачей за пазухой и под счастливой звездой. Ищут исключительный путь, который это обеспечит. Стараются разыграть хитрую партию, которая выведет их в дамки и не оставит в дураках. Но не всем это удается. В конечном итоге, складываются жизненные сценарии, по которым одни оказываются победителями, а другие неудачниками.


Маскировка жертвы


Порой, вглядываясь в поступки человека, прислушиваясь к его словам, мы понимаем, что человеку как будто «на роду написано» быть неудачником. Неудачники ведут себя так, словно их судьба – жертвенный алтарь. Такое поведение в психологии называется виктимным. Распознать жертву можно либо по ситуациям, в которых обычно оказывается человек, либо по его отношению к событиям в жизни. И то, и другое имеет место одновременно.


В трудной жизненной ситуации может оказаться каждый. Никто не застрахован от провала или от ошибки. Однако человек, находящийся в образе жертвы, будет реагировать особенным образом. И дело не в эмоциях. Победитель также может быть разбитым неудачей, как и жертва. Но, в отличие от жертвы, он не получает выгоды от своего положения.


Удивительный и парадоксальный, казалось бы, момент, но жертвы находятся в комфортном для себя положении, не смотря на все свои очевидное страдания. Однако жертву не всегда легко различить. Жертва может выполнять различные социальные роли в обществе: «белая ворона», «козел отпущения», «раб», «непризнанный гений», «неизвестный герой», «Иван-дурак», «рок-звезда» (яркая жизнь и ранняя смерть), «смешной чудак» и так далее.


В культуре можно найти великое множество образов жертв. Если приглядитесь к каждой из этих ролей, то даже почувствуете к некоторым из них симпатию. К примеру, в неизвестном герое брезжит романтический образ Зорро или Бэтмена. В непризнанном гении – посмертный успех Ван Гога. В образе рок-звезды – Курт Кобейн и Виктор Цой.


Даже у раба есть определенное величие, запечатленное в культуре в средневековых или викторианских образах верных слуг, эдаких Санчо Панса. Хотя и Дон Кихот тоже своего рода неудачник.


Все они по-своему привлекательны в социальном плане.


Однако драма заключается именно в их психологии и зависимости духа. Каждый из героев может и не быть заложником своего образа и обладать свободой побеждать. В то время, как жертва упрямо будет отыгрывать роль и получать свои странные дивиденды. Наслаждаться бессознательно (или подсознательно) жертвенным положением.


Жертва ведет свою игру


По негласным правилам психологических игр, человек, совершая поступки, рассчитывает на определенную реакцию от других. Игра приводит к получению вознаграждения, но вознаграждение может быть и деструктивным (обида, разочарование, безумие, тюрьма, разорение, смерть и так далее). Причем вознаграждение, к которому человек стремится, скрыто от других и зачастую от него самого.


Неосознанно человек все делает для того, чтобы получить вознаграждение, даже если оно ведет к беде. Таких «игроков» в транзактном анализа называют неудачниками. Тогда как тех, чьи игры ведут к успеху – победителями.


Нужно понимать, что речь идет не о деле случая, а о заранее запрограммированном в психологии человека исходе. В моем понимании жертва – это те самые ееудачники, о которых писал Берн.


Эрик Берн, создатель транзактного анализа, предложил структурный анализ психологических игр и описал множество их вариантов, которые помогают осознать, в какую игру играет человек и какую судьбу себе он создает. Целью своей терапии Берн видел прекращение деструктивной игры, для обретения настоящей близости и продуктивной деятельности.


Я часто советую почитать две основные книги Эрика Берна: «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». Как мне кажется, они способны заложить правильные основы для понимания психологии у любого обывателя.


Но однажды мой друг, вернув Берна после прочтения, сказал, что из нее он много понял про неудачников, но так ничего не понял о победителях. Парадокс в том, что в транзактном анализе много сказано о неудачниках, описано множество вариантов их игр. Но про победителей сказано только общими словами:



  1. На ошибку они говорят: «В другой раз не промахнусь», в то время как неудачники что-то вроде: «Если бы только я мог…».

  2. Они создают много проблем, потому что борются и к чему-то стремятся, но неудачники портят жизнь себе и окружающим, вовлекая в свои беды.

  3. Они ставят цель и добиваются ее, а неудачники, даже добившись, успеха его легко теряют.

  4. Они знают, что делать в случае проигрыша, но не говорят об этом. Когда неудачники не знают, но постоянно рассуждают, что сделают в случае выигрыша.


Основное отличие победителя в том, что он осуществляет намеченное. Если, к примеру, человека уволили, его нельзя считать неудачником, если он не рассчитывал на это или не предполагал возможности увольнения. Но если он заявлял, что получит повышение, а вместо этого лишился должности, тогда это неудачник.


Истории побед


В своей жизни каждый встречал победителей. Они счастливчики из заповедного мира, где все как в сказке. За них хочется порадоваться. Хочется подивиться, как складно все выходит, даже если они делают все спустя рукава. Вдохновляешься их уверенностью и чудесными удачам. И хочется воскликнуть что-то вроде: «Ну, это ж Петька!».


За победителями идут, в них верят, хотят быть на них похожими, на них злятся и им завидуют, стараются побыть в их обществе или насолить от обиды. Победитель напоминает сверхчеловека, которого описал Ницше. Вокруг сверхчеловека всегда большой ажиотаж, потому что они не такие, как большинство. Но такими они стали не только из-за своих усилий или ума, но и благодаря первичной установке. Эту установку они получают от любящей матери и заботливого отца: «Тебя ждет успех! Ты достоин любви!». Они живут с внутренним чувством, что мир с ними, с ними сила, и все у них обязательно получится. Это психологический образ, который рационально не сымитировать.


Психологический образ победителя – самое важное, чем нужно обладать для успеха. Многие пытаются проанализировать жизненную стратегию и перенести на себя модели побед таких людей, как шахматисты изучают игры гроссмейстеров. К сожалению, вариантов игр для Победителей Эрик Берн почти не описал. Но это не значит, что они не играют. Их игры продуктивны. Я находил описание игр победителей в иных источниках. К примеру, в стратагемах.


Стратагема – это просчитанная последовательность действий, направленная на решение конкретной задачи или достижение неявной цели с учетом психологических наклонностей объекта и других особенностей ситуации.


Они существовали в древней Греции и Риме. Но я лично интересуюсь китайскими. В Китае это очень популярно, и существует огромный рынок стратагемной литературы.


История любой победы – это в первую очередь история. А значит, контекст и обстоятельства задают правила игры. И именно в адекватности им проявляется личность победителя.


Вспомните Марти Макфлая из «Назад в будущее». Он был героем. В том смысле, что никогда не мог отступить. Однако в действительности им управлял страх оказаться в чужих глазах трусом. В результате, в одном из вариантов будущего, героизм приводит Марти к краху. Героизм был слабостью, которой противники легко пользовались, толкая Марти на авантюры. Когда же ему удается осознать свою слабость, он становится победителем. Именно потому что избегает столкновения с врагом. Побеждать можно из заведомо проигрышного положения.


Если человек умеет быть победителем, а не казаться им, он будет выбирать реальность, а не свои представления о ней.


Нужно понимать, что победителем человека делает не набор каких-то качеств. Только правильный выбор в настоящий момент. Удачный ход, который может привести к победе. Люди зачастую наделяют образ победителя стереотипными качествами. Героев облачают в костюм из ценностей и предрассудков своей эпохи, создавая идеальную и понятную картинку. Множество девушек мечтают походить на сказочных принцесс, а юношей – на Рембо. Так и встречаются инфантильные личности в неудачном браке, где он еще не наигрался мускулами, а она – платьями.


Победитель не должен быть запрограммирован. Настоящему победителю необходимо быть свободным от игр, чтобы стать гроссмейстером.





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