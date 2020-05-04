Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР



Ответы Армии обороны Арцаха на нарушения противником режима перемирия на линии соприкосновения были болезненными для военно-политического руководства Баку . Об этом говрится в заявлении Министерства обороны Арцаха.

«По всей вероятности, именно в этом причина того, что уже несколько дней руководство ВС Азербайджана и, в частности, министр обороны периодически совершают визиты в разные части передовой, пытаясь каким-то образом воодушевить деморализованных и потерявших боеспособность своих военнослужащих.