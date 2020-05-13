Как строить отношения на работе? Антируководство: 4 вредных совета

Уверен, что внимательный читатель «расшифрует» все провокативные идеи и советы. Успех и удовлетворенность в профессиональной сфере в большой степени зависят от отношений на работе с окружением. Выстроить отношения с начальством, коллегами, подчиненными – очень непростая задача. Если вы как раз собираетесь выходить на новую работу, то советы ниже вам очень помогут.

Вредный совет 1.

Корпоративная культура? Играйте по своим правилам!

В каждой компании есть корпоративная культура – совокупность писаных и неписаных правил и норм. Вы – новый человек, поэтому имеете полное право эти вещи игнорировать. Они же создавались без учета ваших вкусов, привычек, желаний – вот и нечего под них подстраиваться.

Не обращайте внимание на дресс-код, одевайтесь так, как вам хочется.

Не старайтесь понять стиль и специфику общения людей друг с другом – говорите так, как свойственно вам.

Не нужно присматриваться к традициям и ритуалам, существующим в компании, – наоборот, покажите, что вас эти игры не касаются.

Нет смысла участвовать в общекорпоративных мероприятиях от празднования дня рождения сотрудника до совместного выезда на природу в выходной день: у вас могут быть свои, более приоритетные дела и планы, и незачем ими жертвовать.

В конце концов, «пусть мир прогнется под вас»!

Вредный совет 2.

Начальство? Вы сами себе директор!

От канувших в Лету советских времен осталась аксиома почтительного отношения к начальству. Была даже такая поговорка: «Ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак». Но это же анахронизм, так зачем на него ориентироваться?

Вам следует сразу дать понять начальству, что вы – человек независимый, и покомандовать вами не удастся. Не стесняйтесь показать, что вы сомневаетесь в компетентности руководителя, в целесообразности его распоряжений.

Получив очередное задание, подумайте, а надо ли его выполнять на самом деле? Может быть, его можно переадресовать другому исполнителю или вообще «забить». Не забудьте только придумать подходящий аргумент и написать отчет о проделанной работе – ведь вам не нужны неприятности.

Не обращайте особого внимания на критические замечания от начальства. Как работали – так и работайте. На всех, как вы понимаете, не угодишь, а вероятность того, что вам говорят дельные вещи, невелика.

Зато в чем стоит развернуть активность, так это в деле улучшения условий вашего труда и привилегий. Не стесняйтесь говорить о премии, бонусе, повышении оклада. Добейтесь свободного графика – права приходить в офис и уходить домой, когда вам вздумается, без ненужных объяснений. Пусть на вашем рабочем месте будет все самое лучшее от компьютера до кресла: вы этого достойны!

Вредный совет 3.

Коллеги? Не доверяй и обыгрывай!

Вы совершите большую ошибку, если посчитаете коллег по работе – соратниками, союзниками, единомышленниками. Не будьте наивны: в наше время каждый каждому конкурент и соперник. Все хотят выделится, получить повышение, премию – а количество ресурсов, как вы понимаете, ограничено. Помните слова из песни: «пряников никогда не хватает на всех».

Поэтому сохраняйте дистанцию, общайтесь формально, не сболтните лишнего, ибо все, что вы скажете, может быть когда-нибудь использовано против вас.

На всякий случай собирайте потихонечку компромат: кто нарушил инструкцию, опоздал, совершил ошибку и так далее. Когда ситуация обострится, у вас будут «козыри» в руках.

Однако не общаться ни с кем по душам – это скучно. Лучшее средство от скуки – это, конечно, роман. Не теряя времени, оглядитесь по сторонам, найдите подходящую кандидатуру и приступайте к делу. Служебный роман приносит массу эмоций! Нужно и обольщать пассию, и конспирироваться, чтобы коллеги не догадались. Как вы помните, служебный роман в одноименном фильме имеет счастливый конец – в реальной жизни чаще всего бывает точно так же. Ну а в свободное от флирта время можно заняться работой, хотя большую ее часть лучше делегировать подчиненным.

Вредный совет 4.

Подчиненные? «Равняйсь! Смирно!»

Люди ленивы и стремятся увильнуть от работы («работа – не волк, в лес не убежит»). Поэтому к подчиненным необходимо проявлять строгость и жесткость: они должны знать, что надо выкладываться по полной, поблажек не будет.

В управлении персоналом кнут гораздо эффективнее пряника. Не стесняйтесь делать замечания, указывать на недочеты, наказывать за ошибки. Помните: публичный «разнос» намного лучше, чем разговор тет-а-тет.

Как вы знаете, «обещать – не значит жениться»: посулите премию за особые достижения, а потом объясните, что «денег нет, но вы молодцы». И, не теряя времени, доложите своему начальству об успехе, приписав его себе.

Поддерживайте в вашем отделе строгую дисциплину. Фиксируйте время прихода, ухода, перерывы, опоздания. Когда сотрудник осмелится попросить повышения зарплаты, вы с фактами в руках обоснуете, почему прибавки не будет.

Не бойтесь, что многие подчиненные не выдержат и уволятся. Во-первых, останутся самые стойкие и надежные, а во-вторых, «свято место пусто не бывает»: отдел кадров всегда найдет желающих на освободившуюся вакансию.