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В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

  • 05.05.2020, 12:40,
  • В Мире + Европа Россия
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В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

В Российской Федерации с 5 мая 2020 года вступил запрет продажи алкогольных напитков в маленьких помещениях площадью 20 кв. м на первых этажах многоэтажек. Соответствующий документ Владимир Путин подписал 24 апреля этого года. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Госдумы.
Важно отметить, что региональные власти страны, также, смогут установить дополнительные ограничения в этой отрасли. В частности, даже запретить полностью реализацию алкоголя во всех торговых точках, находящихся рядом с жилыми домами.
Добавим, данный законопроект принят государственной Думой ещё в сентябре прошлого года, а второе чтение состоялось в апреле 2020 года. В общем закон поддержали в 41 субъекте государства.
Следует отметить, что автором законопроекта является депутат Александр Хинштейн.
По его словам, жильцы домов, где расположены «наливайки» очень часто жалуются на такое неспокойное соседство с «псевдокафе».
– Они омрачают жизнь, превращают существование жителей многоквартирных домов в настоящий ад, — подчеркнул Хинштейн.
Напомним, что глава минздрава РФ Михаил Мурашко, недавно, сообщил о росте потребления спиртных напитков в период самоизоляции на 3 процента.




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