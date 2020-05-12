Дистанционная работа – плюсы и минусы

Как приятно посвящать работе ровно столько времени, сколько сам хочешь, самому решать, к какому времени приходить на службу, не зависеть от транспорта и прочее. И это возможно! Таким решением является дистанционная работа – удаленка. Но все ли так однозначно? Рассмотрим все возможные нюансы.

Однозначные преимущества

Работая из дома, человек избегает любых транспортных проблем, к примеру с личным автомобилем: ему не придется заботиться о парковке, не надо переживать о возможной эвакуации авто на штрафстоянку или искать виновных при повреждении машины в результате чистки крыш от наледи в зимний период. Если речь идет о транспорте общественном, тут сплошные плюсы: не затрачиваются время на ожидание и нервы в толкучке, не нужно закладывать время на возможные пробки. А как экономится бюджет на дорогу!

Поскольку нет привязки к офису, то и нет стрессовой ситуации, связанной с его переездом, что бывает нередко: не надо перестраивать свой маршрут и, как следствие, свой режим. Также стоит отметить, что без необходимости посещать офис трудиться можно не только из дома, но и выезжая за город и даже находясь на лечении.

Дресс-код. Слово, которое не имеет значения для сотрудника, работающего из дома. Он может позволить себе одеваться, не ориентируясь ни на какие нормы и правила: цвет, фасон, длина штанин и высота каблуков – все это остается где-то в офисе, который не нужно посещать. Работать из дома можно прямо в пижаме, даже не расчесывая волосы, если, конечно, работа не предполагает видеосвязь.

Коллектив – также довольно значимый аспект при трудоустройстве. Народная мудрость гласит: «Выбирай не дом, а соседа», что в полной мере можно отнести к рабочей команде. Комфортное состояние сотрудников напрямую зависит от настроений в коллективе.

В случае с дистанционной работой это все же фактор со знаком плюс, поскольку отсутствие коллектива хоть и «от противного», но положительно влияет на работоспособность. Она повышается за счет экономии времени на общении, а иногда и на выстраивании внутриколлективных взаимоотношений. И лишь для экстравертов этот аспект может быть не слишком радостным – им может не хватать живой коммуникации с коллегами. Однако они могут подобрать способы компенсации общения вне рабочего времени: общение с друзьями, в Сети, в процессе хобби.

Что касается заработной платы, здесь все достаточно стабильно, ведь, работая дистанционно, сотрудник тем не менее находится в рамках трудовых отношений, а значит, защищен законом.

Обратная сторона Луны

Есть факторы, которые могут быть как позитивными, так и крайне негативными в случае дистанционной работы.

Самым первым таким фактором является рабочее время. С одной стороны, это преимущество удаленки – сотрудник самостоятельно организовывает свой рабочий процесс: время, когда он приступает к работе, которое он затрачивает на решение той или иной задачи, как правило он назначает сам, не считая тех моментов, когда он должен находиться онлайн. Однако это преимущество может стать и минусом: формировать свой рабочий день можно как в сторону его сокращения, так и в сторону его увеличения, особенно если речь идет о дедлайнах.

Организация рабочего места в домашних условиях отличается от офисных. Далеко не всегда у сотрудников, работающих дистанционно, дома есть оборудованное рабочее место, что не способствует улучшению трудовых показателей и рабочего настроения.

Работая дома, человек может больше времени уделить семье, что, безусловно, хорошо для внутрисемейных отношений и является одним из факторов, по которым люди выбирают такой способ работы. Но не всегда семья и домашние питомцы готовы учитывать необходимость посвятить время вашей работе. Они частенько воспринимают специалиста, находящегося в родных стенах, как полноправного участника хозяйственно-бытовой деятельности, не принимая во внимание аргумент «рабочее время», – раз дома, значит дома.

Для людей амбициозных в дистанционной работе есть довольно ощутимый минус – карьерный рост. Он при удаленке затруднен. Это происходит в связи с двумя аспектами: 1) дистанционная работа предполагает выполнение определенных, порой узких, задач, 2) руководитель лишен возможности видеть старания и усердие своего сотрудника, он может только предполагать, какими талантами, а также знаниями, умениями и навыками обладает специалист на удаленке. Поэтому вырасти в должности, работая дистанционно, особенно сложно.

Самоконтроль и самодисциплина – это то, что для определенного типа людей не является проблемой, в то время как для другого – стрессовый момент. Они нуждаются в «волшебном пинке».

Не путать понятия

Все это время речь шла о дистанционной работе, то есть варианте, когда сотрудник числится в организации, у него оформлены трудовые отношения и он выполняет свои обязанности согласно должностной инструкции – только в условиях нахождения не в офисе, а на дому. С обговариванием нюансов с работодателем: только ли удаленно работает специалист, или требуется его периодическое нахождение в офисе, либо он должен быть в прямом доступе онлайн в течение рабочего времени / части трудового дня.

Есть немало специалистов, которые, хотя и работают удаленно, не принадлежат одной компании. Такие работники называются «фрилансеры», и у них есть специфика: они выполняют определенный объем работ для разных организаций, работают на заказ. Это вносит разнообразие в работу: разное видение, иные требования и подход у многих заказчиков, но осложняет жизнь необходимостью самостоятельного поиска работы, отсутствием социальных гарантий. Плюс для фрилансеров – неограниченная область поиска работодателей: можно найти заказчика в других регионах и даже странах, а значит, более выгодную оплату труда.

Критерии для выбора удаленной работы

Каждый человек, который начинает искать работу, очерчивает для себя круг критериев, на которые он ориентируется при поиске и выборе наиболее предпочтительного места. И это не только размер зарплаты, но и территориальное расположение, рабочий график, гарантии и другие.

Человек, который выбирает для себя фриланс, также прислушивается к внутреннему голосу, выбирая те или иные условия.

Чек-лист для оценки плюсов и минусов

Ниже предлагается чек-лист, с помощью которого можно оценивать плюсы и минусы предложений того или иного потенциального дистанционного места работы. Часть критериев мы рассмотрели, поскольку они являются общими для любого места работы. Часть, как, например, возможность обучения или карьерного роста, являются сугубо индивидуальными для каждой вакансии.



Зарплата и объем работы.

Сроки выполнения поставленной задачи.

Режим (необходимость присутствовать в офисе, находиться в режиме онлайн).

Обучение (наличие, необходимость).

Карьерный рост.

Наличие социального пакета (социальные гарантии, ДМС, при необходимости часть времени проводить в офисе – обеды, оплата проезда / амортизации авто, прочее).



С каждым днем количество специалистов, переходящих на дистанционную форму работы, становится все больше. Увеличивается и круг профессий, которые могут использовать такой вариант. И это не только специальности, связанные с информационными технологиями, творчеством, печатным делом или сетевым маркетингом. Удаленно могут работать и люди, традиционно находящиеся на рабочих местах, например банковские служащие или преподаватели.