Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 4 мая выступил в сенате парламента. Глава государства высоко оценил заслуги Дариги Нурсултановны Назарбаевой на посту главы сената. Также, в ходе выступления, он предложил на это место кандидатуру Маулена Ашимбаева. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана

Отметив вклад депутата Назарбаевой, президент указал на значимость роли парламента, для жизни страны в общественно-политическом ракурсе. Казахстанский лидер подчеркнул, что для достижения целей, которые стоят перед государством, очень важна согласованность всех маршрутов власти. Законотворческому органу предназначена особая роль в реализации стратегических реформ, создание правильных законов помогает реформированию, обеспечивает всеобщую стабильность и порядок.

Далее, президент продолжил, верховным указом были остановлены депутатские полномочия Дариги Назарбаевой. Токаев сообщил, что она более года плодотворно руководила сенатом и выразил в её адрес слова признательности.

В рамках своей речи, президент ориентировал депутатское сообщество на сплочённость в работе, дабы ускоренно преодолеть возникшие сложности и предложил на пост председателя сената кандидатуру Маулена Ашимбаева. Президент охарактеризовал кандидата, как работника с большим опытом, знающим законотворческую деятельность и честно выполняющего возложенные обязательства.

Депутаты, путём тайного голосования, избрали Ашимбаева председателем сената парламента.