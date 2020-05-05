Президент Молдовы встретился с руководителями предприятий лёгкой промышлености

Глава государства Молдавия Игорь Додон 4 мая провёл встречу с несколькими директорами производств лёгкой промышленности. В ходе встречи, президент отметил, что высшее руководство страны непременно будет прилагать все усилия для поддержки реальных секторов экономики во время пандемического кризиса. Об этом сообщает

Рабочая встреча была посвящена определению и урегулированию трудностей, с которыми на данный момент сталкиваются данные предприятия страны.

Во время разговора, лидер страны указал на то, что лёгкая промышленность является одним из главных секторов экономики, в особенности на сегодняшний день её значение стало наиболее высоким, поскольку, в период проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны, многие профильные организации стали производить необходимые сейчас защитный маски, спецодежду и другие важные средства для защиты здоровья.

Кроме того, глава государства заявил о том, что в ближайшее время направит пакет предложений в форме законодательной инициативы парламенту республики на рассмотрение.