 
  • 21:52 – Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков 
  • 18:30 – Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии 
  • 12:57 – Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии 
  • 21:52 – Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков 
  • 15:38 – Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Как строить отношения на работе? Антируководство: 4 вредных совета

  • 13.05.2020, 11:15,
  • Развлечения » Мода и Стиль
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Уверен, что внимательный читатель «расшифрует» все провокативные идеи и советы. Успех и удовлетворенность в профессиональной сфере в большой степени зависят от отношений на работе с окружением. Выстроить отношения с начальством, коллегами, подчиненными – очень непростая задача. Если вы как раз собираетесь выходить на новую работу, то советы ниже вам очень помогут.


Вредный совет 1.


Корпоративная культура? Играйте по своим правилам!


В каждой компании есть корпоративная культура – совокупность писаных и неписаных правил и норм. Вы – новый человек, поэтому имеете полное право эти вещи игнорировать. Они же создавались без учета ваших вкусов, привычек, желаний – вот и нечего под них подстраиваться.


Не обращайте внимание на дресс-код, одевайтесь так, как вам хочется.


Не старайтесь понять стиль и специфику общения людей друг с другом – говорите так, как свойственно вам.


Не нужно присматриваться к традициям и ритуалам, существующим в компании, – наоборот, покажите, что вас эти игры не касаются.


Нет смысла участвовать в общекорпоративных мероприятиях от празднования дня рождения сотрудника до совместного выезда на природу в выходной день: у вас могут быть свои, более приоритетные дела и планы, и незачем ими жертвовать.


В конце концов, «пусть мир прогнется под вас»!


Вредный совет 2.


Начальство? Вы сами себе директор!


От канувших в Лету советских времен осталась аксиома почтительного отношения к начальству. Была даже такая поговорка: «Ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак». Но это же анахронизм, так зачем на него ориентироваться?


Вам следует сразу дать понять начальству, что вы – человек независимый, и покомандовать вами не удастся. Не стесняйтесь показать, что вы сомневаетесь в компетентности руководителя, в целесообразности его распоряжений.


Получив очередное задание, подумайте, а надо ли его выполнять на самом деле? Может быть, его можно переадресовать другому исполнителю или вообще «забить». Не забудьте только придумать подходящий аргумент и написать отчет о проделанной работе – ведь вам не нужны неприятности.


Не обращайте особого внимания на критические замечания от начальства. Как работали – так и работайте. На всех, как вы понимаете, не угодишь, а вероятность того, что вам говорят дельные вещи, невелика.


Зато в чем стоит развернуть активность, так это в деле улучшения условий вашего труда и привилегий. Не стесняйтесь говорить о премии, бонусе, повышении оклада. Добейтесь свободного графика – права приходить в офис и уходить домой, когда вам вздумается, без ненужных объяснений. Пусть на вашем рабочем месте будет все самое лучшее от компьютера до кресла: вы этого достойны!


Вредный совет 3.


Коллеги? Не доверяй и обыгрывай!


Вы совершите большую ошибку, если посчитаете коллег по работе – соратниками, союзниками, единомышленниками. Не будьте наивны: в наше время каждый каждому конкурент и соперник. Все хотят выделится, получить повышение, премию – а количество ресурсов, как вы понимаете, ограничено. Помните слова из песни: «пряников никогда не хватает на всех».


Поэтому сохраняйте дистанцию, общайтесь формально, не сболтните лишнего, ибо все, что вы скажете, может быть когда-нибудь использовано против вас.


На всякий случай собирайте потихонечку компромат: кто нарушил инструкцию, опоздал, совершил ошибку и так далее. Когда ситуация обострится, у вас будут «козыри» в руках.


Однако не общаться ни с кем по душам – это скучно. Лучшее средство от скуки – это, конечно, роман. Не теряя времени, оглядитесь по сторонам, найдите подходящую кандидатуру и приступайте к делу. Служебный роман приносит массу эмоций! Нужно и обольщать пассию, и конспирироваться, чтобы коллеги не догадались. Как вы помните, служебный роман в одноименном фильме имеет счастливый конец – в реальной жизни чаще всего бывает точно так же. Ну а в свободное от флирта время можно заняться работой, хотя большую ее часть лучше делегировать подчиненным.


Вредный совет 4.


Подчиненные? «Равняйсь! Смирно!»


Люди ленивы и стремятся увильнуть от работы («работа – не волк, в лес не убежит»). Поэтому к подчиненным необходимо проявлять строгость и жесткость: они должны знать, что надо выкладываться по полной, поблажек не будет.


В управлении персоналом кнут гораздо эффективнее пряника. Не стесняйтесь делать замечания, указывать на недочеты, наказывать за ошибки. Помните: публичный «разнос» намного лучше, чем разговор тет-а-тет.


Как вы знаете, «обещать – не значит жениться»: посулите премию за особые достижения, а потом объясните, что «денег нет, но вы молодцы». И, не теряя времени, доложите своему начальству об успехе, приписав его себе.


Поддерживайте в вашем отделе строгую дисциплину. Фиксируйте время прихода, ухода, перерывы, опоздания. Когда сотрудник осмелится попросить повышения зарплаты, вы с фактами в руках обоснуете, почему прибавки не будет.


Не бойтесь, что многие подчиненные не выдержат и уволятся. Во-первых, останутся самые стойкие и надежные, а во-вторых, «свято место пусто не бывает»: отдел кадров всегда найдет желающих на освободившуюся вакансию.


Поскольку мы проводим на работе значительную часть жизни, важно, чтобы вам было там комфортно. Задумайтесь, получится ли следуя вредным психологическим советам ходить на работу, как на праздник? И сделайте выводы.





  •   Просмотров Сегодня: 17


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Продолжайте делать эти 5 вещей, и останетесь в одиночестве
    » Бахтадзе: Участившиеся в последнее время встречи высокого уровня помогут нам перевести отношения США и Грузии на новый уровень
    » Что хуже измены?
    » Самые большие ошибки в общении с партнёром
    » Козерог (22 декабря - 20 января)
    » Козерог (22 декабря - 20 января)
    » Козерог (22 декабря - 20 января)
    » Волшебные фразы для поддержки отношений
    » От чего зависит темперамент мужчины
    » ТОП-5 золотых правил общения со свекровью
    » Беседы о сексе помогут разбудить страсть
    » Корпоративная социальная ответственность в сфере профтехобразования
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как строить отношения на работе? Антируководство: 4 вредных совета

    • 11:15
    • 18
    • 0

    Предлагаем название сайта “Yerevan Today” изменить на “Baku Today” | Фальсификации, дезинформация и производство фейков

    • 21:52
    • 77
    • 0

    Узбекистан намерен развить информационные технологии

    • 20:06
    • 87
    • 0

    Иностранцы смогут остаться в Таджикистане до 1 июля

    • 19:24
    • 80
    • 0

    Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП

    • 18:57
    • 69
    • 0

    В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку

    • 18:43
    • 75
    • 0

    Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии

    • 18:30
    • 71
    • 0

    В Азербайджане грузинских стариков выгоняют из домов | Насилие в центре Баку

    • 18:01
    • 97
    • 0

    Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке

    • 16:03
    • 79
    • 0

    Как не развестись во время карантина? 7 рекомендации психолога

    • 15:38
    • 80
    • 0

    Карантин в Украине продлят после 22 мая

    • 15:37
    • 79
    • 0

    В российском селе расправились с наглыми азербайджанцами

    • 15:21
    • 85
    • 0

    Президент Молдовы предложил провести президентские выборы 1 ноября

    • 13:42
    • 89
    • 0

    Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии

    • 12:57
    • 75
    • 0

    Дистанционная работа – плюсы и минусы

    • 11:15
    • 87
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58287
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53635
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48250
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43836
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 39493
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37673
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36188
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33792
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31955
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30856
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24619
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23626
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23515
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21833
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21395
    • 0

    В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку

    • 18:43
    • 75
    • 0

    Конгресс США обвинил Азербайджан в репрессиях под предлогом пандемии

    • 18:30
    • 71
    • 0

    В Азербайджане грузинских стариков выгоняют из домов | Насилие в центре Баку

    • 18:01
    • 97
    • 0

    В российском селе расправились с наглыми азербайджанцами

    • 15:21
    • 85
    • 0

    Узбекистан намерен развить информационные технологии

    • 20:06
    • 87
    • 0

    Иностранцы смогут остаться в Таджикистане до 1 июля

    • 19:24
    • 80
    • 0

    Президент Казахстана сообщил об отмене ЧП

    • 18:57
    • 69
    • 0

    Президент Киргизии обсудил ситуацию с применением оружия на кыргызско-таджикском участке

    • 16:03
    • 79
    • 0

    Карантин в Украине продлят после 22 мая

    • 15:37
    • 79
    • 0

    Президент Молдовы предложил провести президентские выборы 1 ноября

    • 13:42
    • 89
    • 0

    Беларусь получила партию нефти из Саудовской Аравии

    • 12:57
    • 75
    • 0

    В России накажут чиновников оскорбивших граждан

    • 11:03
    • 80
    • 0

    Выборы в Арцахе – залог безопасности и мира в регионе | La Verita

    • 09:30
    • 58
    • 0

    Гейдар Алиев создал ад для азербайджанского народа | Ясаман Гарагоюнлу

    • 17:09
    • 96
    • 0

    Премьеры Казахстана и Узбекистана посетили пострадавший от наводнения район

    • 18:25
    • 72
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА