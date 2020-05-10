Как предотвратить стресс? Пошаговый план действий

В современном мире стресс стал привычным явлением, с ним сталкивается каждый и не раз. Суета, многозадачность, решение возникающих проблем – все это предвестники нарастающей проблемы. Что такое стресс, знают все, а вот как его избежать, далеко не каждый. Для начала разберем источники стресса.

Стрессовое состояние – реакция человека в ответ на внешний раздражитель. Чувствительность каждого крайне индивидуальна: то, что для одного не представляет никакой проблемы, для другого служит настоящей трагедией.

3 стадии стресса



1 стадия : реакция человека на произошедшую ситуацию.

: реакция человека на произошедшую ситуацию.

2 стадия : привыкание к состоянию стресса.

: привыкание к состоянию стресса.

3 стадия: эмоциональное истощение.



Третья стадия может не наступить, если на первом и втором этапе удалось самостоятельно справится с проблемой.

Причин для стресса великое множество и все они сопровождают человека ежедневно. Начиная со звонка будильника, поездки в метро в утренние часы, решения проблем на работе, заканчивая домашними делами.

Стрессы могут быть разными по продолжительности.



Краткосрочные. Реакция на плохую новость, на раздражающий фактор (возникающая моментально, затем забывающаяся).

Реакция на плохую новость, на раздражающий фактор (возникающая моментально, затем забывающаяся).

Долгосрочные. Затяжное нервное напряжение, которое возникает из-за невозможности решить ту или иную проблему.



Виды стресса

Выделяют наиболее частые виды стрессов:



1. Личностный. Стресс вызван внутренним недовольством, переживаниями. Нарастает чувство раздражения, агрессии в связи с неоправданными мечтами, надеждами.

Стресс вызван внутренним недовольством, переживаниями. Нарастает чувство раздражения, агрессии в связи с неоправданными мечтами, надеждами.

2. Рабочий. Возникает из-за многозадачности, обесценивания, низкой зарплаты, невостребованности на работе.

Возникает из-за многозадачности, обесценивания, низкой зарплаты, невостребованности на работе.

3. Финансовый. Стресс, который спровоцирован нехваткой денежных средств, неудовлетворенностью общей финансовой ситуацией в жизни.

Стресс, который спровоцирован нехваткой денежных средств, неудовлетворенностью общей финансовой ситуацией в жизни.

4. Общественный. Проблемы, которые возникают при нахождении в обществе. Недопонимание среди знакомых, в компании друзей или других социальных группах.

Проблемы, которые возникают при нахождении в обществе. Недопонимание среди знакомых, в компании друзей или других социальных группах.

5. Личный. Стресс, вызванный неудачами в личной жизни. Отсутствие второй половины, затяжные плохие отношения, невозможность изменить существующие отношения.



Как предотвратить стресс?

1 шаг. Поступающие проблемы необходимо отсортировывать по срочности, важности и ценности. Можете записывать их и определять проблему в нужный раздел. Наметьте план действий в каждом разделе, а также установите эмоции, которые можете испытывать (на случай, чтобы не паниковать и держать ситуацию под контролем).

2 шаг. Сформулируйте для себя мотивацию к изменениям и уверенно идите к намеченному пути. Когда есть цель, нет времени и сил для стрессов и депрессии.

3 шаг. Ориентируйтесь больше на свои чувства. Для вас должно быть авторитетным ваше мнение, а не чужое. Чувство уверенности и стабильности даст вам хорошую базу для того, чтобы обстоятельства не вызывали у вас стресс.

4 шаг. Старайтесь реалистично и объективно оценивать ситуацию. Не впадайте в панику, научитесь всю информацию воспринимать через призму холодного разума, выключая эмоции.

5 шаг. Отставьте подальше отрицательные мысли и установки. «У меня не получится», «я не справлюсь», «меня уволят», «мне не повысят зарплату». И не пророчьте себе плохое будущее. Решайте проблемы по мере поступления. Если вы заранее себе ставите установку на провал, вероятнее всего, он с вами и случится.

6 шаг. Напишите список всех убеждений о жизни, которые вас тревожат, и оспорьте каждое из них (например: кругом лжецы, хороших мужчин не осталось).

7 шаг. Составьте иерархию страхов и день ото дня работайте над ними от меньшего к большему.

8 шаг. Ведите дневник эмоций и ощущений, которые вы испытываете. Обязательно пишите, какие события вас привели к деструктивным эмоциям. Со временем, вы сможете проанализировать, какие обстоятельства чаще всего выбивают вас из колеи. Перечитывая свой дневник, вы будете знать свои слабые стороны. Необходимо стремится к тому, чтобы поменять свое отношение к ним.

9 шаг. Определите свои жизненные приоритеты и следуйте им. Делайте чаще то, что хочется вам, а не то, что требует социум или внешние обстоятельства. Эмоциональная стабильность – залог крепких нервов.

10 шаг. Найдите хобби по душе. Оно станет источником энергии, вдохновит вас.

11 шаг. Медитируйте или мечтайте. Медитация позволит сконцентрироваться. Если вы не интересуетесь этим направлением, то просто помечтайте. В спокойной обстановке закройте глаза, дышите и представляйте, где и когда вам было хорошо. Возвращайтесь мысленно туда.

12 шаг. Визуализируйте только хорошее. Даже если у вас непростая ситуация, всегда думайте о положительном исходе. Позитивный настрой и вера в лучшее будут способствовать положительному разрешению стрессовой ситуации.

13 шаг. По возможности исключите из круга своего общения людей, которые способствую стрессу. Если это невозможно сделать, минимизируйте общение или увеличьте дистанцию.

14 шаг. Разнообразьте свою жизнь. Это поможет не погружаться с головой в негативные эмоции.

Рекомендации психолога

Стоит заметить, что рекомендации психолога могут служить как выходом из стрессовых ситуаций, так и способствовать их предупреждению. Активная жизненная позиция, вера в себя и независимость от чужого мнения позволят вам крепко стоять на ногах и меньше подвергаться стрессовым ситуациям.

Напоследок хочу сказать, что не стоит полностью исключать стресс из жизни, так как он бывает и со знаком плюс. Он нередко является стимулом для повышения продуктивности и эффективности. Стресс может помочь выполнить задачу лучше и быстрее. Например, на работе при подготовке важного проекта в сжатые сроки или подготовке к экзаменам, на которые, как обычно, бывает не так много времени.