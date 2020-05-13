Как строить отношения на работе? Антируководство: 4 вредных совета

Уверен, что внимательный читатель «расшифрует» все провокативные идеи и советы. Успех и удовлетворенность в профессиональной сфере в большой степени зависят от отношений на работе с окружением. Выстроить отношения с начальством, коллегами, подчиненными – очень непростая задача. Если вы как раз собираетесь выходить на новую работу, то советы ниже вам очень помогут.
В каждой компании есть корпоративная культура – совокупность писаных и неписаных правил и норм. Вы – новый человек, поэтому имеете полное право эти вещи игнорировать. Они же создавались без учета ваших вкусов, привычек, желаний – вот и нечего под них подстраиваться.
Не обращайте внимание на дресс-код, одевайтесь так, как вам хочется.
Не старайтесь понять стиль и специфику общения людей друг с другом – говорите так, как свойственно вам.
Не нужно присматриваться к традициям и ритуалам, существующим в компании, – наоборот, покажите, что вас эти игры не касаются.
Нет смысла участвовать в общекорпоративных мероприятиях от празднования дня рождения сотрудника до совместного выезда на природу в выходной день: у вас могут быть свои, более приоритетные дела и планы, и незачем ими жертвовать.
В конце концов, «пусть мир прогнется под вас»!
От канувших в Лету советских времен осталась аксиома почтительного отношения к начальству. Была даже такая поговорка: «Ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак». Но это же анахронизм, так зачем на него ориентироваться?
Вам следует сразу дать понять начальству, что вы – человек независимый, и покомандовать вами не удастся. Не стесняйтесь показать, что вы сомневаетесь в компетентности руководителя, в целесообразности его распоряжений.
Получив очередное задание, подумайте, а надо ли его выполнять на самом деле? Может быть, его можно переадресовать другому исполнителю или вообще «забить». Не забудьте только придумать подходящий аргумент и написать отчет о проделанной работе – ведь вам не нужны неприятности.
Не обращайте особого внимания на критические замечания от начальства. Как работали – так и работайте. На всех, как вы понимаете, не угодишь, а вероятность того, что вам говорят дельные вещи, невелика.
Зато в чем стоит развернуть активность, так это в деле улучшения условий вашего труда и привилегий. Не стесняйтесь говорить о премии, бонусе, повышении оклада. Добейтесь свободного графика – права приходить в офис и уходить домой, когда вам вздумается, без ненужных объяснений. Пусть на вашем рабочем месте будет все самое лучшее от компьютера до кресла: вы этого достойны!
Вы совершите большую ошибку, если посчитаете коллег по работе – соратниками, союзниками, единомышленниками. Не будьте наивны: в наше время каждый каждому конкурент и соперник. Все хотят выделится, получить повышение, премию – а количество ресурсов, как вы понимаете, ограничено. Помните слова из песни: «пряников никогда не хватает на всех».
Поэтому сохраняйте дистанцию, общайтесь формально, не сболтните лишнего, ибо все, что вы скажете, может быть когда-нибудь использовано против вас.
На всякий случай собирайте потихонечку компромат: кто нарушил инструкцию, опоздал, совершил ошибку и так далее. Когда ситуация обострится, у вас будут «козыри» в руках.
Однако не общаться ни с кем по душам – это скучно. Лучшее средство от скуки – это, конечно, роман. Не теряя времени, оглядитесь по сторонам, найдите подходящую кандидатуру и приступайте к делу. Служебный роман приносит массу эмоций! Нужно и обольщать пассию, и конспирироваться, чтобы коллеги не догадались. Как вы помните, служебный роман в одноименном фильме имеет счастливый конец – в реальной жизни чаще всего бывает точно так же. Ну а в свободное от флирта время можно заняться работой, хотя большую ее часть лучше делегировать подчиненным.
Люди ленивы и стремятся увильнуть от работы («работа – не волк, в лес не убежит»). Поэтому к подчиненным необходимо проявлять строгость и жесткость: они должны знать, что надо выкладываться по полной, поблажек не будет.
В управлении персоналом кнут гораздо эффективнее пряника. Не стесняйтесь делать замечания, указывать на недочеты, наказывать за ошибки. Помните: публичный «разнос» намного лучше, чем разговор тет-а-тет.
Как вы знаете, «обещать – не значит жениться»: посулите премию за особые достижения, а потом объясните, что «денег нет, но вы молодцы». И, не теряя времени, доложите своему начальству об успехе, приписав его себе.
Поддерживайте в вашем отделе строгую дисциплину. Фиксируйте время прихода, ухода, перерывы, опоздания. Когда сотрудник осмелится попросить повышения зарплаты, вы с фактами в руках обоснуете, почему прибавки не будет.
Не бойтесь, что многие подчиненные не выдержат и уволятся. Во-первых, останутся самые стойкие и надежные, а во-вторых, «свято место пусто не бывает»: отдел кадров всегда найдет желающих на освободившуюся вакансию.
Поскольку мы проводим на работе значительную часть жизни, важно, чтобы вам было там комфортно. Задумайтесь, получится ли следуя вредным психологическим советам ходить на работу, как на праздник? И сделайте выводы.