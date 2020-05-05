В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

В преддверии празднования 75-летия Победы мы опубликуем серию выставок фотографий военных лет, подготовленных Федеральным архивным агентством, ТАСС и РИА «Новости».В работах советских фронтовых фотокорреспондентов показаны бои и минуты затишья, тяжелейшие трудовые будни тыла, подвиги партизан, страдания узников и повседневная жизнь в военные годы.Материалы являются свидетельством героизма советского народа и его определяющей роли в Великой Победе.Первая - фотовыставка Федерального архивного агентства (Расархив)