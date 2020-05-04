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Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

 
Ответы Армии обороны Арцаха на нарушения противником режима перемирия на линии соприкосновения были болезненными для военно-политического руководства Баку. Об этом говрится в заявлении Министерства обороны Арцаха.
 
«По всей вероятности, именно в этом причина того, что уже несколько дней руководство ВС Азербайджана и, в частности, министр обороны периодически совершают визиты в разные части передовой, пытаясь каким-то образом воодушевить деморализованных и потерявших боеспособность своих военнослужащих.

Министр обороны Азербайджана с таким визитом 4 мая побывал на северо-восточном и восточном участках линии соприкосновения. Визит полностью отслеживался соответствующими службами Армии обороны.
Командование ВС Республики Арцах, оставаясь верным требованиям, исходящим из призыва Генерального секретаря ООН о соблюдении режима прекращения огня в условиях пандемии, одновременно сообщает, что любое движение противника на передовой, в том числе осуществленное на самом высоком уровне, находится под мониторингом соответствующих служб Армии обороны, а передовые подразделения готовы в случае необходимости предпринять необходимые шаги», - говорится в сообщении.


  Источник:FMG NEWS

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