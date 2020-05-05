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Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

 
Пассивная вакцина против коронавируса COVID-19 создана Израильским институтом биологических исследований. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
«Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против COVID-19», — говорится в совместном заявлении министерства обороны Израиля и Института биологических исследований.
Антидот распознаёт вирус и нейтрализует его в теле пациента, утверждают израильские медики и военные. Они подчеркивают, что создание вакцины завершено.
Теперь институт запатентует вакцину и заключит контракт на ее коммерческую разработку.
Однако до начала промышленного производства вакцины необходимо пройти ряд сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.


  Источник:FMG NEWS

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