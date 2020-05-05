 
  • 18:34 – Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 15:06 – Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса 
  • 15:38 – 5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

  • 05.05.2020, 13:05,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режимаЗаместитель главы правительства Киргизии Кубатбек Боронов 5 мая созвал очередное совещание республиканского штаба, где подчеркнул, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением карантинного режима граждан. Причиной такому решению послужило количество инфицированных лиц в столице, которое увеличивается с каждым днём. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Далее выступил глава министерства здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, который подчеркнул, что во многих торговых точках, продуктовых рынках не соблюдаются санитарные нормы.

Кроме того, он отметил, что имеют место случаи, где водители транспорта не надевали защитные маски и не соблюдали установленные требования. По этой причине, Абдыкаримов поддержал вице-премьера в необходимости усиления контроля по соблюдению санитарных правил и остальных мер карантина.

Во время совещания, соответствующим органам поручено провести серьёзную информационную работу с жителями города по данным вопросам и строго следить за соблюдением режима карантина.





  •   Просмотров Сегодня: 52


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Киргизии будут усилены проверки дальнобойщиков
    » Президент Киргизии встретился с начальником генштаба вооружённых сил
    » Более 500 кыргызстанцев вернутся из Турции и России
    » Президент Киргизии ознакомился с деятельностью по поддержке нуждающихся граждан
    » Правительство Киргизии ведёт усиленный контроль по контактным лицам заражённых COVID-19
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » Глава Кыргызстана встретился с министром здравоохранения
    » Свыше 30 сотрудников медицины в Киргизии заражены коронавирусом
    » В Киргизии будет проведено расследование в отношении главврача районной больницы
    » Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел
    » Глава кабмина Киргизии поручил правительству минимизировать последствия от коронавируса
    » Правительство Киргизии провело очередное заседание по борьбе с коронавирусом
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев

    • 18:34
    • 12
    • 0

    В Армении планируют отремонтировать учебные заведения и памятники

    • 17:39
    • 28
    • 0

    В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

    • 16:53
    • 45
    • 0

    5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной

    • 15:38
    • 34
    • 0

    Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

    • 15:06
    • 46
    • 0

    В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

    • 14:02
    • 60
    • 0

    В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

    • 13:05
    • 58
    • 0

    В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

    • 12:40
    • 62
    • 0

    Три продвинутых способа улучшить взаимопонимание

    • 11:15
    • 47
    • 0

    Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

    • 11:09
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями предприятий лёгкой промышлености

    • 10:41
    • 37
    • 0

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 62
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 64
    • 0

    Секс будущего: робот или человек?

    • 21:27
    • 64
    • 0

    Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий

    • 15:38
    • 67
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58164
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53395
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48202
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43749
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38959
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37630
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36148
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33690
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31891
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30806
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24535
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23588
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23467
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21520
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21314
    • 0

    Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев

    • 18:34
    • 12
    • 0

    В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

    • 16:53
    • 45
    • 0

    В Армении планируют отремонтировать учебные заведения и памятники

    • 17:39
    • 28
    • 0

    В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

    • 14:02
    • 60
    • 0

    В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

    • 13:05
    • 58
    • 0

    В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

    • 12:40
    • 62
    • 0

    Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

    • 11:09
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями предприятий лёгкой промышлености

    • 10:41
    • 37
    • 0

    Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

    • 15:06
    • 46
    • 0

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 62
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 64
    • 0

    Три продвинутых способа улучшить взаимопонимание

    • 11:15
    • 47
    • 0

    Как работать на дому? Самоорганизация в условиях самоизоляции

    • 11:15
    • 81
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 106
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА