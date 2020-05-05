Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

Отметив вклад депутата Назарбаевой, президент указал на значимость роли парламента, для жизни страны в общественно-политическом ракурсе. Казахстанский лидер подчеркнул, что для достижения целей, которые стоят перед государством, очень важна согласованность всех маршрутов власти. Законотворческому органу предназначена особая роль в реализации стратегических реформ, создание правильных законов помогает реформированию, обеспечивает всеобщую стабильность и порядок.
Далее, президент продолжил, верховным указом были остановлены депутатские полномочия Дариги Назарбаевой. Токаев сообщил, что она более года плодотворно руководила сенатом и выразил в её адрес слова признательности.
В рамках своей речи, президент ориентировал депутатское сообщество на сплочённость в работе, дабы ускоренно преодолеть возникшие сложности и предложил на пост председателя сената кандидатуру Маулена Ашимбаева. Президент охарактеризовал кандидата, как работника с большим опытом, знающим законотворческую деятельность и честно выполняющего возложенные обязательства.
Депутаты, путём тайного голосования, избрали Ашимбаева председателем сената парламента.