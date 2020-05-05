 
  • 02:40 – В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 02:40 – В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении 
  • 15:38 – Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

 
В преддверии празднования 75-летия Победы мы опубликуем серию выставок фотографий военных лет, подготовленных Федеральным архивным агентством, ТАСС и РИА «Новости».
В работах советских фронтовых фотокорреспондентов показаны бои и минуты затишья, тяжелейшие трудовые будни тыла, подвиги партизан, страдания узников и повседневная жизнь в военные годы.
Материалы являются свидетельством героизма советского народа и его определяющей роли в Великой Победе.
Первая - фотовыставка Федерального архивного агентства (Расархив)
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Абылгазиев поручил подготовить ряд дополнительных мер поддержки ветеранов ВОВ
    » Многовековая дружба россиян и армян остается залогом укрепления взаимного стратегического партнерства | Сергей Лавров
    » В посольстве России в Армении состоялся торжественный прием по случаю 74-ой годовщины Победы СССР
    » Тигран Уриханян посетил мемориал "Брестская крепость"
    » Министр обороны Армении возложил венок к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне
    » В мэрии Еревана открылась выставка, посвященная 25-летию независимости Армении
    » Бако Саакян: Наши победы являются торжеством единства и сплоченности вокруг идеи защиты Отечества
    » В ЕРЕВАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА ПРИУРОЧЕННАЯ к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
    » Амнистия к 70-летию Победы коснулась в Алтайском крае 4417 осужденных
    » Гаагский суд запросил у РФ материалы по российско-грузинской войне 2008 года
    » В Улан-Удэ снова подожгли венки на мемориале памяти
    » Певица Алсу получила медаль
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 42
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 51
    • 0

    Секс будущего: робот или человек?

    • 21:27
    • 51
    • 0

    Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий

    • 15:38
    • 56
    • 0

    Как работать на дому? Самоорганизация в условиях самоизоляции

    • 11:15
    • 66
    • 0

    8 мифов об идеальном сексе

    • 21:27
    • 108
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 99
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 88
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 76
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 229
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 127
    • 0

    Какая любовь честнее – с первого или второго взгляда?

    • 15:38
    • 93
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 85
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 286
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 92
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58160
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53380
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48200
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43747
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38931
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37626
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36146
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33681
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31889
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30804
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24532
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23586
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23464
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21506
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21305
    • 0

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 42
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 51
    • 0

    Как работать на дому? Самоорганизация в условиях самоизоляции

    • 11:15
    • 66
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 99
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 88
    • 0

    Шавкат Мирзиёев посетил место прорыва дамбы

    • 14:49
    • 286
    • 0

    В Таджикистане заявили об отсутствии необходимости всеобщего карантина

    • 18:50
    • 229
    • 0

    Авиарейсы в Казахстане после открытия загрузились почти полностью

    • 17:01
    • 127
    • 0

    Парламент Киргизии готовит законопроекты для поддержки бизнеса

    • 15:04
    • 85
    • 0

    Инфраструктура Украины нуждается в 150 тыс. специалистов

    • 19:52
    • 76
    • 0

    В Белоруссии вступительная кампания в вузы пока не переносится

    • 13:56
    • 80
    • 0

    Армен Саркисян побеседовал с представителями стартап-экосистемы

    • 14:47
    • 92
    • 0

    Сроки выборов президента Молдовы не отменяются

    • 10:53
    • 83
    • 0

    Россиянам за границей выплатят 500 млн рублей

    • 12:35
    • 270
    • 0

    Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий

    • 15:38
    • 56
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА