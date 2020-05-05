В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

Далее выступил глава министерства здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, который подчеркнул, что во многих торговых точках, продуктовых рынках не соблюдаются санитарные нормы.
Кроме того, он отметил, что имеют место случаи, где водители транспорта не надевали защитные маски и не соблюдали установленные требования. По этой причине, Абдыкаримов поддержал вице-премьера в необходимости усиления контроля по соблюдению санитарных правил и остальных мер карантина.
Во время совещания, соответствующим органам поручено провести серьёзную информационную работу с жителями города по данным вопросам и строго следить за соблюдением режима карантина.