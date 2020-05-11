Зачем нужен испытательный срок, или Кто кого испытывает?

Что такое испытательный срок: экзамен на профпригодность или способ повысить самооценку?

ОСНОВНЫЕ ЛОВУШКИ

Мы сидим с Валей, успешной 40-летней женщиной. Валя — юрист, и она жалуется мне, что она в третий раз за год меняет работу, причем каждый раз уходит с работы через три месяца. Вале этот срок уже кажется чуть ли не роковым, и она даже начинает беспокоиться, уж не корпоративный ли она «интимофоб», избегающий близких отношений со своей компанией. Поскольку она принадлежит еще к тому поколению, когда очень приветствовался принцип «одна жизнь — одна запись в трудовой книжке», ее переборчивость, как ей кажется, ее не красит. Она боится, что в один прекрасный момент ей просто скажут: а может, ты не хочешь работать?

Разбираемся.



В первом случае работа была в полусвободном графике: Валя работала дома с документами, но раз в неделю ей приходилось ездить в один город в дальнем Подмосковье. Но, даже одна в неделю, эта поездка была так утомительна, что после нее нужно было долго приходить в себя. Через три месяца уволилась.

На следующей работе пришлось заниматься совсем не тем кругом вопросов, о которых договаривались. Причем в этих вопросах Валя была не специалист, и вскоре она стала плохо спать по ночам, потому что раз за разом проигрывала в голове, все ли правильно она сделала накануне, потому что панически боялась ошибки. Через три месяца не выдержала.

В последнем случае работа была по специальности, но в компании был принят жесткий график: в пропуске делалась отметка на входе и на выходе, и за посещаемостью следил даже не Валин непосредственный начальник, а служба кадров. О необходимости отлучиться даже по работе следовало эту службу ставить в известность накануне, и через какое-то время Валя стала чувствовать себя очень некомфортно — теперь она плохо спала уже из страха опоздать на работу (рабочий день начинался очень рано).



Но я успокоила ее и сказала, что в этих роковых для нее трех месяцах никакой «корпоративной интимофобии» нет, что человеку дается это время именно для того, чтобы он «примерил» будущую работу — подходит ли она по размеру, не «жмет» ли где-нибудь.

К сожалению, у нас часто упускается вторая сторона испытательного срока — он существует не только для того, чтобы испытывали тебя, а еще и для того, чтобы ты сориентировался в том месте, куда ты попал, сопоставил себя и свои привычки с людьми и традициями. А свои трудозатраты — с зарплатой, ведь зарплата часто не является эквивалентом труда.

Не надо недооценивать испытательный срок. Наоборот, отнеситесь очень внимательно! Смотрите не на них, а на себя. Даже в загсе дают время на размышления. Если через три месяца уйти трудно, то через год еще тяжелее будет уйти!

ВРЕМЯ И МЕСТО

Как ни странно, в первую очередь смотрите не на зарплату! Если мы говорим про жителей мегаполисов, самый главный вопрос — это вопрос времени и места. Это первое, потому что относится к базовому уровню потребностей, по Маслоу, к уровню жизнеобеспечения.

Например, моя знакомая, москвичка Маша, нашла работу с хорошей зарплатой, чуть ли не в полтора раза выше, чем она получала на прежнем месте. Каждый день к 9 часам утра она начала ездить на новую работу из Марьина на Октябрьское поле, а до этого она работала в центре, и ее рабочий день начинался в 11 утра.

Через месяц Маша поняла, что просто умирает: дорога с пересадками, да еще и с транспортом до метро в давке в час пик, занимала у нее столько сил, что это было невыносимо просто физически. Через два месяца, даже не доработав испытательного срока, Маша приняла решение уволиться. Когда она принесла заявление, ее начальник удивился: «Почему вы уходите, такой хороший сотрудник?» «Извините, — ответила Маша. — Или давайте попробуем график пересмотреть, или я уйду, но я так больше не могу».

В общем, вопрос времени и места полезно понять на собственной шкуре. Потому что, когда ты смотришь на карту, это кажется простым и близким, а когда ты измеряешь эту дорогу шагами и собственными силами, физические и моральные затраты на дорогу до работы могут оказаться очень высокими.

Хотя другая ее коллега Катя решила этот вопрос по-другому — она просто сняла квартиру около своего офиса, потому что работа для нее была важнее.

ДЕНЬГИ И РАБОТА

А вот теперь и зарплата! Конечно же, первым делом узнайте в лицо того человека, который зарплату выдает. Испытательный срок — время соотнести затраченные усилия и полученные деньги. Может оказаться, что зарплата слишком высока для вас.

Вы себя удачно продали, но у вас появляется чувство некомпетентности, вы сомневаетесь, что вы дорабатываете эти деньги.

Казалось бы, сиди да радуйся, но давит ответственность и опасение, что за это спросят: «А вдруг они меня раскусят? Если вскроется, что я не стою столько?» Вы погружаетесь в параноидальный страх, хотя, конечно, это редкий случай. Вряд ли кто будет жаловаться, что ему платят слишком большую зарплату.

Я помню, моя бабушка рассказывала, как к ней пришла приятельница и рассказала, что хочет завербоваться работать на Север после института. Привлекла ее зарплата, которая была там чуть ли не в три раза больше, чем она здесь получает. Она прибежала, довольная, но моя мудрая бабушка сказала: «Знаешь, деточка, в нашей стране деньги никому зря не платят. Подумай, чем тебе придется расплачиваться за эти деньги: плохим климатом, отсутствием солнца, удаленностью от родных». И та задумалась, действительно, и не поехала. Она была всю жизнь очень счастлива, потому что ее подруга, которая поехала все-таки туда, оставила на этом советском Севере здоровье.

В эти три месяца может также выясниться, что вам платят слишком мало. Это тоже очень неприятное чувство, когда ты много работаешь и понимаешь, что тебе недоплачивают. Понять это можно, если каждое лишнее движение тебе дается с трудом, то есть мотивация падает. И лучше всего это понимаешь в день зарплаты, когда у тебя совершенно неадекватное удовольствие от траты этих денег.

Это необязательно значит, что работа плохая, — просто ты чувствуешь, что сил затратил гораздо больше, чем получил вознаграждение за эти усилия. Это неудовлетворение будет проецироваться на работу, тебе будет казаться, что она плохая. Тем более если ты узнаешь, что твои коллеги в этой же области, но в другом месте получают больше. Или даже труд твоих коллег в этой же компании оплачивается лучше, такое вполне может быть. У тебя появляется ощущение, что ты дешево себя продал.

И тогда, соответственно, либо это повод разговаривать с руководством о повышении зарплаты после испытательного срока, либо начать искать другую работу. Не думайте, что это неудовлетворение пройдет само собой через три месяца, недовольство будет только усиливаться и накапливаться и способно как отравить вам жизнь, так и отрицательно сказаться на вашей карьере и развитии.

ТРАДИЦИИ И ПРИВЫЧКИ

Наша новая работа обычно начинается с некой рекламы. Как в анекдоте, когда ад и рай в чистилище проводят рекламную кампанию. «Покажите ад!» — спрашивают экскурсанты. Приводят их в ад, а там все сидят на краю больших котлов, курят трубки и сигары. «А чем наполнены котлы?» — «Дерьмом». — «А почему нет запаха?» — «Да потому что мы курим самый лучший табак!» «Надо же! — думает посетитель. — Оказывается, и страшного ничего нет в этом аду, наоборот — трубки, светская беседа», — и соглашается. Тут заходит местный босс: «Так, перекур закончен, а теперь поворачиваемся — и головой в котел!»

Этот анекдот я узнала как раз от рекрутеров. Часто во время собеседования босс лично проводит экскурсию по кабинетам: а здесь мы пьем кофе, а здесь мы проводим праздники, а посмотрите, как у нас все улыбаются! Естественно, каждая компания преподносит себя с лучшей стороны, но, когда ты попадаешь внутрь, ты обнаруживаешь, что в отсутствие босса все немедленно перестают улыбаться, коллеги подставляют друг друга по возможности, чтобы за их счет самоутвердиться, и только кофе остался честным кофе… но его могут пить лишь клиенты.

Когда ты становишься своим, от тебя уже ничего не нужно скрывать, ты видишь отношения людей, и какие роли они играют, и как они, случается, плачут за закрытыми дверями. Не путайте туризм с эмиграцией.

Нравится ли тебе то, что ты увидел? Этого не будет записано ни в одном трудовом договоре, но в эти три месяца вам обязательно нужно обратить внимание на существующие в вашем новом коллективе базовые установки. Например, если вы видите, как коллеги бегают с вытаращенными глазами: «А-а-а, шеф не в духе, сейчас начнется!» — становится совершенно понятно, что начальник, который был таким милым на собеседовании с вами, имеет другую сторону. Или же вы обнаружите, что по вечерам никто не торопится домой, хотя вроде бы никто и не заставляет задерживаться, но в компании приветствуется трудоголизм. Имейте в виду, что к вам это все будет иметь самое прямое отношение!

В одном месте вас заставят расписываться каждый раз при приходе-уходе. А вот в компании Google официально разрешается приводить с собой животных, а 20% времени тратить на личные дела, на общение в Интернете и даже на подработку налево. Или я знаю еще одну компанию, где дают час в любое время дополнительно к обеду — совершенно официально, — во время которого можно сходить к врачу, на фитнес, отлучиться по личным делам, забрать ребенка из детского сада. Руководство пошло на это, чтобы люди не унижались и не отпрашивались, чтобы сходить к зубному.

А вот в банках таких поблажек нет, все очень жестко, и это видно уже во время испытательного срока. Я помню, как на тренинге в банке одна сотрудница рассказала мне, что весь испытательный срок спрашивала себя: а смогу ли я так работать? Потому что она очень хотела там остаться. Потом приняла для себя решение остаться и уже не дергалась.

Однажды мне позвонила моя клиентка Полина, чтобы проконсультироваться. Ее пригласили на работу, но в процессе собеседования она должна была пройти испытание на детекторе лжи. Она со мной советовалась, как его пройти, потому что ужасно переживала, боялась, краснела, бледнела, говорила, что это такое унижение человеческого достоинства. На что я ей сказала: «Посмотрите, куда вы идете. Они этим хотят вам дать понять, что так и будет все время! Что у вас везде будут видеокамеры, вплоть до туалетов, что вся ваша почта будет проверяться. Это показатель, что служба безопасности в этой компании поставлена на первое место. Сможете ли вы вообще в таких условиях существовать?» «Пожалуй, нет!» — сказала она. «Тогда вообще никак не надо готовиться к этой проверке. Просто будьте такой, какая вы есть, и внимательно посмотрите, надо ли оно вам. Хуже будет, если они вас возьмут, на вас ляжет куча конфиденциальной информации, и вы уже не сможете уйти просто так».

Статистика показывает, что человек долго и счастливо работает на той работе, где его устраивает культура. Просто решите это для себя! Для компании тоже очень выгодно, чтобы все лучше узнали друг друга «до того», ведь каждые три месяца менять сотрудника, обучать его — очень затратно.

Я знаю одну продвинутую консалтинговую компанию, где испытательный срок официально называют «адаптационным периодом», а после его прохождения претенденту на должность, допустим, финансового директора выдают список книг (причем художественную литературу!), а потом устраивают еще одно собеседование по этим книгам. С ним — немыслимое дело! — говорят о литературе. Компания таким образом диагностирует, впишется ли претендент в существующую там корпоративную культуру. Для этой компании очень важно совпадение ценностей.

Джим Коллинз, автор книги «От хорошего к великому», пришел к выводу, что успешны те компании, где сначала идет вопрос «Кто?», а потом уже «Что?». Об этом же писал и Джек Уэлч в своей книге «Моя жизнь в General Electric»: если человек совпадает с культурой компании по ценностям, то, даже если он недотягивает по профессиональным навыкам, его надо оставить и учить, а если у него прекрасная экспертиза, но по своим жизненным устремлениям он чужой для коллектива, то от его работы лучше отказаться.

КРИТЕРИИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Обычно считается, что испытательный срок — это время, когда надо показать лучшее, на что вы способны, и даже чуть-чуть больше. С одной стороны, это прекрасно, но с другой — ваше руководство поймет, что, если вы столько делаете за 80% вашей зарплаты, то сколько же вы можете делать за 100%! Если вы задаете сразу очень высокую планку, имейте в виду, что с вас будут спрашивать еще больше, так что лучше оставьте некое пространство для маневра.

Хотя показать себя со всех лучших сторон, как их понимаете вы, это действительно хорошая идея. Но возможно, от вас ждут чего-то другого и стоит потратить время на то, чтобы собрать информацию, чего же, собственно, от вас ждут. Обязанности, которые озвучивают на собеседовании, обычно слишком широкие и общие, и вам придется заниматься тем, что на собеседовании никак не оговаривалось.

Собрать информацию

Как ее собрать? Первый и простой способ — спросить прямо. Этот смешной и странный способ в нашей стране редко кому приходит в голову. Но можно прийти к начальнику и спросить: «У меня испытательный срок, при каких условиях я его пройду, как зафиксировать критерии? Как вы поймете, что я могу остаться?» Конечно, он вам скажет не все, но что-то скажет.

Посмотрите, как вокруг вас ведут себя люди, как они продвигаются по карьерной лестнице, что одобряется, а что — ни в коем случае. Посмотрите, какие они. И какие требования предъявляют к ним. Даже то, что здесь работают с 9 до 6, вам ни о чем не скажет. Может оказаться как то, что уходить в 6 просто неприлично, так и то, что, если вы задержитесь на 15 минут, к вам придет охранник, чтобы поторопить вас покинуть рабочее место. Может, надо наступить на горло собственной песне, если вы хотите там остаться. Или уйти, если собственная песня вам дороже.

Даже если вы друг друга не выбрали и не жили вместе долго и счастливо, хорошо, если это выяснится в первые месяцы. Потом будет хуже: вы привыкнете к людям, к виду из окна, вам станет жаль проведенного здесь времени. Да, вы нечеловечески устаете и заболеваете, да, денег мало, и никакого повышения не предвидится, но ведь могло быть хуже?

Не надо стесняться отказываться, ничего плохого нет в этом.

Наоборот, на ваше место придет более подходящий человек, а вы найдете себе работу лучше. Как это и произошло у Вали. Недавно я увидела ее, и первое, что она мне сообщила с радостными глазами: «Проблема трех месяцев для меня больше не существует, на новой работе я работаю уже пять и не собираюсь никуда уходить!»

ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО МАСЛОУ



1. Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение.



2. Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач.



3. Потребность в принадлежности и любви.



4. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание.



5. Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать.



6. Эстетические потребности: гармония, порядок, красота.



7. Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности.







КНИГИ



Архангельский Г. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010

Кови С. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. М.: Альпина Паблишерз, 2010