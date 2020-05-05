Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

Пассивная вакцина против коронавируса COVID-19 создана Израильским институтом биологических исследований. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

«Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против COVID-19», — говорится в совместном заявлении министерства обороны Израиля и Института биологических исследований.

Антидот распознаёт вирус и нейтрализует его в теле пациента, утверждают израильские медики и военные. Они подчеркивают, что создание вакцины завершено.

Теперь институт запатентует вакцину и заключит контракт на ее коммерческую разработку.

Однако до начала промышленного производства вакцины необходимо пройти ряд сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.