В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

В преддверии празднования 75-летия Победы мы опубликуем серию выставок фотографий военных лет, подготовленных Федеральным архивным агентством, ТАСС и РИА «Новости».
В работах советских фронтовых фотокорреспондентов показаны бои и минуты затишья, тяжелейшие трудовые будни тыла, подвиги партизан, страдания узников и повседневная жизнь в военные годы.
Материалы являются свидетельством героизма советского народа и его определяющей роли в Великой Победе.
Первая - фотовыставка Федерального архивного агентства (Расархив)
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